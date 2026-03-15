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19:17 - Tréflez : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Tréflez, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 984 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Avec 56 entreprises, Tréflez se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (58,47%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 43,15% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 50,16% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 206,46 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Tréflez contribue à construire l'avenir de la France.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Tréflez ? Le parti d'extrême droite n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Tréflez il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 21,89% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 33,23% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 14,55% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Tréflez comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 27,51% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 30,07% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 37,08% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Tréflez très mobilisés lors des scrutins Six ans avant l'élection de ce dimanche à Tréflez, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 72,63 % des électeurs se déplacer aux urnes dans la commune, bien au-delà des 44,7 % observés au niveau national (l'abstention avait donc culminé à 27,37 %) alors que le scrutin se déroulait dans un contexte d'épidémie de Covid. Les municipales sont en effet, avec les présidentielles, un scrutin où les électeurs votent le plus souvent pour désigner leur maire et leur président. La course à l'Élysée en 2022 avait d'ailleurs attiré les électeurs, avec 85,59 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 14,41 %). Même si les logiques diffèrent en fonction du type de scrutin, il est éclairant d'observer la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 60,59 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation se réhausser très nettement à 78,14 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait mobilisé 59,77 % des citoyens locaux. Ce retour sur la participation depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone civiquement engagée par rapport au reste du pays. Pour ces municipales, cette réalité à Tréflez sera en définitive fondamentale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Tréflez : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Graziella Melchior (Majorité présidentielle) en tête du peloton avec 33,66% au premier tour, devant Renée Thomaïdis (Rassemblement National) avec 30,07%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Graziella Melchior culminant à 62,92% des suffrages exprimés dans la commune. À l'occasion du match européen une vingtaine de jours plus tôt, les électeurs de Tréflez avaient cette fois soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 27,51% des inscrits. La préférence des électeurs de Tréflez a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une zone pivot.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Tréflez lors de la dernière présidentielle ? Lors des législatives de 2022, les votants de Tréflez plébiscitaient Graziella Melchior (Ensemble !) avec 34,10% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Graziella Melchior virant de nouveau en tête avec 61,26% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Tréflez qui s'était déroulée en amont plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 36,24% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 21,89%. Lors de la finale de l'élection à Tréflez, les électeurs accordaient 66,77% pour Emmanuel Macron, contre 33,23% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Tréflez dessine donc un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Le niveau des impôts locaux est en hausse à Tréflez S'agissant des contributions locales à Tréflez, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 1 035 euros en 2024 (dernières données en date) contre 759 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais environ 27,12 % en 2024 (contre près de 11,15 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 128 640 € en 2024, bien en deçà des quelque 227 100 euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 12,05 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la répartition des recettes.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Tréflez L'étude des résultats des municipales il y a six ans à Tréflez s'avère particulièrement éclairante. Il est à noter que cette élection s'est tenue sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures individuelles, et la possibilité pour les votants de choisir plusieurs noms. 9 conseillers ont été élus au premier tour. Lors de ce premier tour, Thierry Gaudec a réuni le plus de voix avec 326 voix (59,92%), devant Catherine Bechade qui a obtenu 319 bulletins valides (58,63%). Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 21 participants. A ce deuxième tour, Jean Nezou a recueilli 317 voix (54,56%), suivi par Sarah Oulivet rassemblant 306 votants (52,66%) et Jean-Paul Peron obtenant 52,15% des voix. L'écart est demeuré minime jusqu'à la fin. À l'occasion des élections 2026 à Tréflez, les électeurs doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce contexte local si particulier. Il est à noter que la règle des candidatures sans liste n'est en revanche plus en vigueur désormais.