Résultat de l'élection municipale 2026 à Trélazé : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Trélazé [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Trélazé sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Trélazé.
L'actu des élections municipales 2026 à Trélazé
13:46 - La mairie a-t-elle maîtrisé la fiscalité à Trélazé ?
Avec la montée des prélèvements locaux à Trélazé, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 14,98 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 346 990 € la même année. Une somme loin des 2 694 250 € engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Trélazé s'est établi à près de 49,30 % en 2024 (contre 28,40 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Trélazé a représenté 930 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 838 € quatre ans auparavant.
11:59 - Une élection sans appel : retour sur les municipales à Trélazé
Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Trélazé ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Marc Goua (Divers) a pris les commandes en totalisant 1 962 suffrages (54,01%). À ses trousses, Boris Battais (Divers gauche) a engrangé 40,88% des bulletins valides. Cette victoire écrasante a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Trélazé, cette répartition historique des voix pose les bases. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse face à cette victoire retentissante, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Trélazé ?
Les 10 bureaux de vote de la ville de Trélazé fermeront leurs portes à 18 h. Ce dimanche 15 mars, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour déterminer qui va diriger leur commune pour les six années à venir. Lors des municipales précédentes, le lendemain du 1er tour, le report du second tour est annoncé par le chef de l'État en raison du Covid-19. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est mise à disposition ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Trélazé
|Tête de listeListe
|
Boris Battais
Liste divers gauche
TRELAZEEN-NE-S, AGISSONS ENSSEMBLE
|
|
Rachid Belkala
Liste divers centre
L'avenir de Trélazé
|
|
Lamine Naham
Liste divers gauche
Ensemble pour Trélazé
|
|
Philippe Lebrun
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camps des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Goua (26 élus) Trélazé volonté 2020
|1 962
|54,01%
|
|Boris Battais (7 élus) Trelazéen-ne-s agissons ensemble
|1 485
|40,88%
|
|Philippe Lebrun Lutte ouvrière- faire entendre le camp des travailleurs
|185
|5,09%
|Participation au scrutin
|Trélazé
|Taux de participation
|39,87%
|Taux d'abstention
|60,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 793
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Goua (28 élus) Trélazé volonté
|3 043
|62,66%
|
|Boris Battais (3 élus) La gauche trélazéenne
|883
|18,18%
|
|Jean-François Garcia (2 élus) Trelaze citoyens solidaires
|727
|14,97%
|
|Philippe Lebrun Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|203
|4,18%
|Participation au scrutin
|Trélazé
|Taux de participation
|60,30%
|Taux d'abstention
|39,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,83%
|Nombre de votants
|5 212
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