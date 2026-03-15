Résultat municipale 2026 à Tourrettes-sur-Loup (06140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tourrettes-sur-Loup a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tourrettes-sur-Loup, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Tourrettes-sur-Loup [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric POMA (22 élus) TOURRETTES ENSEMBLE
|1 315
|60,77%
|
|Philippe MORETTO (5 élus) Agir pour Tourrettes
|849
|39,23%
|
|Participation au scrutin
|Tourrettes-sur-Loup
|Taux de participation
|62,90%
|Taux d'abstention
|37,10%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,67%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Nombre de votants
|2 214
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Tourrettes-sur-Loup [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Tourrettes-sur-Loup en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Tourrettes-sur-Loup
19:16 - Tourrettes-sur-Loup : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections
Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Tourrettes-sur-Loup se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 4 126 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 608 entreprises, Tourrettes-sur-Loup permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 15,68% des résidents sont des enfants, et 35,02% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les 314 résidents étrangers, représentant 7,61% de la population, favorisent cette variété culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 47,90% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 895,28 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour finir, à Tourrettes-sur-Loup, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.
17:57 - Le RN tente de plus en plus les électeurs de Tourrettes-sur-Loup
Le mouvement nationaliste était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Tourrettes-sur-Loup il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 21,79% des votes lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 41,59% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 13,62% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Tourrettes-sur-Loup comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 28,02% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 34,07% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 39,11% le dimanche suivant.
16:58 - Dernières municipales : 46,87 % de participation à Tourrettes-sur-Loup
Lors des municipales de 2020, la participation à Tourrettes-sur-Loup était évaluée à 46,87 % lors du premier tour, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que la pandémie du Covid-19 ajoutait un contexte particulier à la compétition. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été chiffré à 78,94 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 59,56 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 72,77 % au premier tour, contre 49,47 % en 2022. Prendre du recul sur ces variations lors des cinq derniers scrutins permet in fine de ranger Tourrettes-sur-Loup comme une zone soucieuse de voter. En ce jour d'élections municipales à Tourrettes-sur-Loup, cette contingence sera en conséquence scrutée.
15:59 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à Tourrettes-sur-Loup ?
La physionomie politique de Tourrettes-sur-Loup a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste. Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à Tourrettes-sur-Loup avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (28,02%), suivie par Valérie Hayer qui s'était arrogée 20,01% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Tourrettes-sur-Loup avaient ensuite favorisé Thierry Ferrand (Rassemblement National) avec 34,07% au premier tour, devant Aline Abravanel (Majorité présidentielle) avec 22,30%. Mais c'est néanmoins Eric Pauget (Les Républicains) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 60,89% des suffrages exprimés.
14:57 - Tourrettes-sur-Loup : des verdicts particulièrement tranchés lors des scrutins il y a 4 ans
Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Tourrettes-sur-Loup plébiscitaient Eric Mele (Ensemble !) avec 33,09% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,39%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Tourrettes-sur-Loup quelques semaines plus tôt était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,04% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 21,79%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,41% pour Emmanuel Macron, contre 41,59% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Tourrettes-sur-Loup laisse donc apparaître un fief de la majorité présidentielle.
12:58 - Impôts à Tourrettes-sur-Loup : un enjeu central pour 2026
Si l'on regarde de près la fiscalité de Tourrettes-sur-Loup, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 14,55 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 1 346 570 € la même année. Un apport qui est loin des 2 203 390 € enregistrés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Tourrettes-sur-Loup a évolué pour se fixer à un peu moins de 22,59 % en 2024 (contre 9,92 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Tourrettes-sur-Loup s'est chiffrée à 1 466 € en 2024 contre 1 267 euros en début de mandat.
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Tourrettes-sur-Loup
À Tourrettes-sur-Loup, lors des municipales il y a 6 ans, les résultats ont livré un aperçu clair des forces politiques en présence. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Stéphane Bouix (Divers) a pris l'ascendant sur ses rivaux en obtenant 40,54% des voix. Juste derrière, Frédéric Poma (Divers) a capté 567 bulletins valides (37,50%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de André Cauve-Falco (Divers), réunissant 332 électeurs (21,95%). Avec un écart aussi maigre, la configuration du second tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Frédéric Poma l'a finalement emporté avec 881 suffrages (52,69%), face à Stéphane Bouix avec 47,30% des votants. À la faveur d'un résultat étriqué au premier tour, la dynamique s'est totalement inversée, confirmant le renversement attendu. Frédéric Poma a pu bénéficier du report de voix des électeurs Divers, récupérant 268 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 à Tourrettes-sur-Loup, ce qui s'est passé à l'époque a forcément dicté les stratégies des différents camps.
09:57 - Journée électorale à Tourrettes-sur-Loup : les horaires des bureaux de vote
Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de la commune sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 4 bureaux de vote de Tourrettes-sur-Loup. Le premier tour des élections municipales 2026 se tient ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin doit permettre de renouveler les maires de l'ensemble des communes françaises. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du covid. La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche est affichée plus bas. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
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