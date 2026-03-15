Résultat municipale 2026 à Tressange (57710) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tressange a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tressange, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tressange [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal FOUQUET
Pascal FOUQUET (15 élus) LISTE D'ENTENTE ET D'ACTION SOCIALE 		707 56,79%
  • Pascal FOUQUET
  • Sylvie BECQUER
  • Anthony SARTORI
  • Virginie TOTH
  • Sylvain JACQUE
  • Sophie GRZELAK
  • Laurent SACCHET
  • Claire DANDA
  • Rémi SCHAEDGEN
  • Aurélie GUILHEM
  • Pierre WAGNER
  • Joëlle FRIEDRICH
  • Loann MICHEL
  • Sarah MALINOWSKY
  • Daniel MAJCHER
Jean-Paul WEBER
Jean-Paul WEBER (4 élus) VIVRE ET AGIR ENSEMBLE 		538 43,21%
  • Jean-Paul WEBER
  • Marjorie RACH
  • Michel D'AMORE
  • Jeanne CECCARELLI
Participation au scrutin Tressange
Taux de participation 72,40%
Taux d'abstention 27,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 1 262

Source : ministère de l’Intérieur

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