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19:19 - Élections municipales à Trémery : un éclairage démographique La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Trémery façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le village, 13,28% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 9,70% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (91,85%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 611 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (9,19%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,37%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Trémery mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,19% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - Trémery : des scrutins marqués par la poussée RN Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière bataille municipale à Trémery en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 32,04% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 48,23% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 23,10% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national arrachait 60,06% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 45,27% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 46,48% pour le Rassemblement national. Il terminera avec 49,17% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 32,35 % de participation Six ans avant l'élection de ce dimanche à Trémery, le tour de chauffe des élections municipales avait vu 32,35 % des inscrits venir aux isoloirs dans la commune, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national. 307 votants s'étaient alors mobilisés, en pleine épidémie à l'époque. Avec les présidentielles, les municipales sont pourtant le rendez-vous démocratique où les électeurs votent le plus souvent pour désigner leur maire et leur président. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre rassemblé 74,92 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une participation de 43,74 % (47,51 % au national), avant de bondir à 69,04 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Entre-temps, les élections européennes avaient attiré 52,25 % des électeurs (soit environ 462 votants). Cette photographie des urnes depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone où la participation peine à décoller en comparaison de l'ensemble du pays. Dans le cadre de ces municipales de 2026 à Trémery, cette réalité jouera en tout cas un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Trémery en 2024 À l'occasion du match européen du printemps 2024, les citoyens de Trémery avaient poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 45,27% des votes. Victor Chomard (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Trémery après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 46,48%. Nathalie Colin-Oesterlé (Union des Démocrates et Indépendants) suivait à la deuxième place avec 30,20%. Au second tour, c'est en revanche Nathalie Colin-Oesterlé (Union des Démocrates et Indépendants) qui a doublé son adversaire avec 50,83% des suffrages exprimés. Le contexte politique de Trémery a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Trémery ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Trémery portaient leur choix sur Françoise Grolet (Divers centre) avec 24,87% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,06% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Trémery votaient auparavant en priorité pour Marine Le Pen (32,04%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 30,54%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 51,77%, contre 48,23% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Trémery comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - À Trémery, le montant de la fiscalité locale est en hausse En matière d'impôts locaux à Trémery, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 2 501 € en 2024 (relevé le plus récent) contre 1 345 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été maintenu à 22,29 % en 2024, comme en 2020. Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 600 euros en 2024. Un produit qui est loin des 33 740 € enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 3,15 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Trémery L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Trémery est particulièrement éclairante. Unique liste en présence, la liste menée par Michel Hozé a naturellement engrangé 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour ces municipales 2026 à Trémery, ce décor sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. L'attention cette fois se portera sur la capacité d'une alternative à voir le jour. Un élément de réponse particulièrement clair a déjà été donné avec la publication des candidatures.