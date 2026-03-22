Résultat de l'élection municipale 2026 à Trélazé : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Trélazé

Le deuxième tour des élections municipales à Trélazé a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Boris Battais
Boris Battais Liste divers gauche
TRELAZEEN-NE-S, AGISSONS ENSSEMBLE
  • Boris Battais
  • Brigitte Molinés
  • Jean-François Garcia
  • Mylene Canevet
  • Julien Fagault
  • Ghislaine Thépin
  • Ahmed Moumni
  • Joelle Moquart
  • Gilles Ernoult
  • Patricia Bouthmy
  • Jean-Jacques Peaud
  • Rachel Collet
  • Michel Bouyer
  • Chantal Duffoui
  • Jacques Mariteau
  • Elodie Dubois
  • Thierry Durand
  • Silbiye Yalman
  • David Colder
  • Pascale Guiniec
  • Boubacar Fofana
  • Elke Colder
  • Eric Marlier
  • Marianne Nicol
  • Harald Zophoniasson
  • Liliane Violette-Lafon
  • Jacques Chapeau
  • Colette Peltier
  • Yoan Guillouet
  • Christele Gelin
  • Pascal Even
  • Gisèle Averty
  • Julien Legué
  • Jocelyne Pichereau
  • Dominique Lecorps
Rachid Belkala
Rachid Belkala Liste divers centre
L'avenir de Trélazé
  • Rachid Belkala
  • Anaïs Kerda
  • Olivier Rolland
  • Yamina Kachout
  • Nicolas Christophe
  • Margaux Decuiserie
  • Pascal Lelasseux
  • Ludivine Kedziora
  • Alain Defois
  • Emilie Poulain
  • Boujemaa Nemmich
  • Charline Audusseau
  • Resul Edis
  • Béatrice Coquereau
  • Julien Lepingle
  • Sophie Mazaleyrat
  • Maxime Bellanger
  • Fatima Guerrab
  • Julien Rabineau
  • Mélanie Le Roux
  • Axel Cottenceau
  • Céline Monot
  • Antoine Guion
  • Elodie Gerard
  • Laurent Maignan
  • Orlane Renoult
  • Laurent Pigeon
  • Annick Prioux
  • Andy Denis
  • Maëlie Gauvin Brunet
  • Maxime Marin
  • Elise Papin
  • Claude-Henri Selles
  • Saadya Atmani
  • Sébastien Besseiche
Lamine Naham
Lamine Naham Liste divers gauche
Ensemble pour Trélazé
  • Lamine Naham
  • Véronique Pineau
  • Sébastien Boussion
  • Magali Heurtin
  • Izzet Albayrak
  • Cindy Delanoë
  • Nicolas Chauvet
  • Elise Dacosse
  • Hachim Lakssibi
  • Aurélie Haugmard
  • Jean-Michel Biteau
  • Chantal Jeoffroy
  • Radouane Frikach
  • Özge Gisne
  • Maxime Liope
  • Marie-Hélène Petit
  • Mukail Turkoglu
  • Stéphanie Texier
  • Kévin Guindo
  • Sylvie Coulot
  • Hugo Salquain
  • Lydie Jacquet
  • Pierrick Lecomte
  • Conception Mousseau-Fernandez
  • Sergio Kahudi Lama
  • Brigitte Robin
  • Anaël Bioche
  • Florence Bertho
  • David Chabe
  • Saïda Djerbi
  • David Ferreira Pereira
  • Sibel Sery
  • Edouard Nobilet
  • Mathilde Housset Weber
  • Alain Pantais

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Trélazé

Tête de listeListe Voix % des voix
Lamine NAHAM
Lamine NAHAM (Ballotage) Ensemble pour Trélazé 		2 687 44,88%
Rachid BELKALA
Rachid BELKALA (Ballotage) L'avenir de Trélazé 		1 738 29,03%
Boris BATTAIS
Boris BATTAIS (Ballotage) TRELAZEEN-NE-S, AGISSONS ENSSEMBLE 		1 368 22,85%
Philippe LEBRUN
Philippe LEBRUN Lutte ouvrière - Le camps des travailleurs 		194 3,24%
Participation au scrutin Trélazé
Taux de participation 55,91%
Taux d'abstention 44,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Nombre de votants 6 199

Source : ministère de l’Intérieur

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