Résultat municipale 2026 à Trignac (44570) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Trignac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Trignac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Trignac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude AUFORT
Claude AUFORT (22 élus) ENSEMBLE POUR TRIGNAC 		1 474 51,76%
  • Claude AUFORT
  • Dominique MAHE-VINCE
  • Gilles BRIAND
  • Laurence FREMINET
  • Hervé MORICE
  • Emilie CORDIER
  • Eric MEIGNEN
  • Laurence DUPONT
  • Guillaume HENNEQUIN
  • Stéphanie BURNEL
  • Denis ROULAND
  • Magali MACE
  • Sébastien WAIRY
  • Jessica NICOLAS
  • Benoit PICHARD
  • Mariam SHEIKH
  • Brieg PICAULT
  • Stéphanie CHAGNON
  • Thierno DIALLO
  • Catherine LE GRALL
  • Edwin SANCHEZ-NOVAS
  • Harmonie MOESSARD
Gilbert LEMESTRE
Gilbert LEMESTRE (7 élus) TRIGNAC C'EST VOUS ! 		1 374 48,24%
  • Gilbert LEMESTRE
  • Alice RIAUD
  • Denis DIDELON
  • Christelle CARO
  • Gabriel MULET
  • Blandine BAZIN
  • Jérémy BOUVIER
Participation au scrutin Trignac
Taux de participation 49,75%
Taux d'abstention 50,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,30%
Nombre de votants 2 959

Source : ministère de l’Intérieur

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