Résultat de l'élection municipale 2026 à Trélazé : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Trélazé [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Trélazé sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Trélazé.
L'actu des élections municipales 2026 à Trélazé
11:53 - Qui est en tête à Trélazé avant le 2e tour de ces élections 2026 ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Trélazé, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 55,91 % localement, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Au terme de ce vote, c'est Lamine Naham (Divers gauche) qui s'est arrogé la première place en rassemblant 44,88 % des suffrages exprimés. À sa suite, Rachid Belkala (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 29,03 %. La confrontation a abouti à une domination très nette du leader. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Boris Battais, étiqueté Divers gauche, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Philippe Lebrun, portant la nuance Extrême gauche, a obtenu 3,24 % des bulletins, un score insuffisant pour figurer au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Trélazé
Le deuxième tour des élections municipales à Trélazé a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Boris Battais
Liste divers gauche
TRELAZEEN-NE-S, AGISSONS ENSSEMBLE
|
|
Rachid Belkala
Liste divers centre
L'avenir de Trélazé
|
|
Lamine Naham
Liste divers gauche
Ensemble pour Trélazé
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Trélazé
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lamine NAHAM (Ballotage) Ensemble pour Trélazé
|2 687
|44,88%
|Rachid BELKALA (Ballotage) L'avenir de Trélazé
|1 738
|29,03%
|Boris BATTAIS (Ballotage) TRELAZEEN-NE-S, AGISSONS ENSSEMBLE
|1 368
|22,85%
|Philippe LEBRUN Lutte ouvrière - Le camps des travailleurs
|194
|3,24%
|Participation au scrutin
|Trélazé
|Taux de participation
|55,91%
|Taux d'abstention
|44,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,19%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,23%
|Nombre de votants
|6 199
Source : ministère de l’Intérieur
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