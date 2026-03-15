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19:17 - L'avenir de la France se décide aussi à Tresses Les facteurs démographiques et socio-économiques de Tresses montrent des tendances claires qui pourraient se répercuter sur les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,36% et une densité de population de 450 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (92,10%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 2954 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,44%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,05%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (40,95%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Tresses, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Tresses Le parti à la flamme avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Tresses en 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 19,21% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 35,50% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 17,79% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Tresses comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 27,83% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 30,47% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 37,09% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Tresses Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 2 094 électeurs avaient voté au premier tour des municipales à Tresses, ce qui donnait un taux de participation de 56,46 %, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale alors que de nombreux électeurs avaient choisi de rester chez eux du fait de l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 3 225 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 82,90 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 58,15 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 74,02 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 51,70 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville assez participative. L'adhésion au scrutin de Tresses constituera en définitive un enjeu majeur pour cette municipale 2026.

15:59 - Qui a gagné les élections il y a deux ans à Tresses ? Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle que Tresses restait à l'époque un secteur difficile à classer. Lors des dernières élections européennes, le résultat à Tresses s'était en effet dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,83%), talonnée par Raphaël Glucksmann (21,57%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,87%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Alain David (Union de la gauche) en tête avec 39,62% au premier tour, devant Julie Rechagneux (Rassemblement National) avec 30,47%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Alain David culminant à 62,91% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Tresses : regard sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Tresses voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 28,51% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 22,83%. Lors de la finale de l'élection à Tresses, les électeurs accordaient 64,50% pour Emmanuel Macron, contre 35,50% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Tresses portaient leur choix sur Alain David (Nupes) avec 39,94% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,46%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Les impôts locaux à Tresses, un enjeu de campagne ? Alors que les impôts locaux ont progressé à Tresses entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 18,02 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 58 400 euros environ. Un produit qui est loin des quelque 1,04931 million d'euros (1 049 310 € très exactement) engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Tresses atteint désormais 37,11 % en 2024 (contre 16,44 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Tresses s'est chiffrée à environ 959 euros en 2024 contre 777 euros en début de mandat.

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Tresses Les résultats des dernières élections municipales à Tresses ont livré un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Au soir du premier tour, Christian Soubie (Divers gauche) a coiffé ses concurrents au poteau en rassemblant 61,78% des suffrages. Deuxième, Axelle Balguerie (Divers) a capté 785 suffrages en sa faveur (38,21%). Ce succès d'emblée du candidat Divers gauche a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Tresses, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Les forces d'opposition devront réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche afin de renverser cette domination, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.