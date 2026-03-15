Résultat municipale 2026 à Tremblay-en-France (93290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tremblay-en-France a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tremblay-en-France, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tremblay-en-France [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Virginie DE CARVALHO
Virginie DE CARVALHO (33 élus) TREMBLAY ENSEMBLE 		5 673 63,90%
  • Virginie DE CARVALHO
  • François ASENSI
  • Nora MESBAH
  • Vincent FAVERO
  • Mariam DIAWARA
  • Sébastien DE CARVALHO
  • Aline PINEAU
  • Abdelghani BENTRARI
  • Nora DRIS
  • Philippe BRUSCOLINI
  • Anissa ARRAHMANE
  • Julien TURBIAN
  • Célia BOUHACINE
  • Michel BODART
  • Estelle DAVOUST
  • Bernard LEYMARIE
  • Catherine LETELLIER
  • Shakeel DINALLY
  • Lucille BOURGEAIS
  • Bernard CHABOUD
  • Christelle KHIAR
  • Jean-Claude FOYE
  • Karine MIAU-RASCAR
  • Lino FERREIRA
  • Célia BEKHADDA
  • Mohamed GHAZI
  • Estelle WILLIAM
  • Amadou CISSÉ
  • Sabrina BOUMÉDIÈNE
  • Mohamed GHODBANE
  • Marianne LAPACHERIE
  • Ali KHELADI
  • Sophie GODILLIER
Amel JAOUANI
Amel JAOUANI (2 élus) Réinventons Tremblay 		1 112 12,53%
  • Amel JAOUANI
  • Stéphane GANITO
Laëtitia MATIATOS
Laëtitia MATIATOS (2 élus) Réussir Tremblay 		1 066 12,01%
  • Laëtitia MATIATOS
  • Cyril LEMOINE
Ali HOCINI
Ali HOCINI (2 élus) Vivre Tremblay 		1 027 11,57%
  • Ali HOCINI
  • Amina KROUCHI
Participation au scrutin Tremblay-en-France
Taux de participation 42,09%
Taux d'abstention 57,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 9 180

Source : ministère de l’Intérieur

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