Résultat municipale 2026 à Toussus-le-Noble (78117) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Toussus-le-Noble a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Toussus-le-Noble, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Toussus-le-Noble [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vanessa AUROY (12 élus) RACINES ET AVENIR
|360
|62,18%
|
|Cédric CHAPLAIN (3 élus) TOUSSUS 2026
|219
|37,82%
|
|Participation au scrutin
|Toussus-le-Noble
|Taux de participation
|66,93%
|Taux d'abstention
|33,07%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,34%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Nombre de votants
|599
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Toussus-le-Noble [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Toussus-le-Noble en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Toussus-le-Noble
19:20 - Dynamique électorale à Toussus-le-Noble : une analyse socio-démographique
À Toussus-le-Noble, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,54% et une densité de population de 293 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 39,85%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,33%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,36%) indique des défis de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, de 9,88% à Toussus-le-Noble, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.
17:57 - Où en est le Rassemblement national à Toussus-le-Noble aux élections de 2026 ?
Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté lors de la dernière campagne municipale à Toussus-le-Noble en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 15,44% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 29,41% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 11,22% au candidat RN au tour 1. Un score trop faible, à Toussus-le-Noble comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 23,59% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées donneront, lors du premier tour, un résultat de 27,72% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 30,88% le dimanche suivant.
16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Toussus-le-Noble
En parallèle des élections municipales, la valeur de la participation pèsera fortement sur les résultats de Toussus-le-Noble. Aux municipales de 2020, la participation avait culminé à 63,67 % à la fin du premier tour, bien au-delà des 44,7 % observés au niveau national, représentant 545 votants, de nombreux électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause du coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a en revanche été mesuré à 85,15 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 61,52 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation grimper très nettement à 79,43 %. Juste avant, le scrutin européen avait attiré 65,02 % des citoyens locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée soucieuse de voter.
15:59 - Toussus-le-Noble : retour sur le dernier verdict politique en date
Jean-Noël Barrot (Majorité présidentielle) avait performé au premier tour des élections législatives à Toussus-le-Noble suite à la dissolution en 2024 avec 40,64%. Gaetan Brault (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 27,72%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-Noël Barrot culminant à 69,12% des voix localement. Les élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Toussus-le-Noble avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (23,59%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 19,37% des suffrages. Le paysage politique de Toussus-le-Noble a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une zone sans vote prédéterminé.
14:57 - Les électeurs de Toussus-le-Noble avaient clairement privilégié le centre-droit en 2022
Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Toussus-le-Noble portaient leur choix sur Jean-Noël Barrot (Ensemble !) avec 38,49% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Noël Barrot virant de nouveau en tête avec 73,73% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Toussus-le-Noble tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 39,09% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 15,44%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 70,59% pour Emmanuel Macron, contre 29,41% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une municipalité de tradition centriste.
12:58 - La fiscalité, enjeu clé des municipales à Toussus-le-Noble
Pour ce qui concerne les contributions locales à Toussus-le-Noble, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 1 912 € en 2024 (année des dernières données) contre 1 445 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 29,14 % en 2024 (contre 12,70 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 2 910 € de recettes en 2024, contre 338 100 euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 14,37 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la structure des ressources.
11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Toussus-le-Noble
L'étude des résultats des municipales de 2020 à Toussus-le-Noble s'avère très révélatrice. À l'issue du premier passage aux urnes, Vanessa Auroy a décroché la pole position en obtenant 292 voix (54,27%). À sa poursuite, François-Xavier Moreau a capté 45,72% des votes. Ce triomphe au premier tour a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette municipale 2026 à Toussus-le-Noble, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce succès éclatant met les forces d'opposition face à un défi considérable ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Elections à Toussus-le-Noble : les horaires du bureau de vote
L'unique bureau de vote de la ville de Toussus-le-Noble fermera ses portes à 20 h en prévision du dépouillement. À l’occasion des municipales 2026, les citoyens de Toussus-le-Noble devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin constitue un temps fort de la vie démocratique locale. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. Ci-dessous, il est possible de parcourir la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Toussus-le-Noble. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
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