Résultat municipale 2026 à Tresques (30330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tresques a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tresques, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tresques [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre PISSAS
Alexandre PISSAS (15 élus) TRESQUES AU COEUR 		599 58,33%
  • Alexandre PISSAS
  • Magali NIZIER
  • Denis BARETTINI
  • Nathalie RAUX
  • Jean-François MAZZOLENI
  • Joséphine ARNAUD
  • Claude GEOFFRAY
  • Danielle GEINGUENAUD
  • Alexandre DE RIGAL
  • Claude GOURBIN
  • Nicolas ROCARPIN
  • Déborah GOURDON
  • Alain POGGIASPALLA
  • Virginie GRIMONPREZ
  • Julien MARIN
Kévin DANIS
Kévin DANIS (4 élus) Avec vous Tresques Demain 		428 41,67%
  • Kévin DANIS
  • Marianne GERVASONI
  • Bruno DEBARD
  • Adeline TAVARES
Participation au scrutin Tresques
Taux de participation 66,65%
Taux d'abstention 33,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Nombre de votants 1 069

Source : ministère de l’Intérieur

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