Résultat de l'élection municipale 2026 à Trith-Saint-Léger : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Trith-Saint-Léger

Le deuxième tour des élections municipales à Trith-Saint-Léger a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christophe Vanhersecker
Christophe Vanhersecker Liste divers gauche
ENSEMBLE TSL
  • Christophe Vanhersecker
  • Nathalie Szabadi
  • Thomas Hamana
  • Sylvie Pavone
  • Nicolas Guidez
  • Thérèse-Marie Debeve
  • Didier Stanchieri
  • Laetitia Rossa
  • Alain Lambert
  • Anissa Abidri
  • Hassan Ait Bouya
  • Claudine Petitfrere
  • Fabrice Follet
  • Chantal Dubus
  • Mario Messori
  • Laetitia Haudiquet
  • Johnny Croix
  • Silvana Amato
  • Guenael Martineau
  • Dominique Croix
  • François Couyaman
  • Céline Sailly
  • Philippe Champalle
  • Séverine Waelkens
  • Maxime Roger
  • Marie Claude El-Hadj
  • Jean-Louis Martinez
  • Christelle Poulain
  • Jean-Jacques Caffiaux
  • Dominique Bilot
  • Jean-Claude Marliere
Dominique Savary
Dominique Savary Liste du Parti communiste français
TRITH SAINT LEGER AU COEUR
  • Dominique Savary
  • Françoise Cunin-Dupont
  • Thibault Drubay
  • Nathalie Fontaine
  • Philippe Poteau
  • Sandrine Gumez
  • Christopher Cachoir
  • Malika Yahiaoui
  • Anthony Pili
  • Nathalie Alauze-Gras
  • Yves Tonneau
  • Coraline Wagret
  • Diego Crispatzu
  • Mélanie Smague
  • Pascal Gabet
  • Delphine Elie
  • Eric Guerdin
  • Sophie Smet
  • Fabrice Delfolie
  • Aurore Melnique
  • Thomas Lupo
  • Sandrine Lecat
  • Romain Regniez
  • Christelle Chopin
  • Jonathan Foulon
  • Christelle Audin
  • Nassayane Dandjial
  • Séverine Lecardonnel
  • Léo Duquenne
  • Edmonde Houairi
  • Jacques Smet
Mickaël Dufort
Mickaël Dufort Liste du Rassemblement National
TRITH : ENFIN LE CHANGEMENT !
  • Mickaël Dufort
  • Patricia Dufour
  • Gauthier Stampfl
  • Melanie Debarge
  • Guillaume Claisse
  • Marina Dayez
  • Jérémy Debarge
  • Isabelle Dufort
  • Antoine Pytlak
  • Sandra Blary
  • Julien Ihaddadene
  • Delphine Manet
  • Franck Stampfl
  • Olivia Houdart
  • Christophe Potier
  • Peggy Plaquet
  • Morgan Bernard
  • Marie-Claude Hardas
  • Thierry Houque
  • Anaïs Simon
  • Aurélien Allegra
  • Paulette Coquelle
  • Denis Delcourt
  • Christelle Barbieux
  • Ludovic Seguin
  • Elisabeth Machu
  • Julien Sevrez
  • Sylvie Hubert
  • Baptiste Pieters
  • Guislaine Carpentier
  • Franck Houdart

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Trith-Saint-Léger

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique SAVARY
Dominique SAVARY (Ballotage) TRITH SAINT LEGER AU COEUR 		1 293 47,62%
Christophe VANHERSECKER
Christophe VANHERSECKER (Ballotage) ENSEMBLE TSL 		896 33,00%
Mickaël DUFORT
Mickaël DUFORT (Ballotage) TRITH : ENFIN LE CHANGEMENT ! 		526 19,37%
Participation au scrutin Trith-Saint-Léger
Taux de participation 54,73%
Taux d'abstention 45,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 2 761

Source : ministère de l’Intérieur

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