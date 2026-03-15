Résultat municipale 2026 à Tremblay-en-France (93290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tremblay-en-France a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tremblay-en-France, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Tremblay-en-France [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Virginie DE CARVALHO (33 élus) TREMBLAY ENSEMBLE
|5 673
|63,90%
|
|Amel JAOUANI (2 élus) Réinventons Tremblay
|1 112
|12,53%
|
|Laëtitia MATIATOS (2 élus) Réussir Tremblay
|1 066
|12,01%
|
|Ali HOCINI (2 élus) Vivre Tremblay
|1 027
|11,57%
|
|Participation au scrutin
|Tremblay-en-France
|Taux de participation
|42,09%
|Taux d'abstention
|57,91%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,26%
|Nombre de votants
|9 180
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Tremblay-en-France [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Tremblay-en-France en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Tremblay-en-France
19:21 - Tremblay-en-France : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales
A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Tremblay-en-France foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 38 210 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 2 720 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (78,64%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. La présence de 5 990 résidents étrangers, soit 15,68% de la population, favorise son multiculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, près de 27,73% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 153,44 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Tremblay-en-France, où la jeunesse équivaut à 42% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.
17:57 - Rassemblement national à Tremblay-en-France : ce que disent les chiffres
Le Rassemblement national restait loin du match lors des élections locales à Tremblay-en-France il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 16,18% des suffrages lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 34,15% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 14,63% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Tremblay-en-France comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 22,66% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 22,18% pour le mouvement lepéniste. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Clémentine Autain.
16:58 - Résultats électoraux à Tremblay-en-France : le point sur la participation
En marge de cette élection municipale, l'état de la participation agira fortement sur les résultats de Tremblay-en-France. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 31,62 % des inscrits aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national. 6 571 votants s'étaient alors mobilisés alors que progressait le Covid. On observe pourtant traditionnellement que l'élection municipale demeure, avec la présidentielle, le rendez-vous où les Français se mobilisent le plus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 69,05 %. La mobilisation atteignait de son côté 41,01 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 57,48 %, contre seulement 35,91 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une localité où la participation peine à décoller par rapport aux moyennes françaises.
15:59 - Qui a dominé les votes en 2024 à Tremblay-en-France ?
Pour le tour unique des européennes 2024 à Tremblay-en-France, les choix s'étaient majoritairement portés sur Manon Aubry (43,50%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Clémentine Autain (Union de la gauche) en tête du peloton avec 59,98% au premier tour, devant Renée Joly (Rassemblement National) avec 22,18%. La conclusion était d'ailleurs acquise sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription.
14:57 - Dernière présidentielle à Tremblay-en-France : les résultats qu'il faut retenir
Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Tremblay-en-France soutenaient en priorité Clémentine Autain (Nupes) avec 38,63% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Clémentine Autain virant de nouveau en tête avec 100,00% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Tremblay-en-France votaient auparavant en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (49,48%), devançant ainsi Emmanuel Macron avec 17,10%. Le duel final se soldait finalement par un score de 65,85% pour Emmanuel Macron, contre 34,15% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Tremblay-en-France un bastion historique de la gauche radicale.
12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Tremblay-en-France
En matière d'impôts locaux à Tremblay-en-France, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 3 054 € en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 2 375 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 39,65 % en 2024 (contre près de 22,77 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 459 480 € en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 9,89319 millions d'euros (9 893 190 € très exactement) enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 24,92 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.
11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Tremblay-en-France
Les résultats des précédentes municipales à Tremblay-en-France ont livré un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Lors de la première manche de ce scrutin, François Asensi (Divers gauche) a pris la première place avec 75,27% des voix. Juste derrière, Emmanuel Naud (Divers droite) a recueilli 24,72% des suffrages. Cette victoire sans appel du candidat Divers gauche a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Tremblay-en-France, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Renverser une telle majorité représentera le principal défi pour les forces d'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Tremblay-en-France
Les 23 bureaux de vote de la ville de Tremblay-en-France sont accessibles de 8 h à 20 h pour accueillir les électeurs. Le premier tour des élections municipales se déroule ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but d'élire les nouveaux maires de l'ensemble des communes françaises. Pour mémoire, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. Vous pouvez consulter ci-dessous la liste des prétendants à Tremblay-en-France. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
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