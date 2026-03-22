Résultat municipale 2026 à Trévoux (01600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Trévoux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Trévoux, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Trévoux [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathanaël DUFFIT MÉNARD (23 élus) Trévoux avec vous !
|1 492
|53,36%
|
|Marc PÉCHOUX (6 élus) Trévoux, notre fierté
|1 304
|46,64%
|
|Participation au scrutin
|Trévoux
|Taux de participation
|65,61%
|Taux d'abstention
|34,39%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,70%
|Nombre de votants
|2 845
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Trévoux - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc PÉCHOUX (Ballotage) Trévoux, notre fierté
|991
|36,69%
|Nathanaël DUFFIT MÉNARD (Ballotage) Trévoux avec vous !
|720
|26,66%
|Adrien LASSERRE (Ballotage) agir ensemble pour Trévoux
|700
|25,92%
|Laëtitia BORDELIER (Ballotage) TREVOUX DE VOUS A NOUS
|290
|10,74%
|Participation au scrutin
|Trévoux
|Taux de participation
|63,31%
|Taux d'abstention
|36,69%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,44%
|Nombre de votants
|2 744
Election municipale 2026 à Trévoux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Trévoux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Trévoux.
L'actu des élections municipales 2026 à Trévoux
18:35 - Trévoux : retour sur le dernier verdict politique en date
Les Européennes de juin 2024 à Trévoux avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,88%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 16,84% des suffrages. Maxime Meyer (Union de la gauche) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Trévoux après la dissolution avec 33,54%. Andréa Kotarac (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 30,10%. Mais c'est pourtant Romain Daubié (Majorité présidentielle) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 65,26% des suffrages exprimés. Une confirmation très claire des résultats de la présidentielle deux ans plus tôt.
15:57 - Le résultat des dernières municipales à Trévoux
L'étude des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Trévoux est riche d'enseignements. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Marc Péchoux (Divers droite) a distancé ses concurrents en totalisant 53,25% des bulletins. Sur la seconde marche, Patrick Charrondiere (Divers gauche) a obtenu 46,74% des votes. Ce succès d'emblée du candidat Divers droite a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Trévoux, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Afin de remettre en cause cette domination ce dimanche, le camp adverse devra déplacer des montagnes, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Qui est encore en lice à Trévoux pour la finale de l'élection ?
Ce dimanche, les électeurs ont donc la mission de départager Nathanaël Duffit Ménard (LDIV) et Marc Péchoux sous l'étiquette LDVD, comme le précisent les candidatures officielles au second tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. En dépit d'un score supérieur à 10 %, Adrien Lasserre (Divers gauche) a décidé de ne pas déposer de candidature pour cette élection décisive. Il convient de souligner le retrait de Laëtitia Bordelier (Divers droite), qui pouvait pourtant se présenter après un score initial qualificatif. Afin de s'exprimer, les électeurs de la ville seront en mesure de se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 4 bureaux de vote de Trévoux.
11:59 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Trévoux pour les élections
Les élections municipales 2026 à Trévoux ont vu Marc Péchoux (Divers droite) terminer en tête il y a une semaine avec 36,69 % des suffrages exprimés. Ensuite, Nathanaël Duffit Ménard a pris la position de dauphin avec 26,66 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Marc Péchoux a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a subi néanmoins un fort recul de 16 points comparé à 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Adrien Lasserre, étiqueté Divers gauche, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Laëtitia Bordelier, portant la nuance Divers droite, a récolté 10,74 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Trévoux, le vote a enregistré un taux d'abstention de 36,69 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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