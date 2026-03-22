Résultat de l'élection municipale 2026 à Trélazé : les résultats du 2e tour

Programme de Boris Battais à Trélazé (TRELAZEEN-NE-S, AGISSONS ENSEMBLE)

Démocratie locale

La démocratie locale à Trélazé doit être vivante et participative, où chaque voix est entendue. Nous proposons une gouvernance transparente qui implique les citoyens dans les décisions. Cela permettra de renforcer la responsabilité collective et de répondre aux besoins réels des habitants.

Enfance et jeunesse

Nous souhaitons mettre en place une politique jeunesse qui soit émancipatrice, solidaire et inclusive. Il est essentiel de consacrer des moyens adéquats à l'enfance et à la jeunesse pour construire un avenir meilleur. La cohésion sociale se développe grâce à des actions concrètes dans les quartiers.

Culture et sport

Une vie culturelle et sportive accessible à tous est primordiale pour le bien-être des habitants de Trélazé. Nous visons à offrir des activités tout au long de l'année, permettant à chacun de s'engager et de s'épanouir. La culture et le sport doivent être des vecteurs de solidarité et d'émancipation.

Financer et services publics

Une gestion saine et rigoureuse est nécessaire pour garantir des services publics de qualité aux Trélazéen·nes. Nous appelons à une réorientation budgétaire qui privilégie les besoins essentiels de la commune. Cela permettra d'assurer un avenir durable et de répondre aux enjeux sociaux actuels.