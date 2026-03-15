Résultat municipale 2026 à Tourrettes-sur-Loup (06140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tourrettes-sur-Loup a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tourrettes-sur-Loup, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tourrettes-sur-Loup [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric POMA
Frédéric POMA (22 élus) TOURRETTES ENSEMBLE 		1 315 60,77%
  • Frédéric POMA
  • Charline HERING
  • Sébastien MOREAU
  • Nathalie DALCHER
  • Marc MONCHO
  • Catherine PELLEGRINO
  • Michel WALLAERE
  • Elisabeth DUBOIS
  • Roman MERLE
  • Marie-Angélique CHAULE
  • Arnaud CALLET
  • Anne-Flore IGNATOFF
  • Samuel GARCIA
  • Lauren RIBANT
  • Slah JERIBI
  • Rachel ERCOLE RIBES
  • Claude DUSERRE
  • Anaïs BARBONI
  • Bruno GABELIER
  • Aurélie LABOURDETTE
  • Fabien COQUEL
  • Rita CAZAU
Philippe MORETTO
Philippe MORETTO (5 élus) Agir pour Tourrettes 		849 39,23%
  • Philippe MORETTO
  • Florence FARALDI
  • Gilles CHARRIER
  • Alice MINARDI
  • Damien BAGARIA
Participation au scrutin Tourrettes-sur-Loup
Taux de participation 62,90%
Taux d'abstention 37,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 2 214

Source : ministère de l’Intérieur

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