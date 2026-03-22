Résultat de l'élection municipale 2026 à Trans-en-Provence : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Trans-en-Provence [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Trans-en-Provence sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Trans-en-Provence.
L'actu des élections municipales 2026 à Trans-en-Provence
11:46 - Qui est en tête à Trans-en-Provence avant le 2e tour de cette élection ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Trans-en-Provence, c'est Alain Caymaris (Les Républicains) qui s'est placé en première position en rassemblant 45,04 % des voix. À sa suite, Jacques Lecointe (Divers droite) s'est classé deuxième avec 29,63 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. La pole position, déjà remportée il y a six ans, a été conservée pour Alain Caymaris, mais il a vu son électorat s'éroder de 7 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jean Fouriscot, étiqueté Divers centre, est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Jean-Pierre Chruszez, avec la nuance Divers gauche, a récolté 12,50 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Pour rappel, lors de ce scrutin à Trans-en-Provence, l'élection a vu 62,30 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Trans-en-Provence
Le deuxième tour des élections municipales à Trans-en-Provence a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jacques Lecointe
Liste divers droite
TRANS 2026
|
|
Alain Caymaris
Liste des Républicains
UNIS POUR TRANS-EN-PROVENCE
|
|
Jean-Pierre Chruszez
Liste divers gauche
TRANS-EN-CONFIANCE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Trans-en-Provence
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain CAYMARIS (Ballotage) UNIS POUR TRANS-EN-PROVENCE
|1 380
|45,04%
|Jacques LECOINTE (Ballotage) TRANS 2026
|908
|29,63%
|Jean FOURISCOT (Ballotage) POUR QUE VIVE TRANS EN PROVENCE
|393
|12,83%
|Jean-Pierre CHRUSZEZ (Ballotage) TRANS-EN-CONFIANCE
|383
|12,50%
|Participation au scrutin
|Trans-en-Provence
|Taux de participation
|62,30%
|Taux d'abstention
|37,70%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,01%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Nombre de votants
|3 178
Source : ministère de l’Intérieur
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