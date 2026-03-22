Résultat de l'élection municipale 2026 à Trith-Saint-Léger : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Trith-Saint-Léger [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Trith-Saint-Léger sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Trith-Saint-Léger.
L'actu des élections municipales 2026 à Trith-Saint-Léger
11:43 - Un premier constat à Trith-Saint-Léger avec les résultats du 1er tour
Dominique Savary (Parti communiste français) a remporté le premier tour de l'élection municipale 2026 à Trith-Saint-Léger dimanche dernier, avec 47,62 % des votes. Ensuite, Christophe Vanhersecker (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 33,00 %. La confrontation a nettement tourné à l'avantage du leader. Dominique Savary a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a concédé cependant 4 points. Du côté des autres candidats, avec 19,37 %, Mickaël Dufort, étiqueté Rassemblement National, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Trith-Saint-Léger, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 45,27 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Trith-Saint-Léger
Le deuxième tour des élections municipales à Trith-Saint-Léger a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christophe Vanhersecker
Liste divers gauche
ENSEMBLE TSL
|
|
Dominique Savary
Liste du Parti communiste français
TRITH SAINT LEGER AU COEUR
|
|
Mickaël Dufort
Liste du Rassemblement National
TRITH : ENFIN LE CHANGEMENT !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Trith-Saint-Léger
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique SAVARY (Ballotage) TRITH SAINT LEGER AU COEUR
|1 293
|47,62%
|Christophe VANHERSECKER (Ballotage) ENSEMBLE TSL
|896
|33,00%
|Mickaël DUFORT (Ballotage) TRITH : ENFIN LE CHANGEMENT !
|526
|19,37%
|Participation au scrutin
|Trith-Saint-Léger
|Taux de participation
|54,73%
|Taux d'abstention
|45,27%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,76%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Nombre de votants
|2 761
Source : ministère de l’Intérieur
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