Résultat de l'élection municipale 2026 à Trets : les infos en direct

Programme de Stéphanie Fayolle-Sanna à Trets (ENGAGES POUR TRETS)

Engagement pour Trets

La liste Engagés pour Trets se présente comme une alternative pour les élections municipales de mars. Elle vise à rassembler les citoyens autour d'un projet commun pour l'avenir de la commune. Le but est de créer une équipe municipale compétente et sincère, prête à répondre aux besoins des Tretsois.

Sécurité et Environnement

Un des axes majeurs de ce projet est le renforcement de la sécurité par l'augmentation des effectifs de policiers municipaux. Parallèlement, la préservation de l'environnement est essentielle pour garantir la santé des habitants. Des initiatives telles que la renaturation des espaces publics et la création de voies vertes sont envisagées.

Rénovation des infrastructures

La rénovation des écoles et des crèches est une priorité pour améliorer le cadre de vie des jeunes Tretsois. Le projet inclut également la réhabilitation de bâtiments publics, comme la gare, pour en faire des lieux d'accueil et de culture. Ces efforts visent à dynamiser la vie locale et à renforcer le patrimoine communal.

Participation citoyenne

La liste s'engage à instaurer des outils démocratiques pour favoriser une vie locale participative. Cela implique d'impliquer les citoyens dans les décisions qui concernent leur commune. L'objectif est de créer un dialogue constant entre les élus et les habitants pour construire ensemble l'avenir de Trets.