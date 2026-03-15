En direct

19:18 - Trignac : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Comment la population de Trignac peut-elle affecter les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de 35% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 11,91%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 805 euros par an montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 3647 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,31%) met en évidence des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,56%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Trignac mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 21,76% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

17:57 - À Trignac, le RN se positionne en force aux municipales Le parti à la flamme restait loin du match lors de l'élection municipale à Trignac en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 29,11% des suffrages lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 48,21% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 22,35% au candidat RN au tour 1. Un score trop limité, à Trignac comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 39,64% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 39,58% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 48,12% lors du vote définitif.

16:58 - À Trignac, l'abstention s'annonce forte aux municipales En ce jour de municipales à Trignac, la mobilisation sera regardée de près. La participation s'élevait à 41,14 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, dans la moyenne nationale alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré rester chez eux à cause du Covid. L'élection suprême en 2022 avait en revanche attiré les électeurs, avec 71,88 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 28,12 %). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 45,15 % des électeurs (soit environ 2 650 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 62,07 %, bien au-delà des 42,77 % enregistrés en 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une commune en retrait des urnes en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Les surprises de l'année de la dissolution à Trignac Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Trignac avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,64%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 14,40% des suffrages. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Trignac accordaient leurs suffrages à Gauthier Bouchet (Rassemblement National) avec 39,58% au premier tour. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Matthias Tavel (Union de la gauche) jusqu'à la première place avec 51,88%. La physionomie politique de Trignac a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme un paysage politique fragmenté, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Dernière présidentielle à Trignac : les points à retenir Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Trignac choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 29,11% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 25,51%. Lors de la finale de l'élection à Trignac, les électeurs accordaient 51,79% pour Emmanuel Macron, contre 48,21% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Trignac portaient leur choix sur Matthias Tavel (Nupes) avec 28,67% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,47% des suffrages. Cette physionomie politique de Trignac dessine donc un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - À Trignac, les impôts sont stables avant le scrutin Alors que les impôts locaux ont baissé à Trignac depuis les dernières municipales, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 20,70 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 82 550 € la même année. Un produit qui est loin des 2,04823 millions d'euros (2 048 230 € très exactement) perçus en 2020. Cette taxe, abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Trignac est passé à 44,38 % en 2024 (contre 29,38 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Trignac a représenté environ 1 004 euros en 2024 contre 1 042 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Trignac ? Quel avait été le dénouement des précédentes municipales à Trignac ? Au terme du premier tour, Claude Aufort (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents avec 1 013 bulletins (45,69%). En deuxième position, David Pelon (Divers droite) a rassemblé 23,77% des bulletins valides. Un large écart. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes alignées. Claude Aufort l'a finalement emporté avec 959 bulletins (46,96%), face à David Pelon qui a obtenu 30,16% des votants et Michel Conanec avec 295 électeurs inscrits (14,44%). La supériorité de la liste 'Ensemble, agissons pour trignac' s'est accentuée pour se muer en un triomphe éclatant et sans appel. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Bien que David Pelon ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 89 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.