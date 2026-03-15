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19:17 - Treignac : démographie et socio-économie impactent les municipales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Treignac comme partout en France. Avec ses 1 258 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 133 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 934 foyers fiscaux. Dans le village, 8,74% des résidents sont des enfants, et 39,42% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 48,24% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 23,10% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1709,71 €, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Treignac manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Treignac Le Rassemblement national était absent au moment de la dernière municipale à Treignac en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 18,45% des votes lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 36,59% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 13,01% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Treignac comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 28,08% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 31,43% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 31,00% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux de participation à Treignac aux dernières élections ? La participation des électeurs de Treignac constituera, à la fin de la journée, un gros enjeu pour ces élections municipales. La participation s'élevait à 48,53 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que la pandémie du coronavirus commençait à toucher la population. La course à l'Élysée en 2022 avait en revanche fortement mobilisé, avec 78,75 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 21,25 %). La participation aux législatives, mesurée quant à elle à 60,29 % en 2022, a fortement grossi pour culminer à 73,95 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 57,31 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée civiquement engagée.

15:59 - Treignac : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors des européennes, le résultat à Treignac s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,08%), à la première place devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (15,38%) et François-Xavier Bellamy (12,69%). François Hollande (Union de la gauche) avait par la suite enlevé au premier tour des élections législatives à Treignac après la dissolution avec 35,38%. Maïtey Pouget (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 31,43%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, François Hollande culminant à 42,86% des voix dans la localité. L'analyse de ces scrutins de 2024 a donc confirmé que Treignac demeurait à l'époque un paysage politique fragmenté, confortant son ancrage.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Treignac apparaissait comme indéchiffrable sur l'échiquier politique L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Treignac se positionne comme une commune au paysage politique fragmenté. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Treignac choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 21,71% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 20,62%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 63,41% pour Emmanuel Macron, contre 36,59% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Treignac portaient leur choix sur Francis Dubois (LR) avec 26,20% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,80% des suffrages.

12:58 - Les électeurs de Treignac voteront-ils sur la question fiscale ? Signe d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Treignac, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 13,45 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 176 300 euros la même année. Une recette bien loin des quelque 317 800 euros enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Treignac a évolué pour se fixer à 38,33 % en 2024 (contre 16,60 % en 2020). Ce taux s'intègre dans un cadre national où la moyenne oscille autour de 40 % (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Treignac s'est chiffrée à environ 1 190 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 860 € quatre ans auparavant.

11:59 - Une élection sans adversaire : retour sur le résultat des élections de 2020 à Treignac Les résultats des élections municipales de 2020 à Treignac ont livré un panorama précis des dynamiques politiques locales. Unique liste en présence, la liste menée par Gérard Coignac a naturellement obtenu 339 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Faute d'opposition, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Treignac, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se concentrera sur la capacité d'une alternative à exister face au bloc majoritaire. La publication des candidats (voir ci-dessous) donne déjà un élément de réponse très clair.