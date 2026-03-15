Résultat de l'élection municipale 2026 à Triel-sur-Seine : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Triel-sur-Seine

Tête de listeListe
Michel Berthomieu
Michel Berthomieu Liste Divers
Ensemble pour Triel
  • Michel Berthomieu
  • Dominique Postaire
  • Jérémy Brion
  • Amélie Martin
  • Maxime Brian
  • Laetitia Fargues
  • Jérome Pradelle
  • Virginie Linder
  • Cyrille Dury
  • Catherine Barillet
  • Benjamin Delaporte
  • Bénédicte Alain
  • Paul Vandererven
  • Géraldine Destras
  • Lucas Rosa-Bonanno
  • Amelle Scarton
  • Ernest Ocloo
  • Soline Guillot
  • Théo Calydon
  • Pauline Lasserre
  • Yannick Lebourdais
  • Clara Dorval
  • Taoufiq Derradji
  • Carmen Murano
  • Luc Chatelain
  • Sabine Heude
  • Pierre Pavec
  • Valérie Auckland
  • Wilfried Balan
  • Céline Turquet
  • Nathan Machet
  • Wendy Röltgen
  • Francis Hervillard
  • Denise Le Hellidu
  • Sylvain Lardemer
Cedric Aoun
Cedric Aoun Liste Divers
TRIEL C'EST VOUS !
  • Cedric Aoun
  • Catherine Evano
  • Philippe Da-Rin
  • Françoise Poirrier
  • Cyrille Arzel
  • Isabelle Sauvé
  • Fabien Tanti
  • Laurence Tiffagom-Dijon
  • Gil Gomes
  • Fadela Ammad
  • Julien Sauvé
  • Lucie Botineau
  • Gilles Gaillard
  • Sidonie Peron
  • Gabriel Valvert
  • Camille Dos Santos
  • Cedric Le Men
  • Audrey Avinint
  • Hakan Karaciger
  • Fabienne Tanti
  • Stephane François-Lubin
  • Manon Renard
  • Stéphane Niclosse
  • Emmanuella Doraz
  • Damien Bouyssounnouse
  • Claire Abbamonte
  • Jacques Benbassat
  • Cecile Berneau
  • Didier Lefebvre
  • Christelle Lombard
  • Rafael Da Silva
  • Agnes Besson
  • Alain Bova
  • Emmanuelle Masson
  • Alain Leborgne

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Cedric Aoun
Cedric Aoun (25 élus) Triel, c'est vous ! 		1 776 47,52%
  • Cedric Aoun
  • Valérie Lefuel Duval
  • Pascal Gilles
  • Catherine Evano
  • Philippe Da-Rin
  • Bérengère Voillot
  • Marc Fontaine
  • Alexandra Pradelle
  • Fabien Tanti
  • Françoise Poirrier
  • Hassan Ahssakou
  • Paméla Buquet Maire
  • Julien Sauvé
  • Elisabète Ramos Duarte Lesserteur
  • Florent Béquignon
  • Souad Bendjeddou
  • Fernando Mendès
  • Valérie Lenormand
  • Hakan Karaciger
  • Amandine Benoist
  • Gilles Gaillard
  • Christèle Didierjean
  • Gil Gomes
  • Line Wenzel
  • Christophe Margat
Sophie Kerignard
Sophie Kerignard (6 élus) Triel autrement 		1 332 35,64%
  • Sophie Kerignard
  • Yvon Rosconval
  • Anne Laporte
  • Cyrille Arzel
  • Frédérique Maher
  • Ahcène Mebarki
Jonas Maury
Jonas Maury (2 élus) Triel a du talent ! 		629 16,83%
  • Jonas Maury
  • Mélody Sénat
Participation au scrutin Triel-sur-Seine
Taux de participation 43,80%
Taux d'abstention 56,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 795

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cedric Aoun
Cedric Aoun Triel, c'est vous ! 		1 170 32,01%
Sophie Kerignard
Sophie Kerignard Triel autrement 		929 25,42%
Jonas Maury
Jonas Maury Triel a du talent ! 		622 17,02%
Martine Cartier
Martine Cartier Triel a venir 		340 9,30%
Michel Poirot
Michel Poirot Triel renouveau 		297 8,12%
Philippe Paillet
Philippe Paillet Réagir pour triel 		296 8,10%
Participation au scrutin Triel-sur-Seine
Taux de participation 43,36%
Taux d'abstention 56,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 748

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Mancel
Joël Mancel (23 élus) Triel demain 		1 744 36,86%
  • Joël Mancel
  • Hélène Debaisieux-Dene
  • Frédéric Spangenberg
  • Manuela Marie
  • Christian Bouteloup
  • Evelyne Puechavy
  • Daniel Chanel
  • Elianor Tagne
  • Jean-François Boutoille
  • Frédérique Brochot Maher
  • Michel Poirot
  • Blandine Berjot
  • Michel Vandroux
  • Marie-Claude Lalemant
  • Jean-Pierre Marotte
  • Cécile Poingt
  • Ludovic Lea
  • Evelyne Legroux
  • Pascal Agostini
  • Muriel Dauvergne
  • Christian Jakob
  • Géraldine Carreau
  • Jean-Sébastien Salis
Arnaud Richard
Arnaud Richard (6 élus) Triel'energie 2014 		1 710 36,14%
  • Arnaud Richard
  • Amparo Martaud
  • Léon Janus
  • Christelle Colnaghi
  • Pascal Quijoux
  • Nathalie Juban
Philippe Paillet
Philippe Paillet (4 élus) Reagir pour triel 		1 277 26,99%
  • Philippe Paillet
  • Véronique Lavocat
  • Alain Gelot
  • Laurence Dijon
Participation au scrutin Triel-sur-Seine
Taux de participation 57,51%
Taux d'abstention 42,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,57%
Nombre de votants 4 906

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud Richard
Arnaud Richard Triel'energie 2014 		1 763 37,17%
Joël Mancel
Joël Mancel Triel demain 		1 221 25,74%
Philippe Paillet
Philippe Paillet Reagir pour triel 		1 036 21,84%
Frédéric Spangenberg
Frédéric Spangenberg Triel en mouvement 		722 15,22%
Participation au scrutin Triel-sur-Seine
Taux de participation 57,59%
Taux d'abstention 42,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,46%
Nombre de votants 4 912

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