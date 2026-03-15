Résultat de l'élection municipale 2026 à Trappes : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Trappes

Tête de listeListe
Aïcha Borges
Aïcha Borges Liste divers centre
AGIR POUR TRAPPES
  • Aïcha Borges
  • Stéphane Joubert
  • Florence Abiven
  • Patrick Leboucq
  • Géraldine Lemardeley
  • Amin Benamour
  • Annie Le Hir
  • N'Guetta Samuel Abo
  • Nassima Bellahcène
  • Raphaël Leblanc
  • Myriame Aourir
  • Gérald Monniot
  • Sarah Mahe-Batifolier
  • Naga Nagarettiname
  • Nacira Dellal
  • Tayeb Ben Haddou
  • Princillia Bintsita
  • Sébastien Cottenceau
  • Angélique Segade
  • Caliaperoumal Pavadé
  • Eléonore Paillard
  • Jean-François Chauvin
  • Josie Oboa
  • Daniel Didin
  • Pavellie Bahoungamana
  • Nolhan Oboa--Bahoungamana
  • Sandrine Braz
  • Chanemougam Delage
  • Colette Akanati
  • Thierry Vacherat
  • Léa Nicol
  • Erwan Napoléon
  • Marie-Françoise Talaya
  • Christian Godard
  • Maria De Fatima Martinez
  • José Cavrera
  • Rusen Ergin
  • Kevin Alves Goncalves
  • Odile Monniot
  • Jacques Costils
  • Henriette Abdallahi
Dalale Belhout
Dalale Belhout Liste divers gauche
TRAPPES POPULAIRE
  • Dalale Belhout
  • Mathieu Nsomboli Botolo
  • Véronique Brunati
  • Julien Chesneau
  • Nora Falk
  • Davy Iningoue
  • Souria Abidallah
  • Antoine Evrard
  • Fatima Zarha Souidi
  • Miloud Rachedi
  • Naouel Cherif
  • Djilali Djiar
  • Chloé Metti Da Silva
  • Hakim Boukerroui
  • Leïla Laghbantni
  • Julien Hegedus
  • Maryam Medjoudj
  • Karim Seddar
  • Sohane Soumaré
  • Cheikh Agne
  • Fatou Gassama
  • Oussama Janebaye
  • Irene Brunati
  • Frédéric Bailly
  • Nansa Cisse
  • Nicolas Mandjiny
  • Halimata Ly
  • Mamadou Magassa
  • Yamila Hai
  • Mohamadou Saou
  • Sandrine Pichon
  • Jean Pierre Bertho
  • Cynthia Nsomboli Bongenda
  • Thierry Vancoppenolle
  • Pavudra Nagalingam
  • Jean Thierry
  • Catherine Laubarede
  • Pierre Dujardin
  • Caroline Besson
  • Fritz Alexandre
  • Lauralee Rosbif
Ali Rabeh
Ali Rabeh Liste divers gauche
Fier.e.s d'être Trappistes !
  • Ali Rabeh
  • Sandrine Grandgambe
  • Djamel Arichi
  • Anne-Andrée Beaugendre
  • Pierre Basdevant
  • Murielle Bernard
  • Fouzi Bentaleb
  • Catherine Chabay
  • Aurélien Perrot
  • Noura Dali
  • Ayoub Chennoufi
  • Aminata Djenaba Diallo
  • Houssem Dhaouadi
  • Sira Diarra
  • Saïd Dsouli
  • Alienor Ebling
  • Othman Errafyqy
  • Marie-Pierre Fily
  • Abdelhay Farqane
  • Fiona Hugo
  • Jamal Hraïba
  • Chaïneze Laabouli--Jakoum
  • Jonathan Ouziel
  • Stella Liechti
  • Lucien Piron
  • Cristina Da Luz Morais
  • Frédéric Reboul
  • Jarina Samad
  • Sarith Sa
  • Mimouna Sarambounou
  • Florian Sorin
  • Nelly Louis
  • Barded Bourahouane
  • Sabrina Pons Arami
  • Abou-Bakr Azirar
  • Suzy Lemoine
  • Manuel Ferreira Nunes
  • Oriane Girardon
  • Foussenou Cissé
  • Magali Raymongue
  • Henri Pouillot
Patrick Planque
Patrick Planque Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Patrick Planque
  • Nathalie Herouin
  • Abdellatif El Aouzi
  • Odette Levert
  • Didier Martineau
  • Sylvie Bujont
  • Joao Mendes
  • Esther Bamba
  • Régis Guillemot
  • Malika Aichi
  • Abdoulmajid Abdoul
  • Christelle Flifel
  • Amar Mahdaoui
  • Véronique Simonin
  • Paul Ciobanu
  • Céline Martineau
  • Johann Sigaud
  • Ghislaine Latchimy
  • Thomas Helart
  • Léa Herouin
  • Dominique Grosbois
  • Reine-Claude Latchimy
  • Soriba Soumah
  • Valérie André
  • Mamady Camara
  • Aurélie Gami
  • Kalilou Diakite
  • Anissa Daraaoui
  • Abdoulaye Diaby
  • Binta Diaw
  • Maurice Désiré
  • Noria Bouchikhi
  • Georget Savonni
  • Franceline Colinet
  • Abdelhamid Ayadi
  • Franciane Tauliaut
  • Yannis Gentil
  • Nathalie Gaudin
  • Olivier Herouin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Ali Rabeh
Ali Rabeh (28 élus) La gauche unie, pour que trappes respire ! 		2 023 40,40%
  • Ali Rabeh
  • Sandrine Grandgambe
  • Gérard Girardon
  • Aminata Diallo
  • Marc Le Folgoc
  • Alienor Ebling
  • Abdoul Thiam
  • Noura Dali Ouharzoune
  • Aurélien Perrot
  • Anne-Andrée Beaugendre
  • Ayoub El Amrani
  • Catherine Chabay
  • Mathieu Botolo
  • Nahida Aoustin
  • Pierre Basdevant
  • Virginie Aubaud
  • Houssem Dhaouadi
  • Dalale Belhout
  • Frédéric Reboul
  • Angélique Perraud
  • Bouna Sambou
  • Florence Barone
  • Matthieu Bolzinger
  • Murielle Bernard
  • Jamal Hraïba
  • Hélène Deniau
  • Djamel Arichi
  • Jarina Samad
Othman Nasrou
Othman Nasrou (7 élus) Engagement trappes citoyens 		1 862 37,18%
  • Othman Nasrou
  • Josette Gomila
  • Mustapha Larbaoui
  • Brigitte Rawlinson
  • Benoit Cordin
  • Nadine Baudry
  • Luc Dauvergne
Guy Malandain
Guy Malandain (4 élus) Pour trappes, la gauche qui agit 		1 122 22,40%
  • Guy Malandain
  • Jeanine Mary
  • Cheikh Agne
  • Annie Le Hir
Participation au scrutin Trappes
Taux de participation 38,25%
Taux d'abstention 61,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 155

