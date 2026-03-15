Résultat de l'élection municipale 2026 à Tournon-sur-Rhône : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tournon-sur-Rhône

Tête de listeListe
Pierre Guichard
Pierre Guichard Liste d'union à gauche
Tournon en commun 2026
  • Pierre Guichard
  • Amandine Echasserieau
  • Quentin Faure
  • Dominique Lepage
  • Vincent Bosc
  • Marion Ott
  • Etienne Guillermaz
  • Michèle Victory
  • Damien Febvre
  • Saïda Menacer-Chaussende
  • Patrick Barthelon
  • Jessy Guyot
  • Rodolphe Oriol
  • Marie-Josée Faure
  • Noa Besacier Sahyt
  • Christel Jacob
  • Robin Freycenon
  • Aurélie Longueville
  • Samuel Cremer
  • Estelle Faucher
  • Laurent Dandres
  • Hélène Duny
  • Jean-Philippe Allier
  • Evelyne Matthieu
  • Cyrille Blanc
  • Bénédicte Russier
  • Etienne Brun
  • Brigitte Belou
  • Philippe Maillet
  • Mathilde Legros
  • Camille Pouzol
  • Héloîse Lelektsoglu
  • Marek Barbeche
  • Julie Bourquard
Laurent Barruyer
Laurent Barruyer Liste divers droite
Ambition Tournon
  • Laurent Barruyer
  • Chantal Zeimet-Basset
  • Rémy Iapteff
  • Christiane Cherar
  • Mathieu Eglaine
  • Ingrid Richioud
  • Benjamin Gaillard
  • Véronique Salette
  • Bruno Faure
  • Hélène de Montgolfier
  • Franck Liotier
  • Annie Fournier
  • Jérôme Bodin
  • Aurélie Sozet-Couix
  • Claude Soubeyrand
  • Christine Abeillon
  • Julien Fagnoni
  • Lydia Robert
  • Omar Guerrouche
  • Marillac Pontier
  • Thomas Chomel
  • Catherine Laurent
  • David Gounon
  • Béatrice Savel
  • Thierry Dumontet
  • Lydie Jolivet
  • Christian Sellier
  • Anaîs Gardon
  • Alain Kirch
  • Sandrine de Vettor
  • Xavier Aubert
  • Sophie Decoux-Meylan
  • Jean-Claude Bastet
  • Manon Roux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Sausset
Frédéric Sausset (24 élus) Tournon ville de demain 		1 416 40,09%
  • Frédéric Sausset
  • Laurette Gouyet-Pommaret
  • Laurent Barruyer
  • Ingrid Richioud
  • Jean-Claude Bastet
  • Maxime Chabout
  • Xavier Aubert
  • Christiane Cherar
  • Mathieu Eglaine
  • Florence Croze
  • Paul Barbary
  • Annie Fournier
  • Bruno Faure
  • Nathalie Raze
  • Benjamin Gaillard
  • Alexandra Denoitte
  • Jean-Louis Gaillard
  • Valina Faure
  • Michel Dizy
  • Léa Cornu
  • Jérôme Bodin
  • Ghislaine Parriaux
  • Omar Guerrouche
  • Caroline Riffault
Pierre Guichard
Pierre Guichard (6 élus) Tournon en commun 		1 334 37,76%
  • Pierre Guichard
  • Michèle Victory
  • Etienne Guillermaz
  • Liliane Burgunder
  • Geoffrey Marechal
  • Sarah Burban
Pascal Diaz
Pascal Diaz (3 élus) Mieux vivre à tournon 		782 22,14%
  • Pascal Diaz
  • Marillac Pontier
  • Jean-Claude Joël Carelle
Participation au scrutin Tournon-sur-Rhône
Taux de participation 49,40%
Taux d'abstention 50,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 604

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Sausset
Frédéric Sausset Tournon ville de demain 		1 178 36,33%
Pierre Guichard
Pierre Guichard Tournon en commun 		1 103 34,02%
Pascal Diaz
Pascal Diaz Mieux vivre à tournon 		961 29,64%
Participation au scrutin Tournon-sur-Rhône
Taux de participation 45,79%
Taux d'abstention 54,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 335

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Sausset
Frédéric Sausset (28 élus) Tournon, une ville en marche 		2 795 65,47%
  • Frédéric Sausset
  • Delphine Bancel
  • Laurent Barruyer
  • Catherine Laurent
  • Jean-Louis Gaillard
  • Catherine Andre
  • Paul Barbary
  • Eliane Longueville
  • Bruno Faure
  • Florence Croze
  • Abdelhafid Diabi
  • Laurence Chantepy
  • Alphonse Sanchez
  • Annie Fournier
  • Patrick Goudard
  • Sandrine De Vettor
  • Max Rissoan
  • Joëlle Malsert
  • Michel Riffault
  • Valina Faure
  • Jean-Louis Cettier
  • Karine Meysenq
  • Jean-Marie Benoit
  • Myriam Laref
  • Michel Dizy
  • Ghislaine Parriaux
  • Yvon Mestre
  • Isabelle Jacouton
Mauricette Crouzet
Mauricette Crouzet (5 élus) Vivre et reussir a tournon 		1 474 34,52%
  • Mauricette Crouzet
  • Jean-Marie David
  • Liliane Burgunder
  • Gilbert Barailler
  • Élodie Schwander
Participation au scrutin Tournon-sur-Rhône
Taux de participation 61,42%
Taux d'abstention 38,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,57%
Nombre de votants 4 569

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