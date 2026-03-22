Résultat de l'élection municipale 2026 à Tournefeuille : les résultats du 2e tour

Programme de Laurent Soulié à Tournefeuille (Un autre avenir)

Engagement pour Tournefeuille

Laurent Soulié se présente à nouveau comme candidat à la mairie de Tournefeuille avec une équipe engagée et compétente. Son expérience en tant que conseiller municipal et métropolitain lui permet de défendre efficacement les intérêts des habitants. L'objectif est de rassembler autour d'un projet clair pour assurer un avenir meilleur à la ville.

Urbanisme et cadre de vie

Un changement dans la gestion de l'urbanisme est proposé, avec un accent sur la qualité plutôt que sur la quantité. Chaque projet devra être en harmonie avec les infrastructures existantes, telles que les écoles et les équipements de santé. Préserver le cadre de vie est essentiel pour garantir un développement maîtrisé et respectueux des quartiers.

Sécurité et tranquillité publique

La sécurité est une priorité pour les habitants de Tournefeuille, face à des problématiques telles que les incivilités et les cambriolages. Laurent Soulié prévoit de renforcer la police municipale et d'améliorer la vidéoprotection pour assurer une présence constante. La sécurité est présentée non seulement comme une nécessité, mais comme un droit fondamental pour tous.

Mobilité et environnement

Le projet inclut des initiatives pour améliorer la mobilité et dynamiser le centre-ville tout en préservant l'environnement. La plantation de 30 000 arbres et la protection des espaces naturels sont des mesures phares de cette démarche. L'objectif est de rendre Tournefeuille plus verte et résiliente face aux défis environnementaux actuels.