Résultat de l'élection municipale 2026 à Tournefeuille : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tournefeuille

Tête de listeListe
Stéphane Perez
Stéphane Perez Liste divers centre
Tournefeuille dynamique
  • Stéphane Perez
  • Elisabeth Tourneix Pallme
  • Laurent Carrere
  • Agnès Défosse
  • Samuel Lledo
  • Fabienne Pradelle
  • Jean-Paul Metche
  • Hélène Barens-Côme
  • Denis Frechou
  • Noémie Aubry
  • Yoann Canitrot
  • Cécile Merckel
  • Yann Lambert
  • Laurane Griffon
  • Laurent Dupoux
  • Anne-Marie Traversac
  • Tiburce Djoman
  • Marie-Alix Meignien
  • Patrice Boy
  • Isabelle Danel-Bouton
  • Nicolas Delaunay
  • Rana Itani-Badarani
  • Damien Amiri
  • Cécile Fagotto
  • Thierry Seligsohn
  • Béatrice Reyter-Descourvières
  • Philippe Rouch
  • Isabelle Trainini
  • Mohamed Guerziz
  • Catherine Floquet
  • Jérôme Arrivetx
  • Cléophée Defois-Griffi
  • Stephane Cezera
  • Agnès Allouche
  • Axel Rischmann
  • Céline Polignone
  • Pierre-Henri Cadaux
  • Françoise Viatge
  • Emmanuel Brossier
  • Charlotte Humeau
  • Daniel Jovet
Laurent Soulié
Laurent Soulié Liste d'union au centre
Un autre avenir
  • Laurent Soulié
  • Laure Jimenez
  • Larbi Morchid
  • Caroline Martins
  • Nicolas Samuel
  • Sandrine Boillot
  • Lionel Romanetti
  • Anne Chevalier
  • Olivier Duchesne
  • Clémence Desprez
  • Adrien Versigny
  • Audrey Duchesne
  • Laurent Rivoallan
  • Manon Leverrier
  • Donald Fraty
  • Marie-Pierre Bouissou
  • Pascal Dufour
  • Nathalie Fournier
  • Jean-Philippe Boineau
  • Sylvie Legendre
  • David Martinez
  • Audrey Fournes
  • Olivier Parede
  • Carine Cassuto
  • Arnaud Pagola
  • Coralie Gibart
  • Franck Nède
  • Caroline Chaventon
  • Teddy Arrebot-Natou
  • Fabienne Dax
  • Pierre Thevenin
  • Annick Exbrayat
  • Didier Crampette
  • Claudine Caraès
  • Dragos Plesea
  • Gaëtane de Saint Paul
  • Francis Bouchard
  • Sylviane Buisson
  • Luc Boyer
Frédéric Parre
Frédéric Parre Liste d'union à gauche
Tournefeuille au coeur
  • Frédéric Parre
  • Sophie Valcke
  • Bruno Lombardo
  • Aurore Dufaud
  • Jean-Pascal Guillemet
  • Maryline Rieu
  • Jean-Luc Faure
  • Corinne Curvale
  • Frédéric Zoonekyndt
  • Rachida Lucazeau
  • Jean Dinis
  • Elisabeth Husson-Barnier
  • Pierre Casellas
  • Chantal Raynal
  • Bernard Bensoussan
  • Emilie Lecat
  • Patrick Chartier
  • Isabelle Meiffren
  • Alain Paul
  • Corinne Giner
  • Assan Lakehoul
  • Laurence Staskiewicz
  • Many Coulibaly
  • Marie-Thérèse Arnaud
  • Kévin Bodart
  • Sylvie Alary
  • Christophe Regis
  • Véronique Soula
  • Julien Huart
  • Marylin Guth
  • Philippe Rogissart
  • Josiane Blanc
  • Raphaël Durand
  • Jacqueline Riviere
  • Jean-Louis Viala
  • Nathalie Thierry d'Argenlieu
  • Gilbert Allienne
  • Stéphanie Erales
  • Patrick Maury
  • Jacqueline Salle
Chloe Daigmorte
Chloe Daigmorte Liste divers gauche
Liste citoyenne de Tournefeuille
  • Chloe Daigmorte
  • Stéphane Meriodeau
  • Nadine Stoll
  • Hamed Abed
  • Christine Bousquet
  • Dider Berge
  • Frederique Caneaux
  • Olivier Balosso
  • Nuria Bobe
  • Matthieu Petrou
  • Florence Huguenin
  • Philippe Vialet
  • Marie Toustou
  • Dominique Allain
  • Susana Martinez Peres
  • Robert Lala
  • Henda Bekkar
  • Jean-Marc Leclercq
  • Marjorie Allain-Moulet
  • Jacques Vallin
  • Marie-Paule Duhourcau
  • Remi Bernad
  • Juliette Fronty
  • Massoud Heshmat-Dehkordi
  • Sarah Gaulier
  • Pascal Belmonte
  • Véronique Lardet
  • Vincent Ducastin
  • Aurelie Sarramon
  • Bernard Gadat
  • Sylvie Idrac
  • Marc Lagier
  • Claude Delcros
  • Victor Alava
  • Sabrina Roussel
  • Patrick Duplouy
  • Claude Fayard
  • Pascal Gassiot
  • Fouzia Douali
  • Nicolas Baron
  • Claire-Lise Bardou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Fouchier
Dominique Fouchier (26 élus) Dominique fouchier 2020 vivre ensemble faire ensemble 		3 805 44,70%
  • Dominique Fouchier
  • Isabelle Meiffren
  • Frédéric Parre
  • Murielle Thomas
  • Jean Dinis
  • Corinne Curvale
  • Patrick Chartier
  • Stéphanie Erales
  • Bernard Bensoussan
  • Maryline Rieu
  • Bruno Lombardo
  • Rachida Lucazeau
  • Pierre Casellas
  • Sonja Von Rodziewitz
  • Alain Paul
  • Corinne Giner
  • Daniel Fourmy
  • Aurore Dufaud
  • Jean-Pascal Guillemet
  • Sophie Valcke
  • Mathieu Bourgasser
  • Edith Bieber
  • Fabien Kalck
  • Laurence Staskiewicz
  • Claude Puysségur
  • Elisabeth Husson-Barnier
Laurent Soulié
Laurent Soulié (7 élus) Tournefeuille audacieuse, inventive, solidaire 		3 757 44,14%
  • Laurent Soulié
  • Mathilde Tolsan
  • Larbi Morchid
  • Elisabeth Tourneix Pallme
  • David Martinez
  • Élisabeth Lecuyer
  • Frédéric Orillac
Stéphane Meriodeau
Stéphane Meriodeau (2 élus) Liste citoyenne tournefeuille 		949 11,15%
  • Stéphane Meriodeau
  • Nadine Stoll
Participation au scrutin Tournefeuille
Taux de participation 41,27%
Taux d'abstention 58,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 705

