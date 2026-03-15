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19:16 - Tourrettes-sur-Loup : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Tourrettes-sur-Loup se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 4 126 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 608 entreprises, Tourrettes-sur-Loup permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 15,68% des résidents sont des enfants, et 35,02% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les 314 résidents étrangers, représentant 7,61% de la population, favorisent cette variété culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 47,90% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 895,28 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour finir, à Tourrettes-sur-Loup, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN tente de plus en plus les électeurs de Tourrettes-sur-Loup Le mouvement nationaliste était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Tourrettes-sur-Loup il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 21,79% des votes lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 41,59% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 13,62% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Tourrettes-sur-Loup comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 28,02% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 34,07% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 39,11% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 46,87 % de participation à Tourrettes-sur-Loup Lors des municipales de 2020, la participation à Tourrettes-sur-Loup était évaluée à 46,87 % lors du premier tour, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que la pandémie du Covid-19 ajoutait un contexte particulier à la compétition. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été chiffré à 78,94 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 59,56 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 72,77 % au premier tour, contre 49,47 % en 2022. Prendre du recul sur ces variations lors des cinq derniers scrutins permet in fine de ranger Tourrettes-sur-Loup comme une zone soucieuse de voter. En ce jour d'élections municipales à Tourrettes-sur-Loup, cette contingence sera en conséquence scrutée.

15:59 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à Tourrettes-sur-Loup ? La physionomie politique de Tourrettes-sur-Loup a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste. Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à Tourrettes-sur-Loup avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (28,02%), suivie par Valérie Hayer qui s'était arrogée 20,01% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Tourrettes-sur-Loup avaient ensuite favorisé Thierry Ferrand (Rassemblement National) avec 34,07% au premier tour, devant Aline Abravanel (Majorité présidentielle) avec 22,30%. Mais c'est néanmoins Eric Pauget (Les Républicains) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 60,89% des suffrages exprimés.

14:57 - Tourrettes-sur-Loup : des verdicts particulièrement tranchés lors des scrutins il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Tourrettes-sur-Loup plébiscitaient Eric Mele (Ensemble !) avec 33,09% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,39%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Tourrettes-sur-Loup quelques semaines plus tôt était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,04% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 21,79%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,41% pour Emmanuel Macron, contre 41,59% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Tourrettes-sur-Loup laisse donc apparaître un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Impôts à Tourrettes-sur-Loup : un enjeu central pour 2026 Si l'on regarde de près la fiscalité de Tourrettes-sur-Loup, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 14,55 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 1 346 570 € la même année. Un apport qui est loin des 2 203 390 € enregistrés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Tourrettes-sur-Loup a évolué pour se fixer à un peu moins de 22,59 % en 2024 (contre 9,92 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Tourrettes-sur-Loup s'est chiffrée à 1 466 € en 2024 contre 1 267 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Tourrettes-sur-Loup À Tourrettes-sur-Loup, lors des municipales il y a 6 ans, les résultats ont livré un aperçu clair des forces politiques en présence. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Stéphane Bouix (Divers) a pris l'ascendant sur ses rivaux en obtenant 40,54% des voix. Juste derrière, Frédéric Poma (Divers) a capté 567 bulletins valides (37,50%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de André Cauve-Falco (Divers), réunissant 332 électeurs (21,95%). Avec un écart aussi maigre, la configuration du second tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Frédéric Poma l'a finalement emporté avec 881 suffrages (52,69%), face à Stéphane Bouix avec 47,30% des votants. À la faveur d'un résultat étriqué au premier tour, la dynamique s'est totalement inversée, confirmant le renversement attendu. Frédéric Poma a pu bénéficier du report de voix des électeurs Divers, récupérant 268 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 à Tourrettes-sur-Loup, ce qui s'est passé à l'époque a forcément dicté les stratégies des différents camps.