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19:19 - Tressange : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La structure démographique et socio-économique de Tressange façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,23%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (87,37%) souligne le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le taux de familles possédant au moins une automobile (89,20%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1082 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,44% et d'une population immigrée de 11,57% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Tressange mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 19,26% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Tressange ? Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière bataille municipale à Tressange en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 26,66% des votes lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 42,78% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 21,45% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti nationaliste sécurisait 46,25% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 34,79% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 39,25% pour le parti nationaliste. Il clôturera le scrutin en tête avec 52,07% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Laurent Jacobelli.

16:58 - À Tressange, 27,81 % de participation aux dernières municipales Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent que 472 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Tressange, ce qui donnait un taux de participation de 27,81 %, un niveau très bas alors que commençait l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 1 255 personnes qui ont voté au premier tour, soit 76,11 % de participation. La mobilisation atteignait pour sa part 48,58 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 66,14 %, contre seulement 41,14 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville en retrait des urnes. À l'occasion de ces municipales de 2026, le degré de la participation jouera en définitive sur les résultats de Tressange.

15:59 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à Tressange ? Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Laurent Jacobelli (Rassemblement National) aux avants-postes avec 39,25% au premier tour, devant Céline Leger (Union de la gauche) avec 26,42%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Laurent Jacobelli culminant à 52,07% des votes dans la localité. Les élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Tressange avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (34,79%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 16,11% des voix. La préférence des électeurs de Tressange a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Les électeurs de Tressange avaient résolument privilégié la majorité présidentielle en 2022 Lors des législatives de 2022, les votants de Tressange accordaient leurs suffrages à Brahim Hammouche (Ensemble !) avec 35,80% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Céline Leger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait en tête dans la commune avec 53,75% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Tressange quelques semaines plus tôt voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 32,38% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 26,66%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,22% pour Emmanuel Macron, contre 42,78% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville acquise au bloc central.

12:58 - À Tressange, une fiscalité en hausse qui aura un impact sur le résultat du vote Signe d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Tressange, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 8,94 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 7 780 € la même année, marquant une forte baisse face aux 183 400 € enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Tressange a évolué pour se fixer à un peu moins de 25,21 % en 2024 (contre 10,95 % en 2020). Ce chiffre est à replacer dans un cadre national où la moyenne se situe aux alentours de 40 % (en hausse de 1,2 point en quatre ans). Mais attention : cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Tressange s'est établi à 446 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 309 € quatre ans auparavant.

11:59 - La liste "Liste D'entente Et D'action Locale" grande gagnante des dernières élections à Tressange Les résultats des précédentes élections municipales à Tressange ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. Sans aucune opposition, la liste menée par Denis Schitz a naturellement obtenu 440 voix (100,00%) dès le premier tour. Faute de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Tressange, ce décor offre une matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. Au moment des résultats des municipales à Tressange, l'attention se concentrera sur la capacité d'une alternative à émerger. L'annonce des candidats fournit d'ores et déjà un début de réponse très clair.