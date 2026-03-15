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19:21 - Les données démographiques de Triel-sur-Seine révèlent les tendances électorales Comment les habitants de Triel-sur-Seine peuvent-ils influencer les résultats des municipales ? Dans la ville, 20,90% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 26,98% de plus de 60 ans. La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage important de cadres, représentant 34,46%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 12,43% et d'une population étrangère de 9,17% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (51,12%), témoignent d'une population instruite à Triel-sur-Seine, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le score du RN à Triel-sur-Seine ? Le parti à la flamme avait reçu un score anecdotique ou presque lors des municipales à Triel-sur-Seine en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 16,55% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 30,05% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 14,16% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Triel-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 24,41% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 27,51% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il achèvera sa course avec 29,96% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 43,36 % de participation à Triel-sur-Seine Pour cette municipale 2026, la mobilisation des votants à Triel-sur-Seine sera fondamentale dans l'épilogue du scrutin. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 43,36 % lors des municipales de 2020, dans la moyenne nationale alors que débutait la crise du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 6 615 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 77,43 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 53,65 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 70,27 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 49,95 % des inscrits. Si on tente de dégager une tendance, la ville se positionne à l'arrivée comme une zone assez participative.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quels résultats à Triel-sur-Seine ? Le scrutin des Européennes 2024 à Triel-sur-Seine avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (24,41%), devant Valérie Hayer qui avait récolté 18,19% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Triel-sur-Seine avaient ensuite placé en tête Nadia Hai (Ensemble !) avec 32,60% au premier tour, devant Aurélien Rousseau (Union de la gauche) avec 29,16%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Nadia Hai culminant à 37,30% des votes dans la localité. Le paysage politique de Triel-sur-Seine a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir un secteur acquis au macronisme, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une zone pivot.

14:57 - À Triel-sur-Seine, la dernière présidentielle était marquée par un soutien à le centre-droit Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Triel-sur-Seine plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 36,41% des inscrits, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 18,20%. Le duel final se soldait finalement par un score de 69,95% pour Emmanuel Macron, contre 30,05% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Triel-sur-Seine plébiscitaient Nadia Hai (Ensemble !) avec 34,80% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nadia Hai virant de nouveau en tête avec 61,67% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Triel-sur-Seine se positionne comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Triel-sur-Seine : les impôts s'invitent dans la campagne Si on analyse la fiscalité de Triel-sur-Seine, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 18,24 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 171 990 €. Une somme bien en-dessous des quelque 4,77185 millions d'euros (4 771 850 € très exactement) récoltés en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Triel-sur-Seine a évolué pour se fixer à environ 32,55 % en 2024 (contre 20,32 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Triel-sur-Seine s'est établi à 1 174 € en 2024 contre 1 314 euros en début de mandat.

11:59 - Les dernières municipales à Triel-sur-Seine marquées par une triangulaire Il peut être instructif de s'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Triel-sur-Seine. Au terme du premier tour, Cedric Aoun (Divers) a viré en tête en recueillant 1 170 soutiens (32,01%). Derrière, Sophie Kerignard (Divers) a capté 929 bulletins valides (25,42%). L'incontestable avance gagnée d'emblée offrait des jalons très clairs pour le second round. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Cedric Aoun l'a finalement emporté avec 47,52% des votes, face à Sophie Kerignard qui a obtenu 1 332 électeurs (35,64%) et Jonas Maury avec 16,83% des voix. Le fossé de départ s'est consolidé et même accru, menant à une victoire écrasante et incontestable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Divers a sans doute profité des voix des listes du centre, ajoutant 606 voix supplémentaires entre les deux tours.