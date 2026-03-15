Résultat de l'élection municipale 2026 à Trélazé : les infos en direct

Programme de Boris Battais à Trélazé (TRELAZEEN-NE-S, AGISSONS ENSEMBLE)

Démocratie locale

La démocratie locale à Trélazé doit être vivante et participative, où chaque voix compte. Il est essentiel d'instaurer une gouvernance transparente qui implique les citoyens dans les décisions. Cette approche vise à renforcer la responsabilité collective et à répondre aux besoins réels des habitants.

Enfance et jeunesse

Une politique dédiée à l'enfance et à la jeunesse doit être émancipatrice, solidaire et inclusive. Il est crucial de consacrer des ressources réelles à ces domaines pour garantir un avenir meilleur. La cohésion sociale se construit à travers des actions concrètes et durables, plutôt que par de simples discours.

Culture et sport

La vie culturelle et sportive doit être accessible à tous les habitants tout au long de l'année. Promouvoir des activités variées et inclusives permet de renforcer le lien social et d'encourager l'engagement citoyen. Une politique culturelle transparente et solidaire est essentielle pour donner aux habitants les moyens d'agir.

Financer et services publics

Une gestion saine et rigoureuse des finances est indispensable pour servir les intérêts des Trélazéen·nes. Face à une situation financière préoccupante, il est nécessaire de réorienter le budget vers des priorités durables. Les services publics doivent être des outils au service de la justice sociale et du bien-être collectif.