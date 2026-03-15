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19:17 - Trégastel : élections municipales et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Trégastel comme partout. Avec ses 2 532 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 206 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 686 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (43,19%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 42,70% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,04%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 755 euros/mois. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Trégastel participe à l'histoire française.

17:57 - Rassemblement national à Trégastel : ce que disent les chiffres Le parti nationaliste ne présentait pas formellement de liste à la dernière élection municipale à Trégastel en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen recueillait 14,79% des suffrages lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 27,65% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 11,13% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Trégastel comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 19,31% aux élections européennes. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 23,86% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 23,03% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Trégastel au crible L'abstention atteignait 41,18 % à Trégastel pour le premier tour des élections il y a six ans (un score en demi-teinte) alors que le Covid avait découragé bon nombre d'électeurs. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été définie par une abstention à 19,56 % dans la ville (et donc 80,44 % de participation). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 37,88 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 22,71 % au premier tour, contre 39,56 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent former une ville qui résiste relativement bien à l'abstention. Ce facteur à Trégastel sera en tout cas une variable majeure pour cette élection municipale 2026.

15:59 - Comment a voté Trégastel lors des dernières élections ? Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Eric Bothorel (Majorité présidentielle) aux avants-postes avec 44,98% au premier tour, devant Marielle Lemaitre (Union de la gauche) avec 28,83%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Eric Bothorel culminant à 48,93% des suffrages exprimés localement. Les élections européennes près d'un mois plus tôt à Trégastel avaient cette fois vu s'imposer la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (23,10%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 20,81% des suffrages. Le paysage politique de Trégastel a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre centriste, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Qui a gagné les élections de 2022 à Trégastel ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une municipalité de tradition centriste. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Trégastel plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 37,34% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon crédité de 19,00%. Lors de la finale de l'élection à Trégastel, les électeurs accordaient 72,35% pour Emmanuel Macron, contre 27,65% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Trégastel soutenaient en priorité Eric Bothorel (Ensemble !) avec 38,67% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,64% des suffrages.

12:58 - Trajectoire de la pression fiscale : les chiffres clés de Trégastel Tandis que les impôts locaux ont augmenté à Trégastel entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 14,58 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 654 600 euros environ la même année. Une somme loin des 1,06249 million d'euros enregistrés en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais une recette marginale, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Trégastel atteint désormais 39,63 % en 2024 (contre 20,10 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Trégastel a atteint 1 832 euros en 2024 contre 1 257 euros en début de mandat.

11:59 - Le résultat de la dernière élection à Trégastel L'analyse des résultats des élections municipales il y a six ans à Trégastel est très instructive. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Xavier Martin a pris la première place en obtenant 593 suffrages (41,61%). Derrière, Annie Mace a recueilli 472 bulletins valides (33,12%). Un écart significatif. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Xavier Martin l'a finalement emporté avec 45,61% des bulletins, face à Annie Mace s'adjugeant 34,35% des votants et Erwan Borel avec 315 votes (20,03%). La supériorité de la liste 'Avec vous pour tregastel' n'a fait que croître, aboutissant à une victoire sans bavure. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict., gagnant 124 voix supplémentaires entre les deux tours.