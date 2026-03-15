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19:21 - Trélazé : démographie et socio-économie impactent les municipales En marge des municipales, Trélazé émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 15 620 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 944 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 4 278 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles possédant au moins une voiture (80,57%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les 922 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,37%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 26 555 euros/an, jouissant d'une certaine prospérité. À Trélazé, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Le RN attire toujours plus les électeurs de Trélazé Le mouvement lepéniste récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Trélazé il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 18,40% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 32,34% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 13,65% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Trélazé comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 23,42% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 24,80% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 26,07% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Trélazé ? La mobilisation s'élevait à 39,87 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Trélazé, un niveau conforme à la tendance du pays, en pleine pandémie à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a pour sa part été chiffré à 77,26 %. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 47,36 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation s'élever très nettement à 68,04 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait attiré 50,37 % des citoyens locaux. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la ville se révèle visiblement comme une zone moins participative que la moyenne. Dans le cadre de ces municipales à Trélazé, ce paramètre jouera en conséquence un rôle essentiel sur les résultats locaux.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Trélazé a-t-elle voté ? Les élections des députés à Trélazé de juin 2024, plaçaient Léo Metayer (Union de la gauche) à l'avant de la course avec 37,58% au premier tour, devant Stella Dupont (Ensemble !) avec 25,23%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Léo Metayer culminant à 39,03% des voix dans la localité. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le podium à Trélazé s'était cette fois forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (23,42%), en première position devant Raphaël Glucksmann (18,07%) et la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (14,02%). Un écho très fort des résultats des élections deux ans plus tôt en somme.

14:57 - Trélazé affichait un équilibre complexe lors des dernières élections Lors des législatives de 2022, les votants de Trélazé portaient leur choix sur Caroline Bessat (Nupes) avec 36,99% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Caroline Bessat virant de nouveau en tête avec 54,60% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Trélazé plaçait Emmanuel Macron en tête avec 28,84% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 27,57%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 67,66% pour Emmanuel Macron, contre 32,34% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Trélazé révèle ainsi un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - La mairie a-t-elle maîtrisé la fiscalité à Trélazé ? Avec la montée des prélèvements locaux à Trélazé, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 14,98 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 346 990 € la même année. Une somme loin des 2 694 250 € engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Trélazé s'est établi à près de 49,30 % en 2024 (contre 28,40 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Trélazé a représenté 930 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 838 € quatre ans auparavant.

11:59 - Une élection sans appel : retour sur les municipales à Trélazé Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Trélazé ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Marc Goua (Divers) a pris les commandes en totalisant 1 962 suffrages (54,01%). À ses trousses, Boris Battais (Divers gauche) a engrangé 40,88% des bulletins valides. Cette victoire écrasante a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Trélazé, cette répartition historique des voix pose les bases. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse face à cette victoire retentissante, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.