Résultat municipale 2026 à Trémouille-Saint-Loup (63810) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Trémouille-Saint-Loup a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Trémouille-Saint-Loup, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Trémouille-Saint-Loup [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno EYZAT (8 élus) TOUS ENSEMBLE POUR AGIR DANS LES INTERETS COMMUNAUX
|61
|42,36%
|
|Julien MONCOURIER (2 élus) UNIS POUR TREMOUILLE-SAINT-LOUP
|61
|42,36%
|
|André AUBERT (1 élu) AGIR LOCAL POUR L'AVENIR DE TOUS
|22
|15,28%
|
|Participation au scrutin
|Trémouille-Saint-Loup
|Taux de participation
|95,57%
|Taux d'abstention
|4,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,65%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,99%
|Nombre de votants
|151
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Trémouille-Saint-Loup - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien MONCOURIER (Ballotage) UNIS POUR TREMOUILLE-SAINT-LOUP
|62
|43,66%
|Bruno EYZAT (Ballotage) TOUS ENSEMBLE POUR AGIR DANS LES INTERETS COMMUNAUX
|56
|39,44%
|André AUBERT (Ballotage) AGIR LOCAL POUR L'AVENIR DE TOUS
|24
|16,90%
|Participation au scrutin
|Trémouille-Saint-Loup
|Taux de participation
|93,04%
|Taux d'abstention
|6,96%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,04%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,36%
|Nombre de votants
|147
Election municipale 2026 à Trémouille-Saint-Loup [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Trémouille-Saint-Loup sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Trémouille-Saint-Loup.
L'actu des élections municipales 2026 à Trémouille-Saint-Loup
18:34 - Trémouille-Saint-Loup : retour sur les derniers scrutins en date
Lors des législatives de juin 2024, les votants de Trémouille-Saint-Loup plébiscitaient Nadine Pers (Rassemblement National) avec 37,17% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Nadine Pers culminant à 45,60% des suffrages exprimés dans la commune. Les Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Trémouille-Saint-Loup avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,65%), devant François-Xavier Bellamy qui avait recueilli 20,00% des votes. Le panorama politique de Trémouille-Saint-Loup a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme un paysage politique fragmenté, elle s'est positionnée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine.
15:57 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Trémouille-Saint-Loup ?
Comment s'étaient achevées les dernières élections municipales à Trémouille-Saint-Loup ? Signalons qu'à l'époque, ce scrutin s'est déroulé avec des candidatures à titre individuel et non de listes, avec la possibilité de panacher. 7 conseillers ont été élus dès le premier tour. Alexander Constantin a réuni le plus grand nombre de suffrages avec 57,33% des soutiens. En deuxième position, Bernadette Rousseau a obtenu 56,00% des bulletins valides. Samuel Aubert était à la troisième place, réunissant 82 bulletins (54,66%). Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 15 participants. A ce deuxième tour, Eliane Magny a terminé en tête avec 89 suffrages (60,54%), devançant Guy Boyer rassemblant 81 électeurs inscrits (55,10%) et André Aubert avec 78 bulletins (53,06%). L'écart est demeuré minime jusqu'à la fin. Pour les municipales 2026 à Trémouille-Saint-Loup, les citoyens doivent de nouveau se prononcer dans ce cadre local très particulier. Le mode de scrutin spécifique sans liste n'est cependant plus en vigueur.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour de l'élection municipale de Trémouille-Saint-Loup
Selon la liste des candidats au second tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine, la finale se joue donc ce dimanche entre la liste "Unis Pour Tremouille-Saint-Loup" emmenée par Julien Moncourier, la liste "Agir Local Pour L'avenir De Tous" emmenée par André Aubert et la liste "Tous Ensemble Pour Agir Dans Les Interets Communaux" emmenée par Bruno Eyzat. À 18 heures, le bureau de vote de Trémouille-Saint-Loup fermera.
11:59 - Les premiers résultats des élections municipales 2026 à Trémouille-Saint-Loup
Julien Moncourier a terminé en tête du premier volet des élections municipales 2026 à Trémouille-Saint-Loup dimanche dernier, avec 43,66 % des bulletins valides. Ensuite, Bruno Eyzat a obtenu la seconde place avec 39,44 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Du côté des autres candidats, avec 16,90 %, André Aubert s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Trémouille-Saint-Loup, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 6,96 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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