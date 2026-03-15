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19:19 - Les données démographiques de Toussieu révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Toussieu comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 31,89% de cadres supérieurs pour 3 186 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 262 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 582 foyers fiscaux. Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,40% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 27,69% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 4,17%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 45 773 €/an. Pour finir, à Toussieu, les enjeux locaux se joignent aux défis français.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Toussieu Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste pour la dernière municipale à Toussieu il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 28,47% des suffrages lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 44,65% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 16,68% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Toussieu comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 39,19% pour les européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 43,29% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il terminera d'ailleurs en tête avec 51,43% lors du vote final, et un siège remporté par Jean-Luc Fugit.

16:58 - Toussieu : des résultats d'ordinaire marqués par la participation La désertion des urnes à Toussieu constituera l'un des tournants de ces municipales 2026. Il y a six ans, le premier tour du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 68,29 %, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 31,71 %) alors que sévissait la pandémie du coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été définie par une abstention à 16,88 % dans la ville (83,12 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 37,81 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 24,78 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 45,75 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Le choc de la dernière année électorale en date à Toussieu Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée en 2024, les votants de Toussieu soutenaient en priorité Alexandre Humbert Dupalais (Union de l'extrême droite) avec 43,29% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Alexandre Humbert Dupalais culminant à 51,43% des voix sur place. Les élections européennes près d'un mois plus tôt à Toussieu avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,19%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 14,62% des suffrages. La physionomie politique de Toussieu a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Toussieu : regard sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle en date Lors des législatives de 2022, les votants de Toussieu portaient leur choix sur Paul Vidal (LR) avec 39,67% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Jean-Luc Fugit (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 75,94% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Toussieu privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (30,47%), devant Marine Le Pen qui terminait à 28,47%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en offrant 55,35% pour Emmanuel Macron, contre 44,65% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Toussieu s'affirme comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Comment a évolué la fiscalité locale à Toussieu ces dernières années ? Pour ce qui est des contributions locales à Toussieu, le montant moyen versé par foyer fiscal s'est établi à environ 1 008 euros en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 698 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 23,66 % en 2024 (contre environ 10,63 % en 2020). Un pourcentage à mettre en regard de la moyenne nationale, estimée à près de 40 %. Une hausse en trompe-l'œil car bien souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 10 910 € en 2024. Un apport qui est loin des 396 880 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 7,30 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la structure des ressources.

11:59 - Résultat des élections municipales 2020 : comment Paul Vidal s'est imposé à Toussieu Se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Toussieu peut s'avérer éclairant. Unique liste en présence, la liste menée par Paul Vidal a naturellement engrangé 640 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Toussieu, cette géographie électorale offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. L'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux au lendemain de ce scrutin sans véritable compétition. C'est probablement dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur que la réponse est à trouver.