Résultat municipale 2026 à Toury (28310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Toury a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Toury, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Toury [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland SCHACH
Roland SCHACH (18 élus) Réinventons Toury 		476 50,32%
  • Roland SCHACH
  • Agnès CHAMPEAU
  • Antoine BOCQUEHO
  • Christine ANFRIE
  • Thierry FLEUREAU
  • Adelaïde SZOT
  • William CARRE
  • Olivia GEOFFROY
  • Robert FORTIN
  • Angélique DUPRÉ
  • Frédéric BERTEAU
  • Sandrine CHAMBOLLE
  • Arnaud LANGLOIS
  • Virginie GUILLOTTE
  • Sylvain RÉMY
  • Sheridane GOUMARD
  • Gaëtan TOULGOAT
  • Marie-Thérèse PINCELOUP
Laurent LECLERCQ
Laurent LECLERCQ (5 élus) TOURY... Engagés vers l'avenir 		470 49,68%
  • Laurent LECLERCQ
  • Delphine BRETON
  • Bruno GUITTARD
  • Myriam NGASSEU-LIMAM
  • Mohsine IALLOUCHEN
Participation au scrutin Toury
Taux de participation 52,99%
Taux d'abstention 47,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,13%
Nombre de votants 984

Source : ministère de l’Intérieur

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