Résultat de l'élection municipale 2026 à Tournefeuille : les infos en direct

Programme de Stéphane Perez à Tournefeuille (Tournefeuille dynamique)

Engagement pour la santé

La santé des Tournefeuillais est une priorité essentielle. Un guichet santé municipal sera mis en place pour attirer de nouveaux médecins et faciliter leur installation. Des programmes éducatifs, comme le "zéro harcèlement" dans les écoles, viseront à promouvoir un environnement sain et solidaire.

Sécurité et tranquillité

La sécurité est considérée comme un droit fondamental pour tous les citoyens. Pour cela, il est prévu d'augmenter le nombre d'agents de la police municipale et de renforcer la vidéoprotection dans les zones sensibles. Une politique de tolérance zéro sera appliquée pour lutter contre les infractions et garantir un cadre de vie serein.

Mobilités et infrastructures

Faciliter les mobilités est crucial pour le développement de Tournefeuille. Des améliorations des lignes de bus et la création de pistes cyclables sécurisées sont envisagées pour désengorger la ville. La mise en place d'une navette communale gratuite et la piétonnisation partielle du centre-ville contribueront à améliorer la qualité de vie des habitants.

Engagement écologique

La transition écologique est une nécessité pour l'avenir de la ville. Un budget intégrant une clause environnementale sera mis en place pour soutenir des initiatives vertes. Des projets comme la création de corridors verts et des bâtiments climatiques viseront à réduire l'impact environnemental de la commune.