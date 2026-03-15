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19:21 - Tournefeuille : démographie, élections et stratégies politiques Comment la population de Tournefeuille peut-elle affecter les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 9,46% et une densité de population de 1636 habitants par km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 39,71%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,20% et d'une population immigrée de 10,61% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (57,22%), témoignent d'une population instruite à Tournefeuille, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Les électeurs de Tournefeuille attirés par le RN ? Le parti à la flamme restait loin du match lors de l'élection municipale à Tournefeuille en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen engrangeait 13,41% des suffrages lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 26,08% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 12,26% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, à Tournefeuille comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 19,30% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 23,68% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 32,72% lors du vote final.

16:58 - À Tournefeuille, 40,05 % de participation aux dernières municipales En 2020, la participation à Tournefeuille avait culminé à 40,05 % lors du premier round, proche des 44,7 % observés au niveau national. 8 420 votants étaient allés voter alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, bon nombre d'électeurs avaient préféré rester chez eux. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois réuni 82,10 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 57,92 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation se réhausser très nettement à 75,94 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 62,03 % des citoyens locaux. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la municipalité apparaît visiblement comme une contrée civiquement engagée. En parallèle de cette élection municipale 2026, la valeur de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Tournefeuille.

15:59 - Qui a remporté les votes il y a deux ans à Tournefeuille ? En juin 2024, les élections législatives à Tournefeuille avaient placé en tête Arnaud Simion (Union de la gauche) avec 36,30% au premier tour, devant Monique Iborra (Ensemble !) avec 35,06%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Arnaud Simion culminant à 67,28% des suffrages exprimés localement. Le rendez-vous électoral des Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Tournefeuille avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (22,55%), avec derrière elle la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait obtenu 19,30% des votes. La préférence des électeurs de Tournefeuille a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre plutôt de gauche.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Tournefeuille ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Tournefeuille votaient en priorité pour Emmanuel Macron (34,30%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 22,51%. Lors de la finale de l'élection à Tournefeuille, les électeurs accordaient 73,92% pour Emmanuel Macron, contre 26,08% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Tournefeuille soutenaient en priorité Monique Iborra (Ensemble !) avec 33,78% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,27% des suffrages. Cette physionomie politique de Tournefeuille dessine donc une municipalité de tradition centriste.

12:58 - À Tournefeuille, une fiscalité en hausse qui influencera le résultat du vote Reflet d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Tournefeuille, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 10,02 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de près de 142 100 euros, loin des quelque 5,32008 millions d'euros récoltés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais une recette marginale, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Tournefeuille est passé à 47,65 % en 2024 (contre 23,48 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Tournefeuille a atteint 1 152 € en 2024 contre 854 euros en début de mandat.

11:59 - Une majorité Divers gauche issue des résultats de l'élection de 2020 à Tournefeuille La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Tournefeuille s'avère particulièrement éclairante. Lors de la première manche électorale, Dominique Fouchier (Divers gauche) a imposé son rythme en totalisant 41,57% des voix. Dans la position du principal opposant, Laurent Soulié (Divers centre) a recueilli 3 056 votes (37,16%). Le faible gap entre les concurrents ouvrait la porte à un second tour nébuleux. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Dominique Fouchier l'a finalement emporté avec 3 805 suffrages (44,70%), face à Laurent Soulié avec 44,14% des électeurs inscrits et Stéphane Meriodeau réunissant 11,15% des votants. La confrontation a été à la hauteur des espérances avec une élection restée fortement disputée dans la durée. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Laurent Soulié a certes gagné le pari des ralliements en ajoutant 701 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.