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ali Rabeh
Ali Rabeh La gauche unie, pour que trappes respire ! 		1 630 37,30%
Othman Nasrou
Othman Nasrou Engagement trappes citoyens 		1 202 27,51%
Guy Malandain
Guy Malandain Pour trappes, la gauche qui agit 		1 184 27,10%
Bakou Keita
Bakou Keita Citoyens en action 		221 5,05%
Patrick Planque
Patrick Planque Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		132 3,02%
Participation au scrutin Trappes
Taux de participation 34,10%
Taux d'abstention 65,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 571

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy Malandain
Guy Malandain (27 élus) Union pour le developpement de trappes 		2 959 50,96%
  • Guy Malandain
  • Jeanine Mary
  • Jean-Yves Gendron
  • Christine Vilain
  • Benoît Hamon
  • Sandrine Grandgambe
  • Ali Rabeh
  • Anne-Andrée Beaugendre
  • Cheikh Agne
  • Cristina Morais
  • Jean-Claude Richard
  • Nassira Mohamad
  • Gérald Monniot
  • Sylvestra Avode
  • Thomas Urdy
  • Nacira Dellal
  • Lucien Leguedois
  • Odile Inizan
  • Larbi Touahir
  • Nicole Barre
  • Philippe Gueroult
  • Marie-Madeleine Hamel
  • Alain Archambault
  • Cécile Mackel
  • Samuel Abo
  • Hawa Thiam
  • Luc Dauvergne
Othman Nasrou
Othman Nasrou (5 élus) Trappes citoyens 		1 773 30,53%
  • Othman Nasrou
  • Mireille Breugnot
  • Fabrice Lacan
  • Josette Gomila
  • Stéphane Dumouchy
Luc Miserey
Luc Miserey (3 élus) Trappes a gauche 		1 074 18,49%
  • Luc Miserey
  • Véronique Brunati
  • Mourad Charni
Participation au scrutin Trappes
Taux de participation 44,44%
Taux d'abstention 55,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,84%
Nombre de votants 6 038

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy Malandain
Guy Malandain Union pour le developpement de trappes 		2 777 47,40%
Othman Nasrou
Othman Nasrou Trappes citoyens 		1 068 18,23%
Luc Miserey
Luc Miserey Trappes a gauche 		964 16,45%
Mohamed Kamli
Mohamed Kamli Ensemble agissons pour trappes 		567 9,67%
Slimane Bousanna
Slimane Bousanna Faisons entendre notre voix 		482 8,22%
Participation au scrutin Trappes
Taux de participation 45,47%
Taux d'abstention 54,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,21%
Nombre de votants 6 180

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