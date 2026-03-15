Résultat de l'élection municipale 2026 à Tremblay-en-France : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Tremblay-en-France [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Tremblay-en-France sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Tremblay-en-France.
L'actu des élections municipales 2026 à Tremblay-en-France
13:46 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Tremblay-en-France
En matière d'impôts locaux à Tremblay-en-France, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 3 054 € en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 2 375 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 39,65 % en 2024 (contre près de 22,77 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 459 480 € en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 9,89319 millions d'euros (9 893 190 € très exactement) enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 24,92 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.
11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Tremblay-en-France
Les résultats des précédentes municipales à Tremblay-en-France ont livré un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Lors de la première manche de ce scrutin, François Asensi (Divers gauche) a pris la première place avec 75,27% des voix. Juste derrière, Emmanuel Naud (Divers droite) a recueilli 24,72% des suffrages. Cette victoire sans appel du candidat Divers gauche a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Tremblay-en-France, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Renverser une telle majorité représentera le principal défi pour les forces d'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Tremblay-en-France
Les 23 bureaux de vote de la ville de Tremblay-en-France sont accessibles de 8 h à 20 h pour accueillir les électeurs. Le premier tour des élections municipales se déroule ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but d'élire les nouveaux maires de l'ensemble des communes françaises. Pour mémoire, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. Vous pouvez consulter ci-dessous la liste des prétendants à Tremblay-en-France. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tremblay-en-France
|Tête de listeListe
|
Laëtitia Matiatos
Liste des Républicains
Réussir Tremblay
|
|
Ali Hocini
Liste de La France insoumise
Vivre Tremblay
|
|
Virginie de Carvalho
Liste divers gauche
TREMBLAY ENSEMBLE
|
|
Amel Jaouani
Liste divers gauche
Réinventons Tremblay
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Asensi (35 élus) Tremblay ensemble
|4 728
|75,27%
|
|Emmanuel Naud (4 élus) Tremblay 2020
|1 553
|24,72%
|
|Participation au scrutin
|Tremblay-en-France
|Taux de participation
|31,62%
|Taux d'abstention
|68,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 571
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Asensi (34 élus) Liste de rassemblement des républicains et des progressistes
|5 998
|68,69%
|
|Emmanuel Naud (3 élus) Tremblay pour tous
|1 650
|18,89%
|
|Franck Misson (2 élus) Misons sur l'avenir
|832
|9,52%
|
|Micheline Guillemette Unite ouvriere et resistance
|251
|2,87%
|Participation au scrutin
|Tremblay-en-France
|Taux de participation
|45,01%
|Taux d'abstention
|54,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,15%
|Nombre de votants
|9 403
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