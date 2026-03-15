Résultat de l'élection municipale 2026 à Tournefeuille : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Tournefeuille [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Tournefeuille sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Tournefeuille.
L'actu des élections municipales 2026 à Tournefeuille
13:46 - À Tournefeuille, une fiscalité en hausse qui influencera le résultat du vote
Reflet d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Tournefeuille, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 10,02 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de près de 142 100 euros, loin des quelque 5,32008 millions d'euros récoltés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais une recette marginale, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Tournefeuille est passé à 47,65 % en 2024 (contre 23,48 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Tournefeuille a atteint 1 152 € en 2024 contre 854 euros en début de mandat.
11:59 - Une majorité Divers gauche issue des résultats de l'élection de 2020 à Tournefeuille
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Tournefeuille s'avère particulièrement éclairante. Lors de la première manche électorale, Dominique Fouchier (Divers gauche) a imposé son rythme en totalisant 41,57% des voix. Dans la position du principal opposant, Laurent Soulié (Divers centre) a recueilli 3 056 votes (37,16%). Le faible gap entre les concurrents ouvrait la porte à un second tour nébuleux. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Dominique Fouchier l'a finalement emporté avec 3 805 suffrages (44,70%), face à Laurent Soulié avec 44,14% des électeurs inscrits et Stéphane Meriodeau réunissant 11,15% des votants. La confrontation a été à la hauteur des espérances avec une élection restée fortement disputée dans la durée. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Laurent Soulié a certes gagné le pari des ralliements en ajoutant 701 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.
09:57 - Premier tour des municipales à Tournefeuille : horaires des 21 bureaux de vote
À l’occasion des municipales de 2026, les habitants de Tournefeuille devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce vote local représente une étape importante de la vie démocratique de l'agglomération. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste des candidats à Tournefeuille. Les 21 bureaux de vote de l'agglomération de Tournefeuille seront accessibles jusqu'à 20 heures pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections à Tournefeuille dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tournefeuille
|Tête de listeListe
|
Stéphane Perez
Liste divers centre
Tournefeuille dynamique
|
|
Laurent Soulié
Liste d'union au centre
Un autre avenir
|
|
Frédéric Parre
Liste d'union à gauche
Tournefeuille au coeur
|
|
Chloe Daigmorte
Liste divers gauche
Liste citoyenne de Tournefeuille
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Fouchier (26 élus) Dominique fouchier 2020 vivre ensemble faire ensemble
|3 805
|44,70%
|
|Laurent Soulié (7 élus) Tournefeuille audacieuse, inventive, solidaire
|3 757
|44,14%
|
|Stéphane Meriodeau (2 élus) Liste citoyenne tournefeuille
|949
|11,15%
|
|Participation au scrutin
|Tournefeuille
|Taux de participation
|41,27%
|Taux d'abstention
|58,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 705
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Fouchier Dominique fouchier 2020 vivre ensemble faire ensemble
|3 418
|41,57%
|Laurent Soulié Tournefeuille audacieuse, inventive, solidaire
|3 056
|37,16%
|Stéphane Meriodeau Liste citoyenne tournefeuille
|1 072
|13,03%
|Michèle Pellizzon Rassemblement tournefeuillais
|676
|8,22%
|Participation au scrutin
|Tournefeuille
|Taux de participation
|40,05%
|Taux d'abstention
|59,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 420
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Raynal (27 élus) Tournefeuille vivante, solidaire, engagée
|6 125
|52,16%
|
|Patrick Beissel (4 élus) Demain tournefeuille 2014
|2 622
|22,33%
|
|Jean-Pierre Jarton (2 élus) Tournefeuille bleu marine
|1 537
|13,08%
|
|Jean-Pierre Morgades (2 élus) Tournefeuille autrement
|1 458
|12,41%
|
|Participation au scrutin
|Tournefeuille
|Taux de participation
|61,11%
|Taux d'abstention
|38,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,48%
|Nombre de votants
|12 165
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