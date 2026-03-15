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19:17 - Le poids démographique et économique de Tresques aux municipales Quel portrait faire de Tresques, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 1 803 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 140 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 068 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (81,49%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 36,89% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 37,16% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 279,57 euros, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. Pour finir, Tresques incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Ce que montrent les résultats sur le vote RN à Tresques Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière campagne municipale à Tresques il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 31,06% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 55,78% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 31,60% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le RN obtenait 54,91% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 42,74% aux élections européennes. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 49,45% pour le RN. Il clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 60,75% le dimanche suivant, actant la victoire pour Pascale Bordes.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Tresques au crible Pour cette élection municipale 2026, l'affluence aux urnes à Tresques sera déterminante dans l'aboutissement du scrutin. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 538 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 33,69 % (un taux inférieur aux 44,7 % du pays) alors que l'épidémie de Covid avait rendu prudents de nombreux électeurs. Les municipales restent pourtant, avec l'élection présidentielle, un scrutin où les Français votent le plus massivement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 78,68 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Même si les logiques diffèrent d'un type d'élection à l'autre, les élections législatives de 2022 et de 2024 constituent une base de comparaison tout à fait pertinente. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 52,65 % au premier tour en 2022 à 71,58 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 60,69 % (51,49 % au national). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée soucieuse de voter.

15:59 - Tresques classée à l'extrême droite lors des derniers scrutins Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Tresques. Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à Tresques avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,74%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 14,74% des voix. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Tresques portaient leur choix sur Pascale Bordes (Rassemblement National) avec 49,45% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Pascale Bordes culminant à 60,75% des voix dans la localité.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections de 2022 à Tresques ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Tresques était marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 31,06% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 21,90%. Le second tour n'a fait que confirmer ce tour préliminaire en offrant 55,78% pour Marine Le Pen, contre 44,22% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Tresques portaient leur choix sur Pascale Bordes (RN) avec 31,60% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,91% des suffrages. Cette physionomie politique de Tresques révèle ainsi une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - À Tresques, une fiscalité en hausse qui pèsera sur le résultat À Tresques, en termes de fiscalité locale, la facture moyenne versée par foyer fiscal a atteint environ 811 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 395 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est stabilisé à 34,33 % en 2024, un taux inchangé depuis 2020. Une hausse souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 27 840 € en 2024. Un total bien loin des 160 250 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 5,76 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - La liste "Tresques Au Coeur" grande gagnante des dernières élections à Tresques L'étude des résultats des municipales de 2020 à Tresques est très instructive. Unique liste en présence, la liste menée par Alexandre Pissas a sans surprise rassemblé 421 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans adversaire a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Tresques, cette répartition historique des voix offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Ce dimanche soir, l'intérêt se focalisera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité sortante. Un indice est probablement à chercher dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur.