Résultat municipale 2026 à Tourville-la-Rivière (76410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tourville-la-Rivière a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tourville-la-Rivière, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tourville-la-Rivière [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Agnès CERCEL
Agnès CERCEL (20 élus) Tourville, tous ensemble pour demain 		789 72,19%
  • Agnès CERCEL
  • Thierry LESTANG
  • Muriel GESLIN
  • Stéphane CARPENTIER
  • Colette BERGAULT
  • Joël CASTEL
  • Stéphanie AVENEL
  • Arnaud LALOUETTE
  • Peggy CLATOT
  • Erick LECHEVALLIER
  • Céline ARGENTIN
  • Stéphane SOUILLARD
  • Pascaline DELORME
  • Dominique MOAL
  • Johanna TANGHERONI
  • Arnaud GUILLAN
  • Annie CLYNCKEMAILLIE
  • Steeve BRIEZ
  • Sandrine LELOUTRE
  • Djelloul HARZELLI
Malik BECHKA
Malik BECHKA (2 élus) Tourville citoyenne 		304 27,81%
  • Malik BECHKA
  • Olivier LE MÔ
Participation au scrutin Tourville-la-Rivière
Taux de participation 65,49%
Taux d'abstention 34,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,14%
Nombre de votants 1 146

Source : ministère de l’Intérieur

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