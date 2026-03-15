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19:18 - Treillières : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La démographie et le contexte socio-économique de Treillières contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans l'agglomération, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 4,89%. En outre, le taux de ménages propriétaires (77,73%) met en relief l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 33,57%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de familles monoparentales (10,36%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,02%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (52,65%), témoignent d'une population instruite à Treillières, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Treillières Le mouvement nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors des municipales à Treillières en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 14,91% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 26,19% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 11,96% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, à Treillières comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 22,19% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 25,71% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il achèvera sa course avec 23,18% lors du vote définitif.

16:58 - À Treillières, 45,80 % de participation aux dernières municipales En ce jour d'élections municipales 2026 à Treillières, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention atteignait 54,20 % lors des dernières municipales (un taux aligné sur les 55,3 % nationaux), de nombreux électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause de l'épidémie de Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'établir à 19,17 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 47,01 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 24,99 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 44,29 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une commune moins abstentionniste que la moyenne par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Treillières Provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives à Treillières avaient placé en tête Sarah El Haïry (Ensemble !) avec 37,24% au premier tour, devant Fabrice Roussel (Union de la gauche) avec 35,84%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Sarah El Haïry culminant à 39,17% des votes dans la commune. Le rendez-vous électoral des Européennes avant la dissolution à Treillières avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (22,19%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 20,72% des voix. La situation politique de Treillières a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Les électeurs de Treillières avaient franchement opté pour le centre-droit en 2022 L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Treillières se positionne comme un fief de la majorité présidentielle. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Treillières voyait en effet Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 36,56% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 19,99%. Le duel final se soldait finalement par un score de 73,81% pour Emmanuel Macron, contre 26,19% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Treillières plébiscitaient Sarah El Hairy (Ensemble !) avec 37,77% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sarah El Hairy virant de nouveau en tête avec 56,42% des voix.

12:58 - Les premières municipales à Treillières depuis la réforme fiscale Pour ce qui est des contributions locales à Treillières, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 984 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 1 104 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint pourtant désormais 37,81 % en 2024 (contre 21,71 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 78 390 € en 2024, bien en deçà des quelque 2,84036 millions d'euros (2 840 360 € très exactement) enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 22,34 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Treillières Les configurations politiques locales sont à ce jour encore marquées par le résultat des dernières municipales à Treillières. À l'issue du premier passage aux urnes, Alain Royer (Divers droite) a dominé les débats en obtenant 1 835 bulletins (55,52%). Deuxième, Emmanuel Renoux (Divers) a rassemblé 1 470 voix (44,47%). Ce triomphe au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Treillières, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Ce triomphe écrasant met les forces d'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.