Résultat municipale 2026 à Treillières (44119) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Treillières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Treillières, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Treillières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle GROLLEAU
Isabelle GROLLEAU (25 élus) TREILLIÈRES EN ACTIONS 		2 775 55,68%
  • Isabelle GROLLEAU
  • Henri BRODU
  • Catherine RENAUDEAU
  • Claude RINCÉ
  • Aurélie CLOITRE
  • Guillaume GÉBERT
  • Sandrine RINCÉ
  • Philippe WILLEAUME
  • Eléna JOSIÉ
  • Benjamin VACHET
  • Béatrice MIERMONT
  • Philippe BICHON
  • Valérie ROBERT
  • David RAINEREAU
  • Laura TÉDESCHI
  • Jean-Michel COATANHAY
  • Pascale CHESNEAU
  • Claude DUPONT
  • Isabelle PINGICZER
  • Gautier HAMEL
  • Geoffrey ANGELUCCI
  • Elisa DRION
  • Didier DROMARD
  • Monique MASSON
  • Régis RUPAUD
Gwenn BOULZENNEC
Gwenn BOULZENNEC (7 élus) TREILLIERES ENSEMBLE 		2 209 44,32%
  • Gwenn BOULZENNEC
  • Soumaya BAHIRAEI
  • Erwan LE CLORENNEC
  • Marion HANNE
  • Grégory PIHEL
  • Estelle ROUSSEAU
  • Olivier GAUTRON
Participation au scrutin Treillières
Taux de participation 62,62%
Taux d'abstention 37,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 5 093

Source : ministère de l’Intérieur

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