Résultat municipale 2026 à Tourzel-Ronzières (63320) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tourzel-Ronzières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tourzel-Ronzières, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tourzel-Ronzières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nadine ADMIRAT
Nadine ADMIRAT (8 élus) " ENSEMBLE POUR NOTRE COMMUNE" 		67 40,61%
  • Nadine ADMIRAT
  • Baptiste PARRIN
  • Célia MAGNE
  • Laurent LUCAS
  • Jacqueline DUPUIS
  • Johan VIGIER
  • Josiane PLASSE
  • Stéphane VOYRON
Sarah CORTOT
Sarah CORTOT (2 élus) Nos Villages, Notre Avenir 		58 35,15%
  • Sarah CORTOT
  • Gilles LEVEQUE
Emilia BILLION
Emilia BILLION (1 élu) LE COUP DE JEUNE POUR NOS VILLAGES 		40 24,24%
  • Emilia BILLION
Participation au scrutin Tourzel-Ronzières
Taux de participation 84,26%
Taux d'abstention 15,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 166

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Tourzel-Ronzières - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nadine ADMIRAT
Nadine ADMIRAT (Ballotage) " ENSEMBLE POUR NOTRE COMMUNE" 		57 37,25%
Sarah CORTOT
Sarah CORTOT (Ballotage) Nos Villages, Notre Avenir 		50 32,68%
Emilia BILLION
Emilia BILLION (Ballotage) LE COUP DE JEUNE POUR NOS VILLAGES 		46 30,07%
Participation au scrutin Tourzel-Ronzières
Taux de participation 79,70%
Taux d'abstention 20,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,55%
Nombre de votants 157

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