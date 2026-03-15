Résultat municipale 2026 à Tresques (30330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Tresques - Tour 1
- Election municipale 2026 à Tresques [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Tresques
- Tresques (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tresques a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tresques, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Tresques [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandre PISSAS (15 élus) TRESQUES AU COEUR
|599
|58,33%
|
|Kévin DANIS (4 élus) Avec vous Tresques Demain
|428
|41,67%
|
|Participation au scrutin
|Tresques
|Taux de participation
|66,65%
|Taux d'abstention
|33,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,06%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,87%
|Nombre de votants
|1 069
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Tresques [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Tresques en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Tresques
19:17 - Le poids démographique et économique de Tresques aux municipales
Quel portrait faire de Tresques, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 1 803 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 140 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 068 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (81,49%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 36,89% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 37,16% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 279,57 euros, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. Pour finir, Tresques incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.
17:57 - Ce que montrent les résultats sur le vote RN à Tresques
Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière campagne municipale à Tresques il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 31,06% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 55,78% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 31,60% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le RN obtenait 54,91% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 42,74% aux élections européennes. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 49,45% pour le RN. Il clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 60,75% le dimanche suivant, actant la victoire pour Pascale Bordes.
16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Tresques au crible
Pour cette élection municipale 2026, l'affluence aux urnes à Tresques sera déterminante dans l'aboutissement du scrutin. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 538 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 33,69 % (un taux inférieur aux 44,7 % du pays) alors que l'épidémie de Covid avait rendu prudents de nombreux électeurs. Les municipales restent pourtant, avec l'élection présidentielle, un scrutin où les Français votent le plus massivement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 78,68 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Même si les logiques diffèrent d'un type d'élection à l'autre, les élections législatives de 2022 et de 2024 constituent une base de comparaison tout à fait pertinente. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 52,65 % au premier tour en 2022 à 71,58 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 60,69 % (51,49 % au national). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée soucieuse de voter.
15:59 - Tresques classée à l'extrême droite lors des derniers scrutins
Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Tresques. Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à Tresques avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,74%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 14,74% des voix. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Tresques portaient leur choix sur Pascale Bordes (Rassemblement National) avec 49,45% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Pascale Bordes culminant à 60,75% des voix dans la localité.
14:57 - Qui l'a emporté lors des élections de 2022 à Tresques ?
Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Tresques était marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 31,06% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 21,90%. Le second tour n'a fait que confirmer ce tour préliminaire en offrant 55,78% pour Marine Le Pen, contre 44,22% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Tresques portaient leur choix sur Pascale Bordes (RN) avec 31,60% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,91% des suffrages. Cette physionomie politique de Tresques révèle ainsi une commune fortement ancrée à l'extrême droite.
12:58 - À Tresques, une fiscalité en hausse qui pèsera sur le résultat
À Tresques, en termes de fiscalité locale, la facture moyenne versée par foyer fiscal a atteint environ 811 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 395 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est stabilisé à 34,33 % en 2024, un taux inchangé depuis 2020. Une hausse souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 27 840 € en 2024. Un total bien loin des 160 250 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 5,76 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - La liste "Tresques Au Coeur" grande gagnante des dernières élections à Tresques
L'étude des résultats des municipales de 2020 à Tresques est très instructive. Unique liste en présence, la liste menée par Alexandre Pissas a sans surprise rassemblé 421 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans adversaire a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Tresques, cette répartition historique des voix offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Ce dimanche soir, l'intérêt se focalisera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité sortante. Un indice est probablement à chercher dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur.
09:57 - Bureaux de vote à Tresques : les horaires d'ouverture
À l’occasion des élections municipales 2026, les habitants de Tresques devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la commune. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? La liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune après les municipales 2026 à Tresques est mise à disposition ci-dessous. Il est important de noter que les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Tresques sont les suivants : de 8 h à 18 h. Les résultats à Tresques seront publiés ici même dès 20 h.
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