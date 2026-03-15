Résultat municipale 2026 à Tourouvre au Perche (61190) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tourouvre au Perche a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tourouvre au Perche, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tourouvre au Perche [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Edouard GUEUGNON
Jean-Edouard GUEUGNON UNISSONS-NOUS POUR TOUROUVRE AU PERCHE 		700 47,04%
Jean Jacques BOUTTIER
Jean Jacques BOUTTIER TOUROUVRE AU PERCHE 2026 - Villages Vivants ! 		575 38,64%
Didier AGIN
Didier AGIN UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE 		213 14,31%
Participation au scrutin Tourouvre au Perche
Taux de participation 65,52%
Taux d'abstention 34,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Nombre de votants 1 530

Source : ministère de l’Intérieur

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