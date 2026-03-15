Résultat de l'élection municipale 2026 à Tournon-sur-Rhône : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Tournon-sur-Rhône [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Tournon-sur-Rhône sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Tournon-sur-Rhône.
L'actu des élections municipales 2026 à Tournon-sur-Rhône
13:46 - À l'approche des municipales, les impôts sont en hausse à Tournon-sur-Rhône
Du côté de la fiscalité de Tournon-sur-Rhône, le montant moyen versé par foyer fiscal s'est établi à 1 017 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 843 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 42,75 % en 2024 (contre environ 21,93 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 213 390 € de recettes en 2024. Une somme loin des 2,43424 millions d'euros récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 15,12 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui justifie cette diminution significative de produit pour la commune.
11:59 - Municipales 2020 à Tournon-sur-Rhône : une triangulaire pour départager les candidats
Il peut s'avérer édifiant d'observer les scores des dernières élections municipales à Tournon-sur-Rhône. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Frédéric Sausset (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses rivaux en totalisant 36,33% des bulletins. À sa poursuite, Pierre Guichard (Divers gauche) a rassemblé 1 103 suffrages en sa faveur (34,02%). Pascal Diaz (Divers centre) a suivi, réunissant 961 électeurs (29,64%). Ce premier verdict assez serré instaurait d'incontournables questions pour le 2e tour. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Frédéric Sausset l'a finalement emporté avec 1 416 bulletins (40,09%), face à Pierre Guichard s'adjugeant 37,76% des électeurs et Pascal Diaz réunissant 782 électeurs inscrits (22,14%). La confrontation a tenu toutes ses promesses avec une élection restée fortement disputée jusqu'à son dénouement. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement profité des voix des listes de droite sorties au premier tour, engrangeant 238 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Tournon-sur-Rhône, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser.
09:57 - Journée électorale à Tournon-sur-Rhône : les horaires des bureaux de vote
Les 8 bureaux de vote de la commune de Tournon-sur-Rhône fermeront leurs portes à 18 h. Dans le cadre des municipales 2026, les 7 475 votants de Tournon-sur-Rhône sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la commune. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? Plus bas dans la page vous pourrez parcourir la liste des candidats à Tournon-sur-Rhône. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tournon-sur-Rhône
|Tête de listeListe
|
Pierre Guichard
Liste d'union à gauche
Tournon en commun 2026
|
|
Laurent Barruyer
Liste divers droite
Ambition Tournon
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Sausset (24 élus) Tournon ville de demain
|1 416
|40,09%
|
|Pierre Guichard (6 élus) Tournon en commun
|1 334
|37,76%
|
|Pascal Diaz (3 élus) Mieux vivre à tournon
|782
|22,14%
|
|Participation au scrutin
|Tournon-sur-Rhône
|Taux de participation
|49,40%
|Taux d'abstention
|50,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 604
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Sausset Tournon ville de demain
|1 178
|36,33%
|Pierre Guichard Tournon en commun
|1 103
|34,02%
|Pascal Diaz Mieux vivre à tournon
|961
|29,64%
|Participation au scrutin
|Tournon-sur-Rhône
|Taux de participation
|45,79%
|Taux d'abstention
|54,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 335
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Sausset (28 élus) Tournon, une ville en marche
|2 795
|65,47%
|
|Mauricette Crouzet (5 élus) Vivre et reussir a tournon
|1 474
|34,52%
|
|Participation au scrutin
|Tournon-sur-Rhône
|Taux de participation
|61,42%
|Taux d'abstention
|38,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,57%
|Nombre de votants
|4 569
Villes voisines de Tournon-sur-Rhône
- Tournon-sur-Rhône (07300)
- Ecole primaire à Tournon-sur-Rhône
- Maternités à Tournon-sur-Rhône
- Crèches et garderies à Tournon-sur-Rhône
- Classement des collèges à Tournon-sur-Rhône
- Salaires à Tournon-sur-Rhône
- Impôts à Tournon-sur-Rhône
- Dette et budget de Tournon-sur-Rhône
- Climat et historique météo de Tournon-sur-Rhône
- Accidents à Tournon-sur-Rhône
- Délinquance à Tournon-sur-Rhône
- Inondations à Tournon-sur-Rhône
- Nombre de médecins à Tournon-sur-Rhône
- Pollution à Tournon-sur-Rhône
- Entreprises à Tournon-sur-Rhône
- Prix immobilier à Tournon-sur-Rhône