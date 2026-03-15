Résultat municipale 2026 à Tournefeuille (31170) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Tournefeuille. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Tournefeuille, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tournefeuille [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Frédéric PARRE
Frédéric PARRE Tournefeuille au coeur 		3 977 34,60%
Laurent SOULIÉ
Laurent SOULIÉ Un autre avenir 		3 763 32,74%
Stéphane PEREZ
Stéphane PEREZ Tournefeuille dynamique 		2 659 23,13%
Chloe DAIGMORTE
Chloe DAIGMORTE Liste citoyenne de Tournefeuille 		1 096 9,53%
Participation au scrutin Tournefeuille Partiels *
Taux de participation 58,27%
Taux d'abstention 41,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 11 748

* Résultats partiels sur 85% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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