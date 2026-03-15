Résultat de l'élection municipale 2026 à Trappes : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Trappes [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Trappes sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Trappes.
L'actu des élections municipales 2026 à Trappes
13:46 - Trappes : la fiscalité relevée en amont du scrutin municipal
À Trappes, où les impôts locaux ont diminué depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 12,86 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 154 110 €, bien en deçà des 5 833 220 € récoltés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Trappes s'est établi à 34,58 % en 2024 (contre 24,14 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Trappes a représenté 1 018 euros en 2024 contre 1 054 euros en début de mandat.
11:59 - Ali Rabeh vainqueur de la dernière élection municipale à Trappes
Les jeux de pouvoir politiques locaux actuels restent, encore à l'heure actuelle, influencés par le résultat des dernières élections en date à Trappes. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Ali Rabeh (Divers gauche) a raflé la première place en récoltant 37,30% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Othman Nasrou (Divers droite) a obtenu 1 202 suffrages en sa faveur (27,51%). La troisième place est revenue à Guy Malandain (Divers gauche), s'adjugeant 27,10% des suffrages. Un large retard. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Ali Rabeh l'a finalement emporté avec 2 023 voix (40,40%), face à Othman Nasrou s'adjugeant 37,18% des votants et Guy Malandain réunissant 1 122 votants (22,40%). Le second tour s'est avéré finalement très disputé, le retard de départ ayant été effacé grâce à un apport décisif de voix. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Othman Nasrou a certes su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 660 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Divers gauche a sans doute tiré parti des votes des listes éliminées. Pour cette municipale 2026 à Trappes, ce qui s'est passé à l'époque a forcément dicté les stratégies des différents camps.
09:57 - Municipales à Trappes : les horaires des bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les six prochaines années. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. La liste des candidats en 2026 est consultable ci-dessous. A noter que les horaires d’ouverture des 14 bureaux de vote de Trappes sont les suivants : de 8 heures à 20 heures. Pour recevoir gratuitement les résultats du premier tour des élections municipales à Trappes dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Trappes
|Tête de listeListe
|
Aïcha Borges
Liste divers centre
AGIR POUR TRAPPES
|
|
Dalale Belhout
Liste divers gauche
TRAPPES POPULAIRE
|
|
Ali Rabeh
Liste divers gauche
Fier.e.s d'être Trappistes !
|
|
Patrick Planque
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ali Rabeh (28 élus) La gauche unie, pour que trappes respire !
|2 023
|40,40%
|
|Othman Nasrou (7 élus) Engagement trappes citoyens
|1 862
|37,18%
|
|Guy Malandain (4 élus) Pour trappes, la gauche qui agit
|1 122
|22,40%
|
|Participation au scrutin
|Trappes
|Taux de participation
|38,25%
|Taux d'abstention
|61,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 155
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ali Rabeh La gauche unie, pour que trappes respire !
|1 630
|37,30%
|Othman Nasrou Engagement trappes citoyens
|1 202
|27,51%
|Guy Malandain Pour trappes, la gauche qui agit
|1 184
|27,10%
|Bakou Keita Citoyens en action
|221
|5,05%
|Patrick Planque Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|132
|3,02%
|Participation au scrutin
|Trappes
|Taux de participation
|34,10%
|Taux d'abstention
|65,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 571
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy Malandain (27 élus) Union pour le developpement de trappes
|2 959
|50,96%
|
|Othman Nasrou (5 élus) Trappes citoyens
|1 773
|30,53%
|
|Luc Miserey (3 élus) Trappes a gauche
|1 074
|18,49%
|
|Participation au scrutin
|Trappes
|Taux de participation
|44,44%
|Taux d'abstention
|55,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,84%
|Nombre de votants
|6 038
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy Malandain Union pour le developpement de trappes
|2 777
|47,40%
|Othman Nasrou Trappes citoyens
|1 068
|18,23%
|Luc Miserey Trappes a gauche
|964
|16,45%
|Mohamed Kamli Ensemble agissons pour trappes
|567
|9,67%
|Slimane Bousanna Faisons entendre notre voix
|482
|8,22%
|Participation au scrutin
|Trappes
|Taux de participation
|45,47%
|Taux d'abstention
|54,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,21%
|Nombre de votants
|6 180
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