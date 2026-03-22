Résultat municipale 2026 à Trémouille-Saint-Loup (63810) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Trémouille-Saint-Loup a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Trémouille-Saint-Loup, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Trémouille-Saint-Loup [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno EYZAT
Bruno EYZAT (8 élus) TOUS ENSEMBLE POUR AGIR DANS LES INTERETS COMMUNAUX 		61 42,36%
  • Bruno EYZAT
  • Nadine JUILLARD
  • Alexander CONSTANTIN
  • Sylvie LEVET
  • Guy BOYER
  • Christelle LEVET
  • Jean-Claude PARREY
  • Charlotte CONSTANTIN
Julien MONCOURIER
Julien MONCOURIER (2 élus) UNIS POUR TREMOUILLE-SAINT-LOUP 		61 42,36%
  • Julien MONCOURIER
  • Aurélie GUILLAUME
André AUBERT
André AUBERT (1 élu) AGIR LOCAL POUR L'AVENIR DE TOUS 		22 15,28%
  • André AUBERT
Participation au scrutin Trémouille-Saint-Loup
Taux de participation 95,57%
Taux d'abstention 4,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Nombre de votants 151

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Trémouille-Saint-Loup - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien MONCOURIER
Julien MONCOURIER (Ballotage) UNIS POUR TREMOUILLE-SAINT-LOUP 		62 43,66%
Bruno EYZAT
Bruno EYZAT (Ballotage) TOUS ENSEMBLE POUR AGIR DANS LES INTERETS COMMUNAUX 		56 39,44%
André AUBERT
André AUBERT (Ballotage) AGIR LOCAL POUR L'AVENIR DE TOUS 		24 16,90%
Participation au scrutin Trémouille-Saint-Loup
Taux de participation 93,04%
Taux d'abstention 6,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Nombre de votants 147

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