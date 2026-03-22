Résultat de l'élection municipale 2026 à Tourouvre au Perche : les résultats du 2e tour

Programme de Jean Jacques Bouttier à Tourouvre au Perche (TOUROUVRE AU PERCHE 2026 - Villages Vivants !)

Engagement local

La liste de candidats, menée par Jean-Édouard Gueugnon, se compose de 39 membres issus des 10 villages, engagés à vivre et travailler sur ce territoire. Ils souhaitent instaurer une gestion municipale proche des habitants, avec une écoute active et un engagement à long terme. Leur approche se veut collective, axée sur le service des villages plutôt que sur des ambitions personnelles.

Programme électoral

Le programme proposé a été élaboré en concertation avec les habitants, reflétant leurs priorités et besoins. Il se concentre sur des engagements concrets pour les six prochaines années, notamment en matière de services, de santé, et de logement. Les candidats affirment que leur projet est authentique et qu'il mérite d'être soutenu, contrairement à d'autres qui s'en inspireraient.

Présence et participation

La participation de Jean-Édouard Gueugnon aux conseils municipaux a été critiquée, avec seulement 57 % de présence, tandis que les membres de la liste actuelle affichent une présence de 86 %. Cette différence souligne l'engagement des candidats envers leurs responsabilités municipales et leur volonté de travailler activement pour la communauté. Ils mettent en avant l'importance de la présence et de l'implication dans la gestion locale.

Compétences des candidats

La liste se distingue par la diversité et la complémentarité des compétences de ses membres, allant de l'économie à la santé, en passant par la sécurité et l'environnement. Les candidats incluent des professionnels expérimentés dans des domaines clés, tels que l'urbanisme et l'éducation, renforçant ainsi leur capacité à gérer efficacement les affaires municipales. Leur campagne se veut honnête et respectueuse, sans attaques personnelles.