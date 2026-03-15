Résultat municipale 2026 à Tresbœuf (35320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tresbœuf a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tresbœuf, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tresbœuf [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
David HUREL
David HUREL (12 élus) AGIR POUR TRESBOEUF 		339 54,68%
  • David HUREL
  • Gwénola LOUIS
  • Jean GALODÉ
  • Sophie GUILLAUME
  • Romain BOURNICHE
  • Cassandre PERON HELMBOLD
  • Josselin GUILLOU
  • Virginie LECLAIR
  • Olivier BLANCHARD
  • Patricia LÉTANG
  • Alexis LOYER
  • Marie-Hélène JEUSSET
Laurence ROUX
Laurence ROUX (3 élus) TRESBOEUF VISION COMMUNE 		281 45,32%
  • Laurence ROUX
  • Gérald NIMAL
  • Christine BOISNARD
Participation au scrutin Tresbœuf
Taux de participation 71,11%
Taux d'abstention 28,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 630

Source : ministère de l’Intérieur

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