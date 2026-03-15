Résultat municipale 2026 à Toussus-le-Noble (78117) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Toussus-le-Noble a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Toussus-le-Noble, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Toussus-le-Noble [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vanessa AUROY
Vanessa AUROY (12 élus) RACINES ET AVENIR 		360 62,18%
  • Vanessa AUROY
  • Pierre LANCINA
  • Muriel COSTERMANS
  • Thomas HAUDECOEUR
  • Mélanie BRUGNY-ROBILLARD
  • Frédéric FIFER
  • Raphaelle AUROUSSEAU
  • François CHÉRON
  • Sabrina SARDET
  • Nicolas COUTELIN
  • Nathalie RIBEIRO MONTEIRO
  • Julien THIERRY
Cédric CHAPLAIN
Cédric CHAPLAIN (3 élus) TOUSSUS 2026 		219 37,82%
  • Cédric CHAPLAIN
  • Sandra KARADJIAN BEAU
  • Jean-Yves DAUNAY
Participation au scrutin Toussus-le-Noble
Taux de participation 66,93%
Taux d'abstention 33,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 599

Source : ministère de l’Intérieur

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