Résultat de l'élection municipale 2026 à Trets : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Trets

Tête de listeListe
Arnaud Guiboud-Ribaud
Arnaud Guiboud-Ribaud Liste divers gauche
TRETS AU QUOTIDIEN
  • Arnaud Guiboud-Ribaud
  • Martine Lesgourgues
  • Michel L'Hour
  • Céline Mahbouli
  • Jean Gilbert
  • Amandine Dalli
  • Joël Brouat
  • Nelly Luksenberg
  • Sébastien Peno
  • Sandrine Dailey
  • Clément Pujol
  • Sylvie Mestivier
  • Alain Tessier
  • Alix Vanneau
  • Pierre Le Luc
  • Nathalie Costanza
  • Henri Lignée
  • Léa Brulin
  • Jérome Gautheron
  • Christiane Willig
  • Jacques Goy
  • Ghislaine Buffard
  • Anatole Guiboud-Ribaud
  • Nathalie Seguin
  • Patrick Baze
  • Céline Hofer
  • Jean-Jacques Landra
  • Anita Prunier
  • Jean-Luc Desole
  • Mireille Gastinel-Avena
  • Denis Bernard
  • Catherine Villax
  • Roch Bruggeman
Pascal Chauvin
Pascal Chauvin Liste divers droite
TRETS NOUS RASSEMBLE
  • Pascal Chauvin
  • Patricia Fabre
  • Jean-Christophe Sola
  • Carole Teillier
  • Cyril Accolla
  • Patricia Dudon
  • Georges Luvera
  • Angélique Torossian-Gandolfi
  • Stéphane Alexandre
  • Prescilla Sammut
  • Alain Trinchero
  • Odile Deleuze
  • Guillaume Gautier
  • Celine Valla
  • Nelson Da Conceicao Lima
  • Karine Duthoit
  • Richard Nuez
  • Maeva Boi
  • Frederic Ferres
  • Florence Vervack
  • Christophe Bocognano
  • Corinne Cantat
  • Louis Marano
  • Sandrine Talmon
  • Fabrice Alberto
  • Caroline Dudon
  • Yves Monnet
  • Mathilde Doudon
  • Luc Pichat
  • Magaly Romeru
  • Victorien Jager
  • Stephanie Martin
  • Joseph Ganci
  • Manon Baldi
  • Robert Cavasse
Stéphanie Fayolle-Sanna
Stéphanie Fayolle-Sanna Liste divers centre
ENGAGES POUR TRETS
  • Stéphanie Fayolle-Sanna
  • Thomas Beaudouin
  • Marie Bonnamy
  • Dominique Grangier
  • Isabelle Tagliamonte
  • Julien Doumas
  • Myriam Lorcet
  • Gilbert Stegli
  • Corinne Lucas
  • Romain Squadrani
  • Stéphanie Felappi
  • Lucas Deshors
  • Elodie Andria
  • Laurent Crauchet
  • Frédérique Gatti
  • Romain Goncalves
  • Liliane Migliorini
  • Louis Laurent
  • Marine Doumas
  • Aurélien Moreira
  • Chantal Le Nivet
  • Julien Chevalier
  • Irène Schaub
  • Lahcene Yahia-Berrouiguet
  • Claude Auguste
  • François Jeuland
  • Isabelle Guillen
  • Aurélien Hubac
  • Sylvie Martincello
  • Michel Matty
  • Sylvie Criqui
  • Maximin Paire
  • Sophie Barbay
  • Sebastiano Sanna

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Chauvin
Pascal Chauvin (25 élus) Un nouvel elan pour trets 		2 121 47,11%
  • Pascal Chauvin
  • Sonia Cappelletti
  • Cyril Accolla
  • Corinnne Cantat
  • Jean-Christophe Sola
  • Patricia Dudon
  • Georges Luvera
  • Florence Vervack
  • Alain Trinchero
  • Myriam Berthy
  • Ludovic Vidal
  • Jacqueline Adrienne Aparicio Da Silva Herisson
  • Nelson Da Conceicao Lima
  • Laetitia Mateo
  • Frederic Ferres
  • Carole Teillier Durand
  • Guillaume Gautier
  • Sophie Bava
  • Romain Rouvier
  • Karine Rebrond
  • Richard Nuez
  • Maeva Boudjaballah
  • Baptiste Dho
  • Prescilla Sammut
  • Christophe Bocognano
Jean-Claude Feraud
Jean-Claude Feraud (4 élus) Nous sommes trets 		1 264 28,07%
  • Jean-Claude Feraud
  • Solange Fabre-Siccardi
  • Gilbert Robiglio
  • Martine Pons-Bizzari
Stéphanie Fayolle-Sanna
Stéphanie Fayolle-Sanna (4 élus) Trets avec vous 		1 117 24,81%
  • Stéphanie Fayolle-Sanna
  • Michel Matty
  • Corinne Tomasini
  • Julien Bienvenu
Participation au scrutin Trets
Taux de participation 53,43%
Taux d'abstention 46,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 591

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Chauvin
Pascal Chauvin Un nouvel elan pour trets 		1 660 40,46%
Stéphanie Fayolle-Sanna
Stéphanie Fayolle-Sanna Trets avec vous 		1 238 30,18%
Jean-Claude Feraud
Jean-Claude Feraud Nous sommes trets 		1 204 29,35%
Participation au scrutin Trets
Taux de participation 49,15%
Taux d'abstention 50,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 221

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Feraud
Jean-Claude Feraud (26 élus) Ensemble pour trets 		2 616 48,88%
  • Jean-Claude Feraud
  • Céline Audric
  • Gilbert Robiglio
  • Véronique Le Roux
  • André Isirdi
  • Evelyne Poette-Berreni
  • Guy Ferretti
  • Nathalie Bauval-Troncet
  • Georges Luvera
  • Maryse Fermanian-Cuiffardi
  • Daniel Oddo
  • Valérie Provitina-Jabet
  • Roert Cavasse
  • Marie-Claude Donabedian-Musso
  • Joël Bertrand
  • Martine Pons-Bizzari
  • Jean-Luc Avena
  • Nicole Adani-Nozzi
  • Cyril Accolla
  • Solange Siccardi-Fabre
  • Fabrice Alberto
  • Sylvie Benefro-Rimedi
  • Michel Coche
  • Samia Bouguima-Boudjaballah
  • Adrien-Jean Ferraro
  • Danièle Gransard-Rocher
Roger Tassy
Roger Tassy (5 élus) Unis pour trets 		1 609 30,06%
  • Roger Tassy
  • Nathalie Gastaud
  • Michel Scotto Di Perrotolo
  • Sylvia Di Lena
  • Georges Lescoche
Pascal Chauvin
Pascal Chauvin (1 élu) Ensemble ecrivons l'avenir de trets 		564 10,54%
  • Pascal Chauvin
Francis Laget
Francis Laget (1 élu) Trets bleu marine 		562 10,50%
  • Francis Laget
Participation au scrutin Trets
Taux de participation 66,89%
Taux d'abstention 33,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,97%
Nombre de votants 5 515

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Feraud
Jean-Claude Feraud Ensemble pour trets 		2 159 39,77%
Roger Tassy
Roger Tassy Unis pour trets 		1 421 26,17%
Francis Laget
Francis Laget Trets bleu marine 		690 12,71%
Jacques Mauret
Jacques Mauret Reussir pour vous avec vous 		597 10,99%
Pascal Chauvin
Pascal Chauvin Ensemble ecrivons l'avenir de trets 		561 10,33%
Participation au scrutin Trets
Taux de participation 67,27%
Taux d'abstention 32,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,13%
Nombre de votants 5 546

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