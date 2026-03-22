Résultat municipale 2026 à Trévoux (01600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Trévoux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Trévoux, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Trévoux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathanaël DUFFIT MÉNARD
Nathanaël DUFFIT MÉNARD (23 élus) Trévoux avec vous ! 		1 492 53,36%
  • Nathanaël DUFFIT MÉNARD
  • Emilie CAMUS
  • Adrien LASSERRE
  • Amina LEGHNIDER
  • Lionel BOULAY
  • Vanessa Chahinaz CHEKKI
  • Patrick CHARRONDIÈRE
  • Flavie CHOLLET-GARNIER
  • Fabrice VAULPRÉ
  • Coraline DEBONO
  • Guillaume NOYER
  • Rabia VERRI
  • Claude RAVOUX
  • Alice PERINET
  • Thomas IGLÉSIS
  • Florence MICHAUD
  • Kévin GAREL
  • Louanne BAUDUIN
  • Clément BENITAH
  • Margaux CANDILLON
  • Rodolphe NICOT
  • Claire TOURNIER
  • Benjamin BRION
Marc PÉCHOUX
Marc PÉCHOUX (6 élus) Trévoux, notre fierté 		1 304 46,64%
  • Marc PÉCHOUX
  • Agathe IACOVELLI
  • Thierry GROSSAT
  • Nicole DUGELAY
  • Denis BIDAULT
  • France-Line VINCENT
Participation au scrutin Trévoux
Taux de participation 65,61%
Taux d'abstention 34,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 2 845

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Trévoux - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc PÉCHOUX
Marc PÉCHOUX (Ballotage) Trévoux, notre fierté 		991 36,69%
Nathanaël DUFFIT MÉNARD
Nathanaël DUFFIT MÉNARD (Ballotage) Trévoux avec vous ! 		720 26,66%
Adrien LASSERRE
Adrien LASSERRE (Ballotage) agir ensemble pour Trévoux 		700 25,92%
Laëtitia BORDELIER
Laëtitia BORDELIER (Ballotage) TREVOUX DE VOUS A NOUS 		290 10,74%
Participation au scrutin Trévoux
Taux de participation 63,31%
Taux d'abstention 36,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44%
Nombre de votants 2 744

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