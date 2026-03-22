Résultat municipale 2026 à Trégastel (22730) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Trégastel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Trégastel, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Trégastel [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Annie MACE (17 élus) Trégastel Vivre Ensemble
|862
|49,01%
|
|Marc BONNIER (4 élus) LE NOUVEL ELAN
|602
|34,22%
|
|Marc DÉMELIN (2 élus) AGIR, C'EST NOTRE AVENIR
|295
|16,77%
|
|Participation au scrutin
|Trégastel
|Taux de participation
|69,79%
|Taux d'abstention
|30,21%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Nombre de votants
|1 797
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Trégastel - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Annie MACE (Ballotage) Trégastel Vivre Ensemble
|770
|44,00%
|Marc BONNIER (Ballotage) LE NOUVEL ELAN
|598
|34,17%
|Marc DÉMELIN (Ballotage) AGIR, C'EST NOTRE AVENIR
|382
|21,83%
|Participation au scrutin
|Trégastel
|Taux de participation
|69,94%
|Taux d'abstention
|30,06%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,67%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Nombre de votants
|1 801
Election municipale 2026 à Trégastel [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Trégastel sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Trégastel.
L'actu des élections municipales 2026 à Trégastel
18:36 - Comment Trégastel a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
Lors du match européen du printemps 2024, les électeurs de Trégastel avaient placé en tête la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann avec 23,10% des inscrits. Eric Bothorel (Majorité présidentielle) avait par la suite remporté le premier tour des élections législatives à Trégastel une vingtaine de jours plus tard avec 44,98%. Marielle Lemaitre (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 28,83%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Eric Bothorel culminant à 48,93% des votes localement. Le panorama politique de Trégastel a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est positionnée deux ans plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.
15:57 - La dernière municipale à Trégastel marquée par une triangulaire
Examiner les scores des dernières élections municipales à Trégastel peut s'avérer éclairant. Dès le premier tour de scrutin, Xavier Martin a fait la course en tête avec 593 voix (41,61%). Sur la seconde marche, Annie Mace a capté 33,12% des votes. Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Xavier Martin l'a finalement emporté avec 717 suffrages (45,61%), face à Annie Mace s'adjugeant 34,35% des votants et Erwan Borel avec 20,03% des suffrages. La supériorité de la liste 'Avec vous pour tregastel' n'a fait que croître, menant à une victoire retentissante. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., gagnant 124 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Les candidats en lice pour le 2e tour des municipales à Trégastel
Les habitants ont donc à disposition ce dimanche, dans les isoloirs, les bulletins de Marc Démelin, à la tête de "Agir, C'est Notre Avenir" (DIV), Marc Bonnier (DIV) et sa liste "Le Nouvel Elan" et la liste "Trégastel Vivre Ensemble" emmenée par Annie Mace (DIV), d'après la liste des candidats au second tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. À 18 heures, les 3 bureaux de vote de Trégastel ferment.
11:59 - Que retenir des premiers résultats des élections 2026 à Trégastel ?
Lors du premier volet des municipales à Trégastel, c'est Annie Mace qui a pris l'avantage avec 44,00 % des suffrages exprimés. Derrière, Marc Bonnier a pris la position de dauphin avec 34,17 %. La leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. En ravissant la première place, Annie Mace a gagné une position décisive par rapport à 2020, et elle a même consolidé ses appuis avec un gain de 10,88 points. Par ailleurs, avec 21,83 %, Marc Démelin est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Trégastel, le rendez-vous électoral a mobilisé 69,94 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
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