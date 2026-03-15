Résultat municipale 2026 à Trégastel (22730) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Trégastel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Trégastel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Trégastel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Annie MACE
Annie MACE Trégastel Vivre Ensemble 		770 44,00%
Marc BONNIER
Marc BONNIER LE NOUVEL ELAN 		598 34,17%
Marc DÉMELIN
Marc DÉMELIN AGIR, C'EST NOTRE AVENIR 		382 21,83%
Participation au scrutin Trégastel
Taux de participation 69,94%
Taux d'abstention 30,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 1 801

Source : ministère de l’Intérieur

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