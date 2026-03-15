En direct

19:19 - Les enjeux locaux de Tourouvre au Perche : tour d'horizon démographique Comment la population de Tourouvre au Perche peut-elle influencer le résultat des élections municipales ? Dans la commune, 14,25% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 13,08% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (62,75%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 1500 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,90%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,57%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 20,61%, comme à Tourouvre au Perche, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.

17:57 - Les électeurs de Tourouvre au Perche attirés par le RN ? Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste pour la dernière municipale à Tourouvre au Perche en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 33,23% des suffrages lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 52,85% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 25,04% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti nationaliste réunissait 40,52% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,84% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 42,40% pour le parti nationaliste. Il terminera avec 46,86% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle participation attendre à Tourouvre au Perche aux municipales ? Pour cette élection municipale, l'envie d'aller voter à Tourouvre au Perche sera capitale dans le dénouement du scrutin. La participation s'élevait à 56,86 % pour le premier tour des municipales de 2020, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale alors que le coronavirus frappait la population. La présidentielle de 2022 a par la suite enregistré une participation très différente, s'élevant à 71,51 %. En 2022, les législatives livraient pour leur part une participation de 48,09 % (47,51 % en France), avant de bondir à 66,11 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient attiré 53,49 % des électeurs. Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une ville civiquement engagée en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quel verdict à Tourouvre au Perche ? Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Tourouvre au Perche, les suffrages s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (38,84%). Gérard Vienne (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Tourouvre au Perche après la dissolution de l'Assemblée avec 42,40%. Véronique Louwagie (Divers droite) terminait à la deuxième place avec 33,31%. Mais c'est finalement Véronique Louwagie (Divers droite) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 53,14% des suffrages exprimés. Le panorama politique de Tourouvre au Perche a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une zone de flou électoral, elle s'est affichée dès lors comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Tourouvre au Perche affichait un paysage particulier il y a 4 ans L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Tourouvre au Perche s'affirme comme un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Tourouvre au Perche accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 33,23%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 26,45%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en livrant 52,85% pour Marine Le Pen, contre 47,15% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Tourouvre au Perche soutenaient en priorité Véronique Louwagie (LR) avec 29,03% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,48%.

12:58 - Franck POIRIER a-t-il augmenté la fiscalité locale à Tourouvre au Perche ? Si l'on examine la fiscalité de Tourouvre au Perche, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 8,05 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant près de 83 600 euros environ. Une recette bien loin des 240 900 euros enregistrés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Tourouvre au Perche a évolué pour se fixer à environ 36,55 % en 2024 (contre 9,52 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Tourouvre au Perche s'est chiffrée à 614 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 277 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections de 2020 à Tourouvre au Perche : des résultats scellés dès le premier tour Les forces politiques en présence restent encore aujourd'hui marquées par le verdict du dernier scrutin municipal à Tourouvre au Perche. Dès le dimanche du premier tour, Franck Poirier a raflé la première place avec 59,33% des bulletins. À sa poursuite, Bernard Colin a engrangé 538 suffrages en sa faveur (40,66%). Cette victoire écrasante a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été organisé. Pour ces municipales 2026 à Tourouvre au Perche, cet équilibre a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Devant ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.