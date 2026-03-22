Résultat municipale 2026 à Tourzel-Ronzières (63320) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tourzel-Ronzières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tourzel-Ronzières, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tourzel-Ronzières [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nadine ADMIRAT (8 élus) " ENSEMBLE POUR NOTRE COMMUNE"
|67
|40,61%
|
|Sarah CORTOT (2 élus) Nos Villages, Notre Avenir
|58
|35,15%
|
|Emilia BILLION (1 élu) LE COUP DE JEUNE POUR NOS VILLAGES
|40
|24,24%
|
|Participation au scrutin
|Tourzel-Ronzières
|Taux de participation
|84,26%
|Taux d'abstention
|15,74%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,60%
|Nombre de votants
|166
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Tourzel-Ronzières - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nadine ADMIRAT (Ballotage) " ENSEMBLE POUR NOTRE COMMUNE"
|57
|37,25%
|Sarah CORTOT (Ballotage) Nos Villages, Notre Avenir
|50
|32,68%
|Emilia BILLION (Ballotage) LE COUP DE JEUNE POUR NOS VILLAGES
|46
|30,07%
|Participation au scrutin
|Tourzel-Ronzières
|Taux de participation
|79,70%
|Taux d'abstention
|20,30%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,55%
|Nombre de votants
|157
Election municipale 2026 à Tourzel-Ronzières [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Tourzel-Ronzières sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Tourzel-Ronzières.
L'actu des élections municipales 2026 à Tourzel-Ronzières
18:34 - Les surprises de la dernière séquence électorale à Tourzel-Ronzières
La préférence des électeurs de Tourzel-Ronzières a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir un paysage politique fragmenté, elle s'est affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste. Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Tourzel-Ronzières avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,53%), devant la liste 'Alliance rurale' de Jean Lassalle qui avait recueilli 11,63% des votes. Nadine Pers (Rassemblement National) avait par la suite remporté le premier tour des élections des députés à Tourzel-Ronzières après la dissolution avec 41,44%. Nicolas Bonnet (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 34,23%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Nadine Pers culminant à 47,79% des suffrages exprimés localement.
15:57 - Le résultat de la dernière municipale à Tourzel-Ronzières
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Tourzel-Ronzières est très révélatrice. Rappelons que cette élection se distinguait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non par des listes, donnant aux électeurs l'opportunité de sélectionner plusieurs candidats. Dès le premier tour, 11 conseillers ont par ailleurs été élus. Sylvie Boisgillot a pris la première place avec 90,35% des voix, devant Evelyne Rouvet-Tempere qui a rassemblé 90,35% des votes. Nadine Admirat était troisième, rassemblant 101 voix (88,59%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour les municipales 2026 à Tourzel-Ronzières, les citoyens doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce cadre local si singulier. Il convient néanmoins de préciser que le mode de vote individuel n'a plus cours depuis une réforme du mode de scrutin.
13:58 - Qui s'est qualifié à Tourzel-Ronzières pour le 2e tour de l'élection municipale ?
Selon les candidatures officielles au second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le scrutin se joue donc ce dimanche entre Nadine Admirat, Sarah Cortot et Emilia Billion. À 18 heures, le bureau de vote de Tourzel-Ronzières fermera pour laisser place au dépouillement.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Tourzel-Ronzières pour ce 2e tour des élections municipales ?
Dimanche dernier à Tourzel-Ronzières, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le scrutin s'est soldé par une participation de 79,70 % localement. Au terme de ce vote, c'est Nadine Admirat qui a pris la pole position en rassemblant 37,25 % des suffrages exprimés. Ensuite, Sarah Cortot a obtenu la seconde place avec 32,68 %. La leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Emilia Billion s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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