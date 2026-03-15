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19:20 - Analyse socio-économique de Tourville-la-Rivière : perspectives électorales Dans la commune de Tourville-la-Rivière, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 322 hab/km² et un taux de chômage de 10,66%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 792 euros/an souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1260 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,43%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,32%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Tourville-la-Rivière mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 23,62% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Vote RN à Tourville-la-Rivière : les derniers résultats Le RN n'avait pas concouru lors de la dernière municipale à Tourville-la-Rivière il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 28,27% des suffrages lors du premier round, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 50,36% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 28,57% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le parti nationaliste sécurisait 44,59% des voix locales. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 37,92% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier round, un résultat de 42,35% pour le parti nationaliste. Il clôturera le scrutin en tête avec 50,00% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Alma Dufour.

16:58 - Les électeurs de Tourville-la-Rivière très mobilisés lors des scrutins La mobilisation de l'électorat de Tourville-la-Rivière constituera, à la fin de la journée, un gros enjeu pour ces élections municipales. Lors des municipales de 2020, la participation avait atteint 41,91 % à la fin du premier round, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale. 720 votants avaient glissé un bulletin dans l'urne alors que l'événement avait été maintenu en pleine épidémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a toutefois été rapporté à 79,32 %. La mobilisation atteignait de son côté 55,63 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 69,15 %, contre seulement 52,79 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone soucieuse de voter.

15:59 - Tourville-la-Rivière : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors des dernières élections européennes, le podium à Tourville-la-Rivière s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,92%), challengée par Léon Deffontaines (14,86%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (9,81%). Guillaume Pennelle (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des législatives à Tourville-la-Rivière près d'un mois plus tard avec 42,35%. Alma Dufour (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 32,57%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Guillaume Pennelle culminant à 50,00% des votes localement. Le paysage politique de Tourville-la-Rivière a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait un paysage politique fragmenté, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Tourville-la-Rivière : rappel des résultats majeurs de la dernière présidentielle en date Lors des législatives de 2022, les votants de Tourville-la-Rivière soutenaient en priorité Alma Dufour (Nupes) avec 35,82% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,41% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Tourville-la-Rivière accordaient précédemment leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 28,27%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 23,38%. Le second tour entérinait ensuite ce tour préliminaire en livrant 50,36% pour Marine Le Pen, contre 49,64% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Tourville-la-Rivière un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité à Tourville-la-Rivière depuis 2020 ? Pour ce qui concerne les contributions locales à Tourville-la-Rivière, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 2 745 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 1 681 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais environ 54,53 % en 2024 (contre 30,00 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 7 100 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des quelque 232 000 euros perçus en 2020, alors même que le taux est resté à environ 12,55 %. Cette taxe est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Tourville-la-Rivière ? Les résultats des précédentes municipales à Tourville-la-Rivière ont fourni un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Seule en lice, 'Tourville-la-riviere, le dynamisme au coeur de la vie.' a logiquement rassemblé 100,00% des voix dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Tourville-la-Rivière, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. Six années après ce scrutin sans réelle concurrence, la naissance ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux majeurs. La publication des candidatures fournit d'ores et déjà un début de réponse assez éloquent.