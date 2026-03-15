Résultat municipale 2026 à Trappes (78190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Trappes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Trappes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Trappes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ali RABEH
Ali RABEH (31 élus) Fier.e.s d'être Trappistes ! 		3 494 55,61%
  • Ali RABEH
  • Sandrine GRANDGAMBE
  • Djamel ARICHI
  • Anne-Andrée BEAUGENDRE
  • Pierre BASDEVANT
  • Murielle BERNARD
  • Fouzi BENTALEB
  • Catherine CHABAY
  • Aurélien PERROT
  • Noura DALI
  • Ayoub CHENNOUFI
  • Aminata Djenaba DIALLO
  • Houssem DHAOUADI
  • Sira DIARRA
  • Saïd DSOULI
  • Alienor EBLING
  • Othman ERRAFYQY
  • Marie-Pierre FILY
  • Abdelhay FARQANE
  • Fiona HUGO
  • Jamal HRAÏBA
  • Chaïneze LAABOULI--JAKOUM
  • Jonathan OUZIEL
  • Stella LIECHTI
  • Lucien PIRON
  • Cristina Da Luz MORAIS
  • Frédéric REBOUL
  • Jarina SAMAD
  • Sarith SA
  • Mimouna SARAMBOUNOU
  • Florian SORIN
Dalale BELHOUT
Dalale BELHOUT (5 élus) TRAPPES POPULAIRE 		1 536 24,45%
  • Dalale BELHOUT
  • Mathieu NSOMBOLI BOTOLO
  • Véronique BRUNATI
  • Julien CHESNEAU
  • Nora FALK
Aïcha BORGES
Aïcha BORGES (3 élus) AGIR POUR TRAPPES 		1 017 16,19%
  • Aïcha BORGES
  • Stéphane JOUBERT
  • Florence ABIVEN
Patrick PLANQUE
Patrick PLANQUE Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs 		236 3,76%
Participation au scrutin Trappes
Taux de participation 42,10%
Taux d'abstention 57,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Nombre de votants 6 505

Source : ministère de l’Intérieur

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