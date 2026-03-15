Résultat municipale 2026 à Toussieu (69780) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Toussieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Toussieu, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Toussieu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude HUMBERT
Claude HUMBERT (20 élus) TOUSSIEU POUR TOUS 		1 082 71,47%
  • Claude HUMBERT
  • Laure DUBOISSET
  • Olivier ROUX
  • Sylvie LEROY
  • Julien MARTINS
  • Caroline BREANT
  • Jean-Philippe MAROT
  • Fabienne HUMBERT
  • Cédric MALFREYT
  • Maud DRUNET
  • Pierre ACHACHE
  • Sylvie ARNAUD
  • Sébastien POUPET
  • Mathilde GORD
  • Michel BERNET
  • Saliha BENANE
  • Xavier-Pierre ROLLAND
  • Laëtitia LOPEZ
  • Loîc ROSELLI
  • Karine CROUZET
Sylvain TARDY
Sylvain TARDY (3 élus) Vivre Toussieu 		432 28,53%
  • Sylvain TARDY
  • Zedef RIBOUD-YÜREKLI
  • Florian MERCIER
Participation au scrutin Toussieu
Taux de participation 64,84%
Taux d'abstention 35,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,33%
Nombre de votants 1 529

Source : ministère de l’Intérieur

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