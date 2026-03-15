Résultat municipale 2026 à Tréflez (29430) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tréflez a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tréflez, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tréflez [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry GAUDEC
Thierry GAUDEC (12 élus) Ensemble pour Tréflez 		372 54,79%
  • Thierry GAUDEC
  • Jocelyne PINVIDIC
  • Éric PRONOST
  • Marie Louise FAVRET
  • Stéphane KERBRAT
  • Véronique ILY
  • Ludovic PHILIPPE
  • Romane QUENEHERVE
  • Benjamin QUÉLENNEC
  • Claudie GUIVARCH
  • Christophe FOURNIER
  • Nadine QUEMENER
Anne BESCOND
Anne BESCOND (3 élus) Tréflez Au Coeur 		307 45,21%
  • Anne BESCOND
  • Jean NEZOU
  • Elise ROLLAND
Participation au scrutin Tréflez
Taux de participation 83,11%
Taux d'abstention 16,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 689

Source : ministère de l’Intérieur

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