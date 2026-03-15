Résultat municipale 2026 à Tresses (33370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tresses a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tresses, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tresses [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian SOUBIE
Christian SOUBIE (23 élus) TRESSES ENSEMBLE 		1 500 58,05%
  • Christian SOUBIE
  • Annie MUREAU-LEBRET
  • Christophe VIANDON
  • Sara CHARLES
  • Armand BILLET
  • Natacha DARDAUD
  • Christian DETRIEUX
  • Sylvie PINET
  • Gérald GARROUSTE
  • Victoria MOTARD
  • Philippe LEJEAN
  • Floriane ROY
  • Philippe DEFIANAS
  • Martine LOTTIN
  • Salah BEN MHENNI
  • Mathilde CUARTERO
  • Mathieu PILORGET
  • Alissa BESSETTES
  • Pierre BAYER
  • Deborah BEZIN
  • Sami BEN AHMED
  • Christelle OZDEMIR
  • Aurélien SYLVESTRE
François FOURTON
François FOURTON (6 élus) TRESSES DEMAIN 		1 084 41,95%
  • François FOURTON
  • Sophie SAVINI
  • Jean-Xavier BAZIN
  • Axelle BALGUERIE
  • Dominique LACOUR
  • Ruth BABINGUI NDOUNDOU
Participation au scrutin Tresses
Taux de participation 65,63%
Taux d'abstention 34,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Nombre de votants 2 673

Source : ministère de l’Intérieur

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