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Fouchier
Dominique Fouchier Dominique fouchier 2020 vivre ensemble faire ensemble 		3 418 41,57%
Laurent Soulié
Laurent Soulié Tournefeuille audacieuse, inventive, solidaire 		3 056 37,16%
Stéphane Meriodeau
Stéphane Meriodeau Liste citoyenne tournefeuille 		1 072 13,03%
Michèle Pellizzon
Michèle Pellizzon Rassemblement tournefeuillais 		676 8,22%
Participation au scrutin Tournefeuille
Taux de participation 40,05%
Taux d'abstention 59,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 420

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Raynal
Claude Raynal (27 élus) Tournefeuille vivante, solidaire, engagée 		6 125 52,16%
  • Claude Raynal
  • Danielle Buys
  • Alain Carre
  • Hélène Desmettre
  • Daniel Fourmy
  • Mireille Abbal
  • Bernard Bensoussan
  • Isabelle Meiffren
  • Gilbert Quere
  • Françoise Hondagneu
  • Dominique Fouchier
  • Elisabeth Segura Arnaut
  • Olivier Lambeaux
  • Murielle Thomas
  • Jacques Tomasi
  • Stéphanie Verleyen Erales
  • Philippe Moinat
  • Michèle Soriano
  • François Gody
  • Nicole Rapon
  • Laurent Verbiguie
  • Nadia Helhal
  • Jean-Pascal Guillemet
  • Corinne Curvale
  • Patrick Chartier
  • Marie Mandron
  • Frédéric Parre
Patrick Beissel
Patrick Beissel (4 élus) Demain tournefeuille 2014 		2 622 22,33%
  • Patrick Beissel
  • Françoise Viatge
  • Alain Perriault
  • Dominique Venouil-Vigouroux
Jean-Pierre Jarton
Jean-Pierre Jarton (2 élus) Tournefeuille bleu marine 		1 537 13,08%
  • Jean-Pierre Jarton
  • Michèle Pellizzon
Jean-Pierre Morgades
Jean-Pierre Morgades (2 élus) Tournefeuille autrement 		1 458 12,41%
  • Jean-Pierre Morgades
  • Noémia Aubry
Participation au scrutin Tournefeuille
Taux de participation 61,11%
Taux d'abstention 38,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,48%
Nombre de votants 12 165

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