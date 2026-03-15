Résultat municipale 2026 à Trémery (57300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Trémery a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Trémery, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Trémery [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine CAHU
Catherine CAHU (12 élus) BIEN VIVRE A TREMERY 		321 51,77%
  • Catherine CAHU
  • André HOFMANN
  • Nathalie GARRIDO
  • Denis OSCENDA
  • Annick KREMER
  • Stéphane HOFMANN
  • Morgane CATTIN
  • Jean-Luc LAUGEL
  • Caroline LEROY
  • Kévin CHOLEZ
  • Nathalie BUZOGANY
  • Nicolas FICKINGER
Sandrine PERBAL ASSIRELLI
Sandrine PERBAL ASSIRELLI (3 élus) DEMAIN TREMERY "ENTRE TRADITIONS ET RENOUVEAU" 		299 48,23%
  • Sandrine PERBAL ASSIRELLI
  • Igor DENAES
  • Danielle STEFINI
Participation au scrutin Trémery
Taux de participation 73,80%
Taux d'abstention 26,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 631

Source : ministère de l’Intérieur

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