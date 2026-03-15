Résultat de l'élection municipale 2026 à Tremblay-en-France : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tremblay-en-France

Tête de listeListe
Laëtitia Matiatos
Laëtitia Matiatos Liste des Républicains
Réussir Tremblay
  • Laëtitia Matiatos
  • Cyril Lemoine
  • Catherine Ramero
  • Nicolas Fiore
  • Lucia Bercea
  • Mbaé Amadi
  • Valérie Hubert
  • Alexandre Lazarew
  • Marie-Cécile Araf
  • Marc Deronne
  • Kathia Martins
  • Lahcène Bettahar
  • Marie-Laure Ossard
  • Giovambattista Fedelle
  • Anne-Marie Gerard
  • Serge Kwedi
  • Nicole Vita-Landu
  • Matthieu Jean-Louis
  • Katia Solovieff
  • Mathushan Thayaparan
  • Rélande Thovo-Lessa
  • Yann Gonzalez
  • Katijah Dedaur
  • Josué Auguste
  • Audrey Korkmaz
  • Christophe Hoareau
  • Christelle Michaud
  • Ali Yeter
  • Viviane Louveau
  • Antoine Miniconi
  • Martine Desrues
  • Zoubir Mediene
  • Jeannine Chapot
  • Max Gonnier
  • Christelle Fraisse
  • Grégory Monmarin
  • Christèle Dine
  • Marc Londé
  • Anna Sakala-Kilewa
  • Antoine Cornil
  • Christine Soeung
Ali Hocini
Ali Hocini Liste de La France insoumise
Vivre Tremblay
  • Ali Hocini
  • Amina Krouchi
  • Khalid Nekrous
  • Sheerazad Mezrai
  • Michel René Pierre Bourrat
  • Chania Dagdelen
  • Jean-Michel Mendy
  • Géraldine Pinset
  • Bastien Lestrelin
  • Samia Berkani
  • Pierre Laporte
  • Sabrina Mechtouh
  • Cedric Mardon
  • Narjisse Laraki
  • Kheir-Eddine Ayed
  • Manel El Badaoui
  • Salomon Soutient
  • Nadia Malem
  • Stéphane Huchon
  • Maïssane Kebli
  • Tarik Keroui
  • Cyrielle Bourrat
  • Mohammed Mezraï
  • Valérie Mechtouh
  • Ilyess Guendouzi
  • Hajar Boutahchicht
  • Mohammed Boutahchicht
  • Gayhane Attoumani
  • François Radjavelou
  • Flavia Capuzzimati
  • Nigel Bourrat
  • Sakina Aroui
  • Philippe Cresson
  • Violette Gomez
  • Alain Pautrat
  • Khokha Ayad
  • Alain Bergon
  • Sylvie Bertman
  • Christophe Graf
  • Annick Briere
  • Sylvain Laporte
Virginie de Carvalho
Virginie de Carvalho Liste divers gauche
TREMBLAY ENSEMBLE
  • Virginie de Carvalho
  • François Asensi
  • Nora Mesbah
  • Vincent Favero
  • Mariam Diawara
  • Sébastien de Carvalho
  • Aline Pineau
  • Abdelghani Bentrari
  • Nora Dris
  • Philippe Bruscolini
  • Anissa Arrahmane
  • Julien Turbian
  • Célia Bouhacine
  • Michel Bodart
  • Estelle Davoust
  • Bernard Leymarie
  • Catherine Letellier
  • Shakeel Dinally
  • Lucille Bourgeais
  • Bernard Chaboud
  • Christelle Khiar
  • Jean-Claude Foye
  • Karine Miau-Rascar
  • Lino Ferreira
  • Célia Bekhadda
  • Mohamed Ghazi
  • Estelle William
  • Amadou Cissé
  • Sabrina Boumédiène
  • Mohamed Ghodbane
  • Marianne Lapacherie
  • Ali Kheladi
  • Sophie Godillier
  • Thierry Godin
  • Jacqueline Lopes
  • Arnold Makwo
  • Leïla Aber
  • Hervé Simon
  • Clara Kurnikowski
  • Farid Beziouen
  • Angélina Waty
Amel Jaouani
Amel Jaouani Liste divers gauche
Réinventons Tremblay
  • Amel Jaouani
  • Stéphane Ganito
  • Ilham Kheroua
  • Amaury Baudon
  • Saleha Bellabas
  • Salem Bessad
  • Fatoumata Koné
  • Moussa Coulibay
  • Fatima Meflahi
  • François Neves
  • Elodie Bousquet
  • Nabil Benhadj
  • Marie Andrieux
  • Mohamed Arrahmane
  • Célia Larraguig
  • Laurent Prudhomme
  • Souhile Kamoun
  • Jean-Pierre Leverrier
  • Nolwenn Bury
  • Kumar Jayakumar
  • Anabela Da Silva
  • Cédric Da Costa
  • Samya Niang
  • Ahmed Bezzaouya
  • Kamilia El Mahil
  • Nassim Hammou
  • Ernestine Perrin
  • Richard Dieu
  • Sandrine Aubry
  • Jahangeer Haidar
  • Patricia Janvion
  • Bachir Louahab
  • Fatimata N'Diaye
  • Abdenaim Bakhti
  • Fatiha Harouat
  • Vincent Grandisson
  • Najette Elkhatabi
  • Amadou Mangane
  • Vanessa Germano
  • El Madani Ardjoune
  • Sandy Leclercq

