Résultat de l'élection municipale 2026 à Tourouvre au Perche : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Tourouvre au Perche

Le deuxième tour des élections municipales à Tourouvre au Perche a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean Jacques Bouttier
Jean Jacques Bouttier Divers
TOUROUVRE AU PERCHE 2026 - Villages Vivants !
  • Jean Jacques Bouttier
  • Céline Beaudoire
  • Gérard Devise
  • Lydie Fenech
  • Bruno Petit
  • Nathalie Fauquet
  • César Mannoury
  • Emmanuelle Lessirard
  • Dominique Leboeuf
  • Amandine Boget
  • Christophe Mannoury
  • Corinne Engrand
  • Philippe Guyot
  • Jocelyne Martin
  • Pierre Marie Fenech
  • Stéphanie Genest
  • Julien Beaufils
  • Anaïs Busson
  • Laurent Lepretre
  • Brigitte Schlumberger
  • Noël Desmonts
  • Sophie Maissin
  • Vivien Macaud
  • Dorothée Morbois
  • Serge Leclercq
  • Aurore Aveline
  • Kévin Leleu
  • Marie Parent
  • Thierry Folliard
  • Catherine Cimetière
  • Amine Berkane
  • Marie-Laure Legay
  • Laurent Hermenier
  • Romy Bacon
  • Vincent Mendroux
  • Estelle Degrolard
  • Kilian Molveaux
  • Guillemette Sabatier
  • Jean-François Lamé
Didier Agin
Didier Agin Divers
UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE
  • Didier Agin
  • Virginie Djennadi-Meneghini
  • François Menager
  • Françoise Le Goff
  • Julien Joseph
  • Stéphanie Sirot
  • Christian Marais
  • Evelyne Hamard
  • Henri Hamelin
  • Marie Mercier
  • Nicolas Gonsard
  • Sylvie Leveillet
  • Etienne Grebaux
  • Valérie Martin
  • Pierre-Hugues Chevalier
  • Laure Marais
  • Didier Masson
  • Jennifer Eon
  • Maxime Fournier
  • Marie Josée Peto
  • Guy Pelletier
  • Angélique Vallee
  • Denis Legrand
  • Marie Rohart
  • Christian Duguet
  • Françoise Gautier
  • Sébastien Briand
  • Véronique Foucault
  • Bernard Monteiro
  • Sylvie Cottin
  • Arnaud Billon
  • Pierrette Chandebois
  • Jean-Claude Cocard
  • Karine Winczura
  • Garry Meneghini
  • Sylvie Bassiere
  • Anthony Gosnet
  • Lise Bassat
  • Christian Thiebaut
Jean-Edouard Gueugnon
Jean-Edouard Gueugnon Divers
UNISSONS-NOUS POUR TOUROUVRE AU PERCHE
  • Jean-Edouard Gueugnon
  • Irène Folliot
  • Michel Leyzour
  • Claire Lucas
  • Frédérick Haghebaert
  • Paula Garcia
  • Jacques André
  • Barbara Lepaon
  • Aurélien Boulay
  • Marie-France Crèche
  • Alexandre Jundt
  • Peggy Lemoine
  • Jordan Tafforeau
  • Julie Thaumoux
  • Frédéric Garcia
  • Valérie de la Hitte
  • Maxime Achard
  • Laurence Bévillard
  • Eric Petibon
  • Céline Duval
  • François Baggio
  • Camille Bouquerel
  • Matthieu Plessis
  • Sandrine Tencé
  • Anthony Jousset
  • Manon Lamy
  • Dominique Anquetil
  • Florence Monhée Bidard
  • Emmanuel Rempenault
  • Charlotte Morgado
  • Maxime Jumeline
  • Karine Leroy
  • Johnny Lenfant
  • Geneviève Banceline
  • Christophe Monfroy
  • Dominique Bruley-Drouet
  • Régis Degrolard
  • Céline Leys
  • Philippe Domin-Fassero
  • Ghyslaine Macé
  • Pascal Bioche

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Tourouvre au Perche

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Edouard GUEUGNON
Jean-Edouard GUEUGNON (Ballotage) UNISSONS-NOUS POUR TOUROUVRE AU PERCHE 		700 47,04%
Jean Jacques BOUTTIER
Jean Jacques BOUTTIER (Ballotage) TOUROUVRE AU PERCHE 2026 - Villages Vivants ! 		575 38,64%
Didier AGIN
Didier AGIN (Ballotage) UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE 		213 14,31%
Participation au scrutin Tourouvre au Perche
Taux de participation 65,52%
Taux d'abstention 34,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Nombre de votants 1 530

Source : ministère de l’Intérieur

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