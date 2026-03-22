Résultat de l'élection municipale 2026 à Trans-en-Provence : les résultats du 2e tour

Programme de Jacques Lecointe à Trans-en-Provence (TRANS 2026)

Sécurité et tranquillité publique

La sécurité des citoyens est une priorité avec une présence accrue de la Police Municipale, notamment par des patrouilles de nuit. Des technologies modernes, comme des caméras de vidéo-protection, seront déployées dans les zones sensibles pour renforcer la sécurité. Une politique de tolérance zéro sera mise en place pour lutter contre les incivilités et améliorer le civisme au sein de la commune.

Écologie et cadre de vie

La préservation de l'environnement est au cœur des préoccupations avec des projets tels que l'aménagement d'un jardin botanique et la végétalisation des écoles. Des mesures seront prises pour optimiser la collecte des déchets et préserver les ressources en eau, notamment par la remise en eau des fontaines en circuit fermé. La promotion de la mobilité douce, avec des bornes de recharge électrique, est également envisagée pour améliorer le cadre de vie.

Économie et commerce

Pour revitaliser le centre-village, un Comité d’Action sera créé afin de redynamiser le commerce local tout en respectant les traditions. Des initiatives d'embellissement, comme le fleurissement intelligent et la réhabilitation des logements vacants, viseront à ramener de la vie au cœur du village. Ces actions contribueront à renforcer l'attractivité économique de la commune.

Jeunesse, sport et associations

Le renforcement de l'offre de soins en lien avec la CPTS Dracénie est prévu pour améliorer la santé des jeunes et des familles. Les écoles bénéficieront de cantines en circuits courts, favorisant les produits locaux et bio, ainsi que d'une modernisation numérique. Des initiatives intergénérationnelles seront lancées pour maintenir le lien entre les aînés et les jeunes, tout en offrant des aides spécifiques pour les jeunes, comme la prise en charge du BAFA.