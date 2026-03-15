Résultat de l'élection municipale 2026 à Triel-sur-Seine : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Triel-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Triel-sur-Seine sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Triel-sur-Seine.
L'actu des élections municipales 2026 à Triel-sur-Seine
13:46 - Triel-sur-Seine : les impôts s'invitent dans la campagne
Si on analyse la fiscalité de Triel-sur-Seine, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 18,24 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 171 990 €. Une somme bien en-dessous des quelque 4,77185 millions d'euros (4 771 850 € très exactement) récoltés en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Triel-sur-Seine a évolué pour se fixer à environ 32,55 % en 2024 (contre 20,32 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Triel-sur-Seine s'est établi à 1 174 € en 2024 contre 1 314 euros en début de mandat.
11:59 - Les dernières municipales à Triel-sur-Seine marquées par une triangulaire
Il peut être instructif de s'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Triel-sur-Seine. Au terme du premier tour, Cedric Aoun (Divers) a viré en tête en recueillant 1 170 soutiens (32,01%). Derrière, Sophie Kerignard (Divers) a capté 929 bulletins valides (25,42%). L'incontestable avance gagnée d'emblée offrait des jalons très clairs pour le second round. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Cedric Aoun l'a finalement emporté avec 47,52% des votes, face à Sophie Kerignard qui a obtenu 1 332 électeurs (35,64%) et Jonas Maury avec 16,83% des voix. Le fossé de départ s'est consolidé et même accru, menant à une victoire écrasante et incontestable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Divers a sans doute profité des voix des listes du centre, ajoutant 606 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Triel-sur-Seine ?
Pour faire leur devoir électoral, les votants de l'agglomération ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Triel-sur-Seine. Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. En comparaison, le premier tour des précédentes municipales s'est tenu de manière controversée en mars 2020, en pleine pandémie de covid. La liste des candidats aux municipales 2026 à Triel-sur-Seine est consultable ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Triel-sur-Seine
|Tête de listeListe
|
Michel Berthomieu
Liste Divers
Ensemble pour Triel
|
|
Cedric Aoun
Liste Divers
TRIEL C'EST VOUS !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cedric Aoun (25 élus) Triel, c'est vous !
|1 776
|47,52%
|
|Sophie Kerignard (6 élus) Triel autrement
|1 332
|35,64%
|
|Jonas Maury (2 élus) Triel a du talent !
|629
|16,83%
|
|Participation au scrutin
|Triel-sur-Seine
|Taux de participation
|43,80%
|Taux d'abstention
|56,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 795
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cedric Aoun Triel, c'est vous !
|1 170
|32,01%
|Sophie Kerignard Triel autrement
|929
|25,42%
|Jonas Maury Triel a du talent !
|622
|17,02%
|Martine Cartier Triel a venir
|340
|9,30%
|Michel Poirot Triel renouveau
|297
|8,12%
|Philippe Paillet Réagir pour triel
|296
|8,10%
|Participation au scrutin
|Triel-sur-Seine
|Taux de participation
|43,36%
|Taux d'abstention
|56,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 748
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Mancel (23 élus) Triel demain
|1 744
|36,86%
|
|Arnaud Richard (6 élus) Triel'energie 2014
|1 710
|36,14%
|
|Philippe Paillet (4 élus) Reagir pour triel
|1 277
|26,99%
|
|Participation au scrutin
|Triel-sur-Seine
|Taux de participation
|57,51%
|Taux d'abstention
|42,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,57%
|Nombre de votants
|4 906
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud Richard Triel'energie 2014
|1 763
|37,17%
|Joël Mancel Triel demain
|1 221
|25,74%
|Philippe Paillet Reagir pour triel
|1 036
|21,84%
|Frédéric Spangenberg Triel en mouvement
|722
|15,22%
|Participation au scrutin
|Triel-sur-Seine
|Taux de participation
|57,59%
|Taux d'abstention
|42,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,46%
|Nombre de votants
|4 912
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