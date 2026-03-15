Résultat de l'élection municipale 2026 à Trets : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Trets [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Trets sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Trets.
L'actu des élections municipales 2026 à Trets
13:46 - Avant le scrutin, les impôts sont stables à Trets
S'agissant des contributions locales à Trets, la somme moyenne payée par foyer fiscal a représenté 847 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 885 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à environ 41,01 % en 2024 (contre 25,96 % en 2020). La moyenne au niveau national, située à près de 40 % et en augmentation de 1,2 point depuis 2020, offre un point de comparaison utile. Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 131 070 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 2 722 750 € enregistrés en 2020 avec un taux resté à environ 17,25 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.
11:59 - Retour sur la triangulaire des élections de 2020 à Trets
Les jeux de pouvoir politiques locaux actuels restent, encore aujourd'hui, façonnés par l'issue du dernier scrutin municipal à Trets. Lors de la première manche de ce scrutin, Pascal Chauvin (Divers droite) a fait la course en tête avec 1 660 voix (40,46%). Deuxième, Stéphanie Fayolle-Sanna (Ecologiste) a rassemblé 30,18% des bulletins valides. Jean-Claude Feraud (Divers droite) était à la troisième place, avec 29,35% des suffrages. Un delta important. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Pascal Chauvin l'a finalement emporté avec 2 121 bulletins (47,11%), face à Jean-Claude Feraud rassemblant 28,07% des électeurs inscrits et Stéphanie Fayolle-Sanna obtenant 24,81% des votants. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Divers droite a probablement bénéficié des votes des listes éliminées, ajoutant 461 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Journée électorale à Trets : les horaires des bureaux de vote
Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les 8 586 électeurs de Trets de donner leur opinion sur la manière dont est régie leur localité. À Trets comme ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Qui succédera à Pascal Chauvin (Divers droite), qui a remporté l'élection en 2020 au second tour ? Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? Ci-dessous, il est possible de voir la liste des candidats à Trets. Il convient de noter que les horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote de Trets sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Trets dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Trets
|Tête de listeListe
|
Arnaud Guiboud-Ribaud
Liste divers gauche
TRETS AU QUOTIDIEN
|
|
Pascal Chauvin
Liste divers droite
TRETS NOUS RASSEMBLE
|
|
Stéphanie Fayolle-Sanna
Liste divers centre
ENGAGES POUR TRETS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Chauvin (25 élus) Un nouvel elan pour trets
|2 121
|47,11%
|
|Jean-Claude Feraud (4 élus) Nous sommes trets
|1 264
|28,07%
|
|Stéphanie Fayolle-Sanna (4 élus) Trets avec vous
|1 117
|24,81%
|
|Participation au scrutin
|Trets
|Taux de participation
|53,43%
|Taux d'abstention
|46,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 591
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Chauvin Un nouvel elan pour trets
|1 660
|40,46%
|Stéphanie Fayolle-Sanna Trets avec vous
|1 238
|30,18%
|Jean-Claude Feraud Nous sommes trets
|1 204
|29,35%
|Participation au scrutin
|Trets
|Taux de participation
|49,15%
|Taux d'abstention
|50,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 221
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Feraud (26 élus) Ensemble pour trets
|2 616
|48,88%
|
|Roger Tassy (5 élus) Unis pour trets
|1 609
|30,06%
|
|Pascal Chauvin (1 élu) Ensemble ecrivons l'avenir de trets
|564
|10,54%
|
|Francis Laget (1 élu) Trets bleu marine
|562
|10,50%
|
|Participation au scrutin
|Trets
|Taux de participation
|66,89%
|Taux d'abstention
|33,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,97%
|Nombre de votants
|5 515
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Feraud Ensemble pour trets
|2 159
|39,77%
|Roger Tassy Unis pour trets
|1 421
|26,17%
|Francis Laget Trets bleu marine
|690
|12,71%
|Jacques Mauret Reussir pour vous avec vous
|597
|10,99%
|Pascal Chauvin Ensemble ecrivons l'avenir de trets
|561
|10,33%
|Participation au scrutin
|Trets
|Taux de participation
|67,27%
|Taux d'abstention
|32,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,13%
|Nombre de votants
|5 546
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