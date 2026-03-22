Résultat de l'élection municipale 2026 à Tourouvre au Perche : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tourouvre au Perche [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Tourouvre au Perche sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Tourouvre au Perche.
L'actu des élections municipales 2026 à Tourouvre au Perche
11:44 - Jean-Edouard Gueugnon et Jean Jacques Bouttier aux premières places il y a une semaine
Jean-Edouard Gueugnon a terminé en tête du premier volet des municipales à Tourouvre au Perche dimanche dernier, avec 47,04 % des votes. Ensuite, Jean Jacques Bouttier est arrivé en deuxième position avec 38,64 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Didier Agin a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Tourouvre au Perche, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 34,48 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Tourouvre au Perche
Le deuxième tour des élections municipales à Tourouvre au Perche a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean Jacques Bouttier
Divers
TOUROUVRE AU PERCHE 2026 - Villages Vivants !
|
|
Didier Agin
Divers
UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE
|
|
Jean-Edouard Gueugnon
Divers
UNISSONS-NOUS POUR TOUROUVRE AU PERCHE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Tourouvre au Perche
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Edouard GUEUGNON (Ballotage) UNISSONS-NOUS POUR TOUROUVRE AU PERCHE
|700
|47,04%
|Jean Jacques BOUTTIER (Ballotage) TOUROUVRE AU PERCHE 2026 - Villages Vivants !
|575
|38,64%
|Didier AGIN (Ballotage) UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE
|213
|14,31%
|Participation au scrutin
|Tourouvre au Perche
|Taux de participation
|65,52%
|Taux d'abstention
|34,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,70%
|Nombre de votants
|1 530
Source : ministère de l’Intérieur
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