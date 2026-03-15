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19:17 - Toury : démographie et socio-économie impactent les élections municipales À Toury, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influencer les municipales. Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,22%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (22,78%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 1147 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,18%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,01%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Toury mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 28,87% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Rassemblement national à Toury : ce que disent les chiffres Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière campagne municipale à Toury en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen recueillait 36,29% des voix lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 54,86% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 27,76% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le RN arrachait 37,48% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 48,65% lors du choc des européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 44,51% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 50,09% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Philippe Vigier.

16:58 - Toury classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Pour rappel, l'abstention se montait à 56,52 % à Toury lors de la précédente élection municipale, dans la moyenne nationale alors qu'en raison de la pandémie du coronavirus, de nombreux électeurs avaient préféré rester chez eux. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est pour sa part fixé à 28,62 %. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 56,09 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 38,83 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 54,28 %. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, le territoire apparaît donc résolument comme une zone assez abstentionniste. Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Toury, cet élément jouera en définitive un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Les surprises de l'année de la dissolution à Toury Lors des élections européennes, le résultat à Toury s'était figé autour de Jordan Bardella (48,65%), en première position devant Valérie Hayer (12,29%) et Raphaël Glucksmann (7,74%). Les élections des députés à Toury près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Roger Pecout (Union de l'extrême droite) en tête du peloton avec 44,51% au premier tour, devant Philippe Vigier (Majorité présidentielle) avec 36,87%. Le second round n'a pas changé grand chose, Roger Pecout culminant à 50,09% des votes localement. Le paysage politique de Toury a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - À Toury, les votants ont fait un choix singulier il y a 4 ans Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Toury accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 36,29%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 25,96%. Le second tour entérinait ensuite cette introduction en offrant 54,86% pour Marine Le Pen, contre 45,14% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Toury soutenaient en priorité Philippe Vigier (Ensemble !) avec 46,84% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Philippe Vigier virant de nouveau en tête avec 62,52% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Toury se positionne comme une ville politiquement partagée.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Toury Témoignage d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Toury, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 8,53 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville près de 13 200 euros environ la même année, contre 231 750 € récoltés en 2020. Son abolition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Toury a évolué pour se fixer à 37,96 % en 2024 (contre 17,74 % en 2020). Mais attention : cette hausse est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Toury a atteint 779 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 543 € relevés en 2020.

11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Toury S'intéresser aux résultats des dernières élections municipales à Toury peut être édifiant. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Laurent Leclercq a surclassé ses adversaires avec 572 soutiens (71,50%). En deuxième position, Jean-Michel Pinceloup a rassemblé 28,50% des suffrages. Ce succès d'emblée a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Toury, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour le camp adverse, renverser une majorité d'une telle ampleur représentera ce dimanche le principal challenge, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.