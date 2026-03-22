Résultat de l'élection municipale 2026 à Tournefeuille : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Tournefeuille

Le deuxième tour des élections municipales à Tournefeuille a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Laurent Soulié
Laurent Soulié Liste d'union au centre
Un autre avenir
  • Laurent Soulié
  • Laure Jimenez
  • Larbi Morchid
  • Caroline Martins
  • Nicolas Samuel
  • Sandrine Boillot
  • Lionel Romanetti
  • Anne Chevalier
  • Olivier Duchesne
  • Clémence Desprez
  • Adrien Versigny
  • Audrey Duchesne
  • Laurent Rivoallan
  • Manon Leverrier
  • Donald Fraty
  • Marie-Pierre Bouissou
  • Pascal Dufour
  • Nathalie Fournier
  • Jean-Philippe Boineau
  • Sylvie Legendre
  • David Martinez
  • Audrey Fournes
  • Olivier Parede
  • Carine Cassuto
  • Arnaud Pagola
  • Coralie Gibart
  • Franck Nède
  • Caroline Chaventon
  • Teddy Arrebot-Natou
  • Fabienne Dax
  • Pierre Thevenin
  • Annick Exbrayat
  • Didier Crampette
  • Claudine Caraès
  • Dragos Plesea
  • Gaëtane de Saint Paul
  • Francis Bouchard
  • Sylviane Buisson
  • Luc Boyer
Frédéric Parre
Frédéric Parre Liste divers gauche
Tournefeuille au coeur
  • Frédéric Parre
  • Sophie Valcke
  • Stéphane Perez
  • Aurore Dufaud
  • Bruno Lombardo
  • Cécile Merckel
  • Jean-Pascal Guillemet
  • Maryline Rieu
  • Jean-Luc Faure
  • Corinne Curvale
  • Laurent Carrere
  • Rachida Lucazeau
  • Frédéric Zoonekyndt
  • Agnès Défosse
  • Pierre Casellas
  • Elisabeth Husson-Barnier
  • Laurent Dupoux
  • Chantal Raynal
  • Christophe Regis
  • Isabelle Meiffren
  • Assan Lakehoul
  • Elisabeth Tourneix Pallme
  • Many Coulibaly
  • Marie-Thérèse Arnaud
  • Samuel Lledo
  • Sylvie Alary
  • Kévin Bodart
  • Rana Itani-Badarani
  • Julien Huart
  • Marylin Guth
  • Philippe Rogissart
  • Laurence Staskiewicz
  • Raphaël Durand
  • Emilie Lecat
  • Jean-Louis Viala
  • Josiane Blanc
  • Patrick Chartier
  • Stéphanie Erales
  • Gilbert Allienne
  • Jacqueline Salle

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Tournefeuille

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric PARRE
Frédéric PARRE (Ballotage) Tournefeuille au coeur 		4 396 34,52%
Laurent SOULIÉ
Laurent SOULIÉ (Ballotage) Un autre avenir 		4 252 33,39%
Stéphane PEREZ
Stéphane PEREZ (Ballotage) Tournefeuille dynamique 		2 902 22,79%
Chloe DAIGMORTE
Chloe DAIGMORTE Liste citoyenne de Tournefeuille 		1 186 9,31%
Participation au scrutin Tournefeuille
Taux de participation 58,53%
Taux d'abstention 41,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 13 019

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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