Résultat municipale 2026 à Triel-sur-Seine (78510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Triel-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Triel-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Triel-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cedric AOUN
Cedric AOUN (27 élus) TRIEL C'EST VOUS ! 		3 179 59,74%
  • Cedric AOUN
  • Catherine EVANO
  • Philippe DA-RIN
  • Françoise POIRRIER
  • Cyrille ARZEL
  • Isabelle SAUVÉ
  • Fabien TANTI
  • Laurence TIFFAGOM-DIJON
  • Gil GOMES
  • Fadela AMMAD
  • Julien SAUVÉ
  • Lucie BOTINEAU
  • Gilles GAILLARD
  • Sidonie PERON
  • Gabriel VALVERT
  • Camille DOS SANTOS
  • Cedric LE MEN
  • Audrey AVININT
  • Hakan KARACIGER
  • Fabienne TANTI
  • Stephane FRANÇOIS-LUBIN
  • Manon RENARD
  • Stéphane NICLOSSE
  • Emmanuella DORAZ
  • Damien BOUYSSOUNNOUSE
  • Claire ABBAMONTE
  • Jacques BENBASSAT
Michel BERTHOMIEU
Michel BERTHOMIEU (6 élus) Ensemble pour Triel 		2 142 40,26%
  • Michel BERTHOMIEU
  • Dominique POSTAIRE
  • Jérémy BRION
  • Amélie MARTIN
  • Maxime BRIAN
  • Laetitia FARGUES
Participation au scrutin Triel-sur-Seine
Taux de participation 60,64%
Taux d'abstention 39,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44%
Nombre de votants 5 426

Source : ministère de l’Intérieur

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