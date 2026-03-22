Résultat de l'élection municipale 2026 à Trans-en-Provence : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Trans-en-Provence

Le deuxième tour des élections municipales à Trans-en-Provence a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jacques Lecointe
Jacques Lecointe Liste divers droite
TRANS 2026
  • Jacques Lecointe
  • Genevieve Mallinger
  • Joel Floch
  • Martine Lentz
  • Philippe Becourt
  • Maria Soledad Boza Romancant
  • Christophe Jubelin
  • Claude Godano
  • Richard Schnell
  • Raymonde Vesvres
  • Guy Voinot
  • Eladia Prats
  • Emmanuel Chabin
  • Stéphanie Pradier
  • Gilles Godet
  • Nicole Bouteilier
  • Guy Bonsignour
  • Jocelyne Cesana
  • Eric Laguilliez
  • Geraldine Boisteaux
  • Patrick Perymond
  • Laetitia Baudoin
  • Stephane Druon
  • Karine Den Haerinck
  • Jerome Fix
  • Corinne Hubert Delsart
  • Mario Cesana
  • Laurence Giraudo
  • Stephane Plichard
  • Marine Tallon-Matyla
  • Guillaume Lambert
Alain Caymaris
Alain Caymaris Liste des Républicains
UNIS POUR TRANS-EN-PROVENCE
  • Alain Caymaris
  • Hélène Ferrier
  • Nicolas Missud
  • Anne-Marie Rigaud
  • Jean Michel Duval
  • Anne-Marie Amoroso
  • Georges Auriac
  • Sophie Formica
  • Jean-Yves Bonhomme
  • Valérie Gruère
  • François Costa
  • Françoise Antoine
  • Nicolas Niedda
  • Alicia Rennault
  • Thomas Garnier
  • Nine Garro
  • Cyril Chavagnat
  • Jessica Marti-Cardona
  • Jean-Paul Guyot
  • Nathalie Hennebelle
  • Jean-Paul Limasset
  • Priscilia Jerosme
  • Gilles Barnoin
  • Tiffany Edange
  • Melvin Rugjee
  • Victoria Vion
  • Cyril Dovero
  • Brigitte Poulain
  • Bruno Ghanem
  • Andrée Morel
  • Philippe Aprile
Jean-Pierre Chruszez
Jean-Pierre Chruszez Liste divers gauche
TRANS-EN-CONFIANCE
  • Jean-Pierre Chruszez
  • Line Prame
  • John Berlioz
  • Lucile Vansnickt
  • Patrick de Vestibule
  • Laetitia Guerrero
  • Stéphane Foquet
  • Océane Juhan
  • Jean-Jack Debon
  • Ambre Codaccioni
  • Emmanuel Daimez
  • Leslie Dupuis
  • Roger Bosc
  • Emma Dos Santos
  • François-Xavier Doyen
  • Marie Boineau
  • Berat Odabas
  • Sandra Jonot
  • Ghanem Ben M'Hamed
  • Fabienne Scatena
  • Jérémy Bloas
  • Cindy Musch
  • Jean-François Lecoeuvre
  • Tiffany Sassi
  • Romain Defosse
  • Monique Tourais
  • Kevin Vega
  • Fanny de Vreese
  • Maryvon Leborgne

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Trans-en-Provence

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain CAYMARIS
Alain CAYMARIS (Ballotage) UNIS POUR TRANS-EN-PROVENCE 		1 380 45,04%
Jacques LECOINTE
Jacques LECOINTE (Ballotage) TRANS 2026 		908 29,63%
Jean FOURISCOT
Jean FOURISCOT (Ballotage) POUR QUE VIVE TRANS EN PROVENCE 		393 12,83%
Jean-Pierre CHRUSZEZ
Jean-Pierre CHRUSZEZ (Ballotage) TRANS-EN-CONFIANCE 		383 12,50%
Participation au scrutin Trans-en-Provence
Taux de participation 62,30%
Taux d'abstention 37,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Nombre de votants 3 178

Source : ministère de l’Intérieur

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