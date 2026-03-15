Résultat de l'élection municipale 2026 à Tournon-sur-Rhône : les infos en direct

Programme de Pierre Guichard à Tournon-sur-Rhône (Tournon en commun 2026)

Engagements pour Tournon

Le collectif Tournon en Commun 2026 présente un ensemble d'engagements clairs pour améliorer la vie des Tournonais. Ces engagements incluent des projets pour la circulation, l'accès aux soins, la transition écologique et la sécurité au quotidien. Chaque initiative vise à répondre aux besoins des citoyens tout en garantissant une gouvernance transparente.

Mobilités et circulation

Un grand plan d'investissement est proposé pour améliorer la sécurité routière et l'accessibilité de la ville. Cela comprend la création d'un réseau cyclable sécurisé et le développement d'alternatives de transport comme le covoiturage et les transports en commun. Ces mesures visent à fluidifier les déplacements et à rendre la ville plus accessible pour tous.

Accès aux soins

Le projet inclut la création d'une maison médicale de garde pour assurer un accès aux soins pour tous les habitants. La pérennité de l'Hôpital de Tournon est également défendue pour garantir des services de santé de qualité. De plus, une bourse pour les étudiants en médecine est proposée pour encourager leur installation dans la ville.

Transition écologique

Un engagement fort est pris pour rendre Tournon plus verte et plus agréable à vivre. Cela inclut la plantation de nouveaux arbres et l'aménagement de parcs accessibles à tous. Ces initiatives visent à améliorer la qualité de vie tout en répondant aux enjeux environnementaux contemporains.