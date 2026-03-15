Résultat de l'élection municipale 2026 à Trélazé : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Trélazé

Tête de listeListe
Boris Battais
Boris Battais Liste divers gauche
TRELAZEEN-NE-S, AGISSONS ENSSEMBLE
  • Boris Battais
  • Brigitte Molinés
  • Jean-François Garcia
  • Mylene Canevet
  • Julien Fagault
  • Ghislaine Thépin
  • Ahmed Moumni
  • Joelle Moquart
  • Gilles Ernoult
  • Patricia Bouthmy
  • Jean-Jacques Peaud
  • Rachel Collet
  • Michel Bouyer
  • Chantal Duffoui
  • Jacques Mariteau
  • Elodie Dubois
  • Thierry Durand
  • Silbiye Yalman
  • David Colder
  • Pascale Guiniec
  • Boubacar Fofana
  • Elke Colder
  • Eric Marlier
  • Marianne Nicol
  • Harald Zophoniasson
  • Liliane Violette-Lafon
  • Jacques Chapeau
  • Colette Peltier
  • Yoan Guillouet
  • Christele Gelin
  • Pascal Even
  • Gisèle Averty
  • Julien Legué
  • Jocelyne Pichereau
  • Dominique Lecorps
Rachid Belkala
Rachid Belkala Liste divers centre
L'avenir de Trélazé
  • Rachid Belkala
  • Anaïs Kerda
  • Olivier Rolland
  • Yamina Kachout
  • Nicolas Christophe
  • Margaux Decuiserie
  • Pascal Lelasseux
  • Ludivine Kedziora
  • Alain Defois
  • Emilie Poulain
  • Boujemaa Nemmich
  • Charline Audusseau
  • Resul Edis
  • Béatrice Anne Coquereau
  • Julien Lepingle
  • Sophie Mazaleyrat
  • Maxime Bellanger
  • Fatima Guerrab
  • Julien Rabineau
  • Mélanie Le Roux
  • Axel Cottenceau
  • Céline Monot
  • Antoine Guion
  • Elodie Gerard
  • Laurent Maignan
  • Orlane Renoult
  • Laurent Pigeon
  • Annick Prioux
  • Andy Denis
  • Maëlie Gauvin Brunet
  • Maxime Marin
  • Elise Papin
  • Claude-Henri Selles
  • Saadya Atmani
  • Sébastien Besseiche
Lamine Naham
Lamine Naham Liste divers gauche
Ensemble pour Trélazé
  • Lamine Naham
  • Véronique Pineau
  • Sébastien Boussion
  • Magali Heurtin
  • Izzet Albayrak
  • Cindy Delanoë
  • Nicolas Chauvet
  • Elise Dacosse
  • Hachim Lakssibi
  • Aurélie Haugmard
  • Jean-Michel Biteau
  • Chantal Jeoffroy
  • Radouane Frikach
  • Özge Gisne
  • Maxime Liope
  • Marie-Hélène Petit
  • Mukail Turkoglu
  • Stéphanie Texier
  • Kévin Guindo
  • Sylvie Coulot
  • Hugo Salquain
  • Lydie Jacquet
  • Pierrick Lecomte
  • Conception Mousseau-Fernandez
  • Sergio Kahudi Lama
  • Brigitte Robin
  • Anaël Bioche
  • Florence Bertho
  • David Chabe
  • Saïda Djerbi
  • David Ferreira Pereira
  • Sibel Sery
  • Edouard Nobilet
  • Mathilde Housset Weber
  • Alain Pantais
Philippe Lebrun
Philippe Lebrun Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camps des travailleurs
  • Philippe Lebrun
  • Martine Guilbert
  • Jean-Michel Queury
  • Maryse Lépron
  • Daniel Bizon
  • Annie Bigot
  • Santiago Baena
  • Isabelle Fortineau
  • Cyril Robin
  • Isabelle Poirrier
  • Olivier Crapoulet
  • Patricia Beuzet
  • Cyril Marfisi
  • Sandrine Akyol
  • Yves Bizeul
  • Agathe Prébet
  • Alexandre Petit
  • Claudine Vilain
  • Denis Lamballais
  • Bernadette Chauvat
  • Gaëtan Testelin
  • Yolande Sanchez-Alvarez
  • Jean-Yves Plard
  • Aziza El Guasmi
  • Louis Langevin
  • Fabienne Lecomte
  • Sébastien Verdon
  • Marie-Hélène Marfisi
  • Guillaume Reibell
  • Mélanie Plard
  • Tiago Séguier
  • Andréa Thibaudeau
  • Guy Poirrier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Goua
Marc Goua (26 élus) Trélazé volonté 2020 		1 962 54,01%
  • Marc Goua
  • Chantal Jeoffroy
  • Lamine Naham
  • Véronique Pineau
  • François Steinebach
  • Magali Heurtin
  • Izzet Albayrak
  • Cendrine Deverre
  • Amine Karim
  • Lydie Jacquet
  • Sébastien Boussion
  • Florence Bertho
  • Frédéric Chamard
  • Sylvie Coulot
  • Ali Amine
  • Gulten Cikcikoglu
  • Christophe Boujon
  • Samira Sfaihi
  • Ozkan Erturk
  • Mathilde Housset Weber
  • Ali Essarrokh
  • Cindy Delanoe
  • Salah Moumni
  • Marie-Hélène Petit
  • Alain Pantais
  • Elise Maury
Boris Battais
Boris Battais (7 élus) Trelazéen-ne-s agissons ensemble 		1 485 40,88%
  • Boris Battais
  • Francoise Framery
  • Gilles Ernoult
  • Mylene Canevet
  • Jean-François Garcia
  • Ghislaine Thepin
  • Claude Cadot
Philippe Lebrun
Philippe Lebrun Lutte ouvrière- faire entendre le camp des travailleurs 		185 5,09%
Participation au scrutin Trélazé
Taux de participation 39,87%
Taux d'abstention 60,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 793

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Goua
Marc Goua (28 élus) Trélazé volonté 		3 043 62,66%
  • Marc Goua
  • Dominique Dailleux Romagon
  • Grégory Blanc
  • Karine Poirier
  • François Steinebach
  • Ozlem Kilic
  • Lamine Naham
  • Chantal Jeoffroy
  • Éric Cochet
  • Marie-Hélène Petit
  • Izzet Albayrak
  • Nadine Delaunay
  • Amine Karim
  • Véronique Pineau
  • Philippe Humbert
  • Andrée Daveau
  • Frédéric Chamard
  • Nathalie Chupin
  • Sébastien Boussion
  • Marie-Claire Barlier
  • Ali Essarrokh
  • Véronique Remaud
  • Alain Pantais
  • Saïda Amzil-Djerbi
  • Samuel Manceau
  • Jacqueline Binet
  • Ali Amine
  • Lydie Jacquet
Boris Battais
Boris Battais (3 élus) La gauche trélazéenne 		883 18,18%
  • Boris Battais
  • Chantal Duffoui
  • Gilles Ernoult
Jean-François Garcia
Jean-François Garcia (2 élus) Trelaze citoyens solidaires 		727 14,97%
  • Jean-François Garcia
  • Suzanne Bouillaud
Philippe Lebrun
Philippe Lebrun Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		203 4,18%
Participation au scrutin Trélazé
Taux de participation 60,30%
Taux d'abstention 39,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,83%
Nombre de votants 5 212

Villes voisines de Trélazé

En savoir plus sur Trélazé