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Asensi
François Asensi (35 élus) Tremblay ensemble 		4 728 75,27%
  • François Asensi
  • Virginie De Carvalho
  • Olivier Guyon
  • Céline Freby
  • Pierre Laporte
  • Nicole Duboé
  • Philippe Bruscolini
  • Amel Jaouani
  • Alexis Mazade
  • Marie-Ange Dossou
  • Michel Bodart
  • Aline Pineau
  • Amadou Cisse
  • Nijolé Blanchard
  • Thierry Godin
  • Catherine Letellier
  • Lino Ferreira
  • Nathalie Martins
  • Patrick Martin
  • Célia Bouhacine
  • Bertrand Lachevre
  • Aurélie Maquevice
  • Vincent Favero
  • Calista Bourrat
  • Mohamed Ghodbane
  • Estelle Davoust
  • Jean-Claude Foye
  • Céline Fau
  • Luis Barros
  • Angélina Waty
  • Julien Turbian
  • Christelle Khiar
  • Louis Darteil
  • Louiza Mounif
  • Bernard Chaboud
Emmanuel Naud
Emmanuel Naud (4 élus) Tremblay 2020 		1 553 24,72%
  • Emmanuel Naud
  • Valérie Suin
  • Sébastien De Carvalho
  • Prisca-Diane Ngninteng
Participation au scrutin Tremblay-en-France
Taux de participation 31,62%
Taux d'abstention 68,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 571

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Asensi
François Asensi (34 élus) Liste de rassemblement des républicains et des progressistes 		5 998 68,69%
  • François Asensi
  • Virginie De Carvalho
  • Madani Ardjoune
  • Fabienne Laurent
  • Pierre Laporte
  • Nicole Duboe
  • Philippe Bruscolini
  • Marie-Ange Dossou
  • Olivier Guyon
  • Gabriella Thomy
  • Alain Durandeau
  • Nathalie Martins
  • Lino Ferreira
  • Henriette Cazenave
  • Pascal Sarah
  • Nijole Blanchard
  • Mathieu Montes
  • Maryse Mazarin
  • Laurent Chauvin
  • Aline Pineau
  • Alexandre Bergh
  • Karol Waty-Poulen
  • Amadou Cisse
  • Celine Freby
  • Alexis Mazade
  • Amel Jaouani
  • Patrick Martin
  • Pauline Gravelle
  • Bruno Bracciale
  • Catherine Letellier
  • Bernard Chaboud
  • Solenne Guillaume
  • Cedric Collin
  • Nathalie Cailleau
Emmanuel Naud
Emmanuel Naud (3 élus) Tremblay pour tous 		1 650 18,89%
  • Emmanuel Naud
  • Nathalie Soutinho
  • Cyril Lemoine
Franck Misson
Franck Misson (2 élus) Misons sur l'avenir 		832 9,52%
  • Franck Misson
  • Emilie Baconnier
Micheline Guillemette
Micheline Guillemette Unite ouvriere et resistance 		251 2,87%
Participation au scrutin Tremblay-en-France
Taux de participation 45,01%
Taux d'abstention 54,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,15%
Nombre de votants 9 403

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