Résultat municipale 2026 à Trieux (54750) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Trieux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Trieux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Trieux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier TELLIER
Olivier TELLIER (19 élus) Unis pour Trieux 		650 58,56%
  • Olivier TELLIER
  • Jocelyne DURLA
  • Antonio BARBERIO
  • Nathalie DELLES
  • Antony CERONE
  • Lucie VAN MEEL
  • Claude TOMC
  • Sidonie DECOSTERD
  • Marizio MENGHI
  • Jennifer MILIZIANO
  • Yoann BOSSI
  • Stéphanie DEVAUX
  • Gérald ROYNETTE
  • Monique FILLGRAFF
  • Gilbert GREGORIUS
  • Sylvie LANDOWSKY
  • Pascal WEBER
  • Michele LINDER
  • Jeremy SCHMOUTZ
Gérald RIANI
Gérald RIANI (3 élus) VIVONS MIEUX A TRIEUX 		284 25,59%
  • Gérald RIANI
  • Beriza SABBA
  • Patrick GIANGRANDI
Florian MIRJOLET
Florian MIRJOLET (1 élu) Ensemble tous Triotin(e)s 		176 15,86%
  • Florian MIRJOLET
Participation au scrutin Trieux
Taux de participation 58,18%
Taux d'abstention 41,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 1 142

Source : ministère de l’Intérieur

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