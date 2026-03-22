Résultat municipale 2026 à Trégastel (22730) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Trégastel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Trégastel, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Trégastel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Annie MACE
Annie MACE (17 élus) Trégastel Vivre Ensemble 		862 49,01%
  • Annie MACE
  • Henri-Cédric CARRIOU
  • Patricia CHAPERON
  • Christian BREMOND
  • Véronique WATELLE
  • Damien GUDEMARD
  • Nathalie QUELLEC
  • Alain HENRY
  • Olivia PASTOR
  • Sébastien BRAULT
  • Annie RANGEARD
  • Christian LE MOAL
  • Cécile COQUILLON
  • Alain LANDRAING
  • Caroline JACOTIN
  • Lucien GAMBERT
  • Marie-Paule KERANFLECH
Marc BONNIER
Marc BONNIER (4 élus) LE NOUVEL ELAN 		602 34,22%
  • Marc BONNIER
  • Françoise BALLACEY
  • Bruno LEPRINCE
  • Martine PAUWELS
Marc DÉMELIN
Marc DÉMELIN (2 élus) AGIR, C'EST NOTRE AVENIR 		295 16,77%
  • Marc DÉMELIN
  • Pascale RIOU
Participation au scrutin Trégastel
Taux de participation 69,79%
Taux d'abstention 30,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 1 797

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Trégastel - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Annie MACE
Annie MACE (Ballotage) Trégastel Vivre Ensemble 		770 44,00%
Marc BONNIER
Marc BONNIER (Ballotage) LE NOUVEL ELAN 		598 34,17%
Marc DÉMELIN
Marc DÉMELIN (Ballotage) AGIR, C'EST NOTRE AVENIR 		382 21,83%
Participation au scrutin Trégastel
Taux de participation 69,94%
Taux d'abstention 30,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 1 801

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