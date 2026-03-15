En direct

19:17 - Tresbœuf aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Tresbœuf comme partout en France. Dotée de 578 logements pour 1 235 habitants, la densité de la ville est de 49 hab par km². Ses 64 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 364 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 21,78% des résidents sont des enfants, et 25,25% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,85% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 35,99% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 779,53 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Tresbœuf, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le score du RN à Tresbœuf ? Le RN n'avait pas concouru pour la dernière bataille municipale à Tresbœuf en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 29,66% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 45,43% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 26,33% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Tresbœuf comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,60% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 40,73% pour le RN. Il clôturera le scrutin en tête avec 50,95% lors du vote final et la victoire de Mathilde Hignet.

16:58 - Tresbœuf classée parmi les villes mobilisées avant les municipales En marge des municipales de 2026, le niveau de l'abstention pèsera inévitablement sur les résultats de Tresbœuf. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 38,69 % des inscrits (très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale) alors que le pays était durement touché par le Covid. Rappelons que les élections municipales demeurent en effet historiquement, avec la présidentielle, celles où les Français votent le plus. La présidentielle de 2022 a d'ailleurs enregistré une abstention de 18,24 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 50,40 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 27,22 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 46,97 % d'abstention. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent le portrait d'une ville moins abstentionniste que la moyenne par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Comment a voté Tresbœuf l'année de la dissolution ? En juin 2024, les élections législatives à Tresbœuf avaient propulsé aux avants-postes Jacques François (Rassemblement National) avec 40,73% au premier tour, devant Mathilde Hignet (Union de la gauche) avec 28,31%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jacques François culminant à 50,95% des voix dans la commune. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement conduits sur Jordan Bardella (38,60%). La situation politique de Tresbœuf a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Tresbœuf : des résultats très parlants lors des élections il y a 4 ans Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Tresbœuf privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (29,66%), devant Emmanuel Macron qui recueillait 27,75%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,57% pour Emmanuel Macron, contre 45,43% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Tresbœuf portaient leur choix sur Mathilde Hignet (Nupes) avec 31,64% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,36% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Tresbœuf s'affirme comme une ville politiquement partagée.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale en hausse à Tresbœuf Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Tresbœuf, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 15,64 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 10 020 €. Une somme bien en-dessous des 137 630 € perçus en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette baisse drastique de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Tresbœuf est passé à 38,95 % en 2024 (contre 17,85 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %, soit une progression de 1,2 point en quatre ans. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Tresbœuf s'est établi à 515 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 455 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Tresbœuf L'analyse des résultats des élections municipales de 2020 à Tresbœuf est particulièrement éclairante. Dès le premier tour de scrutin, Laurence Roux a surclassé ses adversaires en totalisant 308 voix (60,03%). Dans la position du principal opposant, Gérald Nimal a capté 205 suffrages en sa faveur (39,96%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Laurence Roux a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Tresbœuf, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition devant ce succès éclatant, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.