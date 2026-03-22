Résultat de l'élection municipale 2026 à Tournefeuille : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tournefeuille [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Tournefeuille sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Tournefeuille.
L'actu des élections municipales 2026 à Tournefeuille
11:50 - Quels sont les rapports de force à Tournefeuille pour ce 2e tour des élections ?
Les élections municipales 2026 à Tournefeuille ont vu Frédéric Parre (Union de la gauche) prendre la première place il y a une semaine avec 34,52 % des suffrages exprimés. Laurent Soulié (Union du centre) s'est classé deuxième avec 33,39 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Stéphane Perez (Divers centre) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Chloe Daigmorte, avec la nuance Divers gauche, a récolté 9,31 % des voix, insuffisant pour se maintenir, mais lui ouvrant la porte d'une potentielle alliance. À noter que pour ce premier tour à Tournefeuille, l'élection a enregistré une participation de 58,53 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Tournefeuille
Le deuxième tour des élections municipales à Tournefeuille a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Laurent Soulié
Liste d'union au centre
Un autre avenir
|
|
Frédéric Parre
Liste divers gauche
Tournefeuille au coeur
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Tournefeuille
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric PARRE (Ballotage) Tournefeuille au coeur
|4 396
|34,52%
|Laurent SOULIÉ (Ballotage) Un autre avenir
|4 252
|33,39%
|Stéphane PEREZ (Ballotage) Tournefeuille dynamique
|2 902
|22,79%
|Chloe DAIGMORTE Liste citoyenne de Tournefeuille
|1 186
|9,31%
|Participation au scrutin
|Tournefeuille
|Taux de participation
|58,53%
|Taux d'abstention
|41,47%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,32%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Nombre de votants
|13 019
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Tournefeuille
- Tournefeuille (31170)
- Ecole primaire à Tournefeuille
- Maternités à Tournefeuille
- Crèches et garderies à Tournefeuille
- Classement des collèges à Tournefeuille
- Salaires à Tournefeuille
- Impôts à Tournefeuille
- Dette et budget de Tournefeuille
- Climat et historique météo de Tournefeuille
- Accidents à Tournefeuille
- Délinquance à Tournefeuille
- Inondations à Tournefeuille
- Nombre de médecins à Tournefeuille
- Pollution à Tournefeuille
- Entreprises à Tournefeuille
- Prix immobilier à Tournefeuille