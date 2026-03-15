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19:18 - Analyse socio-économique de Trieux : perspectives électorales Dans la ville de Trieux, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des municipales. Avec une densité de population de 311 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 11,32%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (84,95%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1094 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,94%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,97%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Trieux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,96% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Trieux ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté au moment de la dernière municipale à Trieux il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 37,26% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 61,26% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 29,08% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Trieux comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 43,60% lors du choc des européennes 2024, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 50,33% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 58,11% lors du vote final, actant la victoire pour Frédéric Weber.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 53,77 % d'abstention La participation des électeurs de Trieux constituera, à la fin du scrutin, un gros enjeu pour ces municipales. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales avait vu 46,23 % des inscrits se rendre aux bureaux de votes dans la commune, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux (l'abstention avait donc culminé à 53,77 %), nombre d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause de la pandémie du coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a pour sa part été chiffré à 69,82 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 42,70 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 60,34 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 32,90 % des inscrits. Zoomer sur ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de ranger Trieux comme une commune moins participative que la moyenne par rapport au reste de la France.

15:59 - Trieux : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Trieux. Les élections européennes du printemps 2024 à Trieux avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,60%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 12,00% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Trieux avaient ensuite propulsé aux avants-postes Frédéric Weber (Rassemblement National) avec 50,33% au premier tour, devant Martine Etienne (Union de la gauche) avec 27,85%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Frédéric Weber culminant à 58,11% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections il y a 4 ans à Trieux ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Trieux était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 37,26% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 22,28%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,26% pour Marine Le Pen, contre 38,74% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Trieux soutenaient en priorité Muriel Di Rezze (RN) avec 29,08% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Martine Etienne (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait en tête dans la commune avec 59,07% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Les impôts ont-ils été contenus à Trieux avant ces municipales 2026 ? À Trieux, où la fiscalité locale est restée stable entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 13,67 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 9 700 euros la même année. Une somme loin des quelque 362 100 euros engrangés en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement son rendement et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Trieux s'est établi à 37,53 % en 2024 (contre 20,29 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Trieux a atteint 548 € en 2024 (contre 545 € en 2020).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Trieux ? L'étude des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Trieux s'avère riche d'enseignements. Au soir du premier scrutin à l'époque, Jean-Claude Kociak a pris les commandes en rassemblant 510 voix (62,57%). Derrière, Pascal Parrotta a rassemblé 305 suffrages en sa faveur (37,42%). Ce triomphe au premier tour a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Trieux, cet équilibre a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire écrasante met l'opposition face à un défi colossal ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.