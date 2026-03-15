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19:21 - Trappes : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales En pleine campagne électorale municipale, Trappes se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 34 276 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 947 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 8 321 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (67,04%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Avec 7 948 résidents étrangers, Trappes se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 066 € par an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 15,73%, annonçant une situation économique précaire. À Trappes, où la jeunesse représente 47% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Trappes ? Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Trappes il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 10,75% des voix comptabilisées lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 25,90% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 10,17% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Trappes comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 14,34% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier tour, un résultat de 13,30% pour le mouvement lepéniste. Il était ensuite éliminé de la course de tête lors du vote définitif.

16:58 - Trappes : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention À l'occasion de cette municipale 2026, le degré d'abstention pèsera fatalement sur les résultats de Trappes. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 65,90 % des inscrits, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale alors que l'épidémie de Covid avait fait fuir beaucoup de votants. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 28,25 % des habitants inscrits. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 60,03 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 37,67 %, contre 62,96 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les données établissent le profil d'une zone frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Trappes William Martinet (Union de la gauche) avait remporté au premier tour des législatives à Trappes au printemps 2024 avec 73,35%. Victoria Doucet (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 13,30%. Le second round n'a pas changé grand chose, William Martinet culminant à 81,00% des suffrages exprimés sur place. À l'occasion du match européen avant qu'une dissolution ne passe par là, les électeurs de Trappes avaient cette fois poussé aux avant-postes la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry avec 54,45% des inscrits. .

14:57 - Trappes : des suffrages éminemment significatifs lors des élections il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Trappes plébiscitaient William Martinet (Nupes) avec 55,23% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, William Martinet virant de nouveau en tête avec 78,06% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Trappes tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 60,61% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 16,60%. Le duel final se soldait finalement par un score de 74,10% pour Emmanuel Macron, contre 25,90% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Trappes s'affirme comme un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - Trappes : la fiscalité relevée en amont du scrutin municipal À Trappes, où les impôts locaux ont diminué depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 12,86 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 154 110 €, bien en deçà des 5 833 220 € récoltés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Trappes s'est établi à 34,58 % en 2024 (contre 24,14 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Trappes a représenté 1 018 euros en 2024 contre 1 054 euros en début de mandat.

11:59 - Ali Rabeh vainqueur de la dernière élection municipale à Trappes Les jeux de pouvoir politiques locaux actuels restent, encore à l'heure actuelle, influencés par le résultat des dernières élections en date à Trappes. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Ali Rabeh (Divers gauche) a raflé la première place en récoltant 37,30% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Othman Nasrou (Divers droite) a obtenu 1 202 suffrages en sa faveur (27,51%). La troisième place est revenue à Guy Malandain (Divers gauche), s'adjugeant 27,10% des suffrages. Un large retard. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Ali Rabeh l'a finalement emporté avec 2 023 voix (40,40%), face à Othman Nasrou s'adjugeant 37,18% des votants et Guy Malandain réunissant 1 122 votants (22,40%). Le second tour s'est avéré finalement très disputé, le retard de départ ayant été effacé grâce à un apport décisif de voix. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Othman Nasrou a certes su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 660 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Divers gauche a sans doute tiré parti des votes des listes éliminées. Pour cette municipale 2026 à Trappes, ce qui s'est passé à l'époque a forcément dicté les stratégies des différents camps.