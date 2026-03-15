Résultat municipale 2026 à Trélazé (49800) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Trélazé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Trélazé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Trélazé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lamine NAHAM
Lamine NAHAM Ensemble pour Trélazé 		2 687 44,88%
Rachid BELKALA
Rachid BELKALA L'avenir de Trélazé 		1 738 29,03%
Boris BATTAIS
Boris BATTAIS TRELAZEEN-NE-S, AGISSONS ENSSEMBLE 		1 368 22,85%
Philippe LEBRUN
Philippe LEBRUN Lutte ouvrière - Le camps des travailleurs 		194 3,24%
Participation au scrutin Trélazé
Taux de participation 55,91%
Taux d'abstention 44,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Nombre de votants 6 199

Source : ministère de l’Intérieur

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