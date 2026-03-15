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19:20 - Dynamique électorale à Toussus-le-Noble : une analyse socio-démographique À Toussus-le-Noble, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,54% et une densité de population de 293 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 39,85%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,33%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,36%) indique des défis de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, de 9,88% à Toussus-le-Noble, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Où en est le Rassemblement national à Toussus-le-Noble aux élections de 2026 ? Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté lors de la dernière campagne municipale à Toussus-le-Noble en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 15,44% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 29,41% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 11,22% au candidat RN au tour 1. Un score trop faible, à Toussus-le-Noble comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 23,59% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées donneront, lors du premier tour, un résultat de 27,72% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 30,88% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Toussus-le-Noble En parallèle des élections municipales, la valeur de la participation pèsera fortement sur les résultats de Toussus-le-Noble. Aux municipales de 2020, la participation avait culminé à 63,67 % à la fin du premier tour, bien au-delà des 44,7 % observés au niveau national, représentant 545 votants, de nombreux électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause du coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a en revanche été mesuré à 85,15 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 61,52 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation grimper très nettement à 79,43 %. Juste avant, le scrutin européen avait attiré 65,02 % des citoyens locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée soucieuse de voter.

15:59 - Toussus-le-Noble : retour sur le dernier verdict politique en date Jean-Noël Barrot (Majorité présidentielle) avait performé au premier tour des élections législatives à Toussus-le-Noble suite à la dissolution en 2024 avec 40,64%. Gaetan Brault (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 27,72%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-Noël Barrot culminant à 69,12% des voix localement. Les élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Toussus-le-Noble avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (23,59%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 19,37% des suffrages. Le paysage politique de Toussus-le-Noble a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Les électeurs de Toussus-le-Noble avaient clairement privilégié le centre-droit en 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Toussus-le-Noble portaient leur choix sur Jean-Noël Barrot (Ensemble !) avec 38,49% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Noël Barrot virant de nouveau en tête avec 73,73% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Toussus-le-Noble tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 39,09% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 15,44%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 70,59% pour Emmanuel Macron, contre 29,41% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une municipalité de tradition centriste.

12:58 - La fiscalité, enjeu clé des municipales à Toussus-le-Noble Pour ce qui concerne les contributions locales à Toussus-le-Noble, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 1 912 € en 2024 (année des dernières données) contre 1 445 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 29,14 % en 2024 (contre 12,70 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 2 910 € de recettes en 2024, contre 338 100 euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 14,37 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Toussus-le-Noble L'étude des résultats des municipales de 2020 à Toussus-le-Noble s'avère très révélatrice. À l'issue du premier passage aux urnes, Vanessa Auroy a décroché la pole position en obtenant 292 voix (54,27%). À sa poursuite, François-Xavier Moreau a capté 45,72% des votes. Ce triomphe au premier tour a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette municipale 2026 à Toussus-le-Noble, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce succès éclatant met les forces d'opposition face à un défi considérable ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.