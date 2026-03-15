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19:21 - Tremblay-en-France : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Tremblay-en-France foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 38 210 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 2 720 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (78,64%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. La présence de 5 990 résidents étrangers, soit 15,68% de la population, favorise son multiculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, près de 27,73% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 153,44 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Tremblay-en-France, où la jeunesse équivaut à 42% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Rassemblement national à Tremblay-en-France : ce que disent les chiffres Le Rassemblement national restait loin du match lors des élections locales à Tremblay-en-France il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 16,18% des suffrages lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 34,15% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 14,63% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Tremblay-en-France comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 22,66% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 22,18% pour le mouvement lepéniste. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Clémentine Autain.

16:58 - Résultats électoraux à Tremblay-en-France : le point sur la participation En marge de cette élection municipale, l'état de la participation agira fortement sur les résultats de Tremblay-en-France. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 31,62 % des inscrits aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national. 6 571 votants s'étaient alors mobilisés alors que progressait le Covid. On observe pourtant traditionnellement que l'élection municipale demeure, avec la présidentielle, le rendez-vous où les Français se mobilisent le plus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 69,05 %. La mobilisation atteignait de son côté 41,01 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 57,48 %, contre seulement 35,91 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une localité où la participation peine à décoller par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Qui a dominé les votes en 2024 à Tremblay-en-France ? Pour le tour unique des européennes 2024 à Tremblay-en-France, les choix s'étaient majoritairement portés sur Manon Aubry (43,50%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Clémentine Autain (Union de la gauche) en tête du peloton avec 59,98% au premier tour, devant Renée Joly (Rassemblement National) avec 22,18%. La conclusion était d'ailleurs acquise sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription.

14:57 - Dernière présidentielle à Tremblay-en-France : les résultats qu'il faut retenir Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Tremblay-en-France soutenaient en priorité Clémentine Autain (Nupes) avec 38,63% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Clémentine Autain virant de nouveau en tête avec 100,00% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Tremblay-en-France votaient auparavant en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (49,48%), devançant ainsi Emmanuel Macron avec 17,10%. Le duel final se soldait finalement par un score de 65,85% pour Emmanuel Macron, contre 34,15% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Tremblay-en-France un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Tremblay-en-France En matière d'impôts locaux à Tremblay-en-France, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 3 054 € en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 2 375 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 39,65 % en 2024 (contre près de 22,77 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 459 480 € en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 9,89319 millions d'euros (9 893 190 € très exactement) enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 24,92 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Tremblay-en-France Les résultats des précédentes municipales à Tremblay-en-France ont livré un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Lors de la première manche de ce scrutin, François Asensi (Divers gauche) a pris la première place avec 75,27% des voix. Juste derrière, Emmanuel Naud (Divers droite) a recueilli 24,72% des suffrages. Cette victoire sans appel du candidat Divers gauche a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Tremblay-en-France, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Renverser une telle majorité représentera le principal défi pour les forces d'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.