Résultat municipale 2026 à Troarn (14670) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Troarn a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Troarn, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Troarn [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier LEFORT (17 élus) Avancer ensemble, 2026
|786
|46,65%
|
|Christophe LEMARCHAND (5 élus) NOUVEAU CAP POUR TROARN-BURES
|757
|44,93%
|
|Vincent THOMAS (1 élu) POUR VOUS, AVEC VOUS!
|142
|8,43%
|
|Participation au scrutin
|Troarn
|Taux de participation
|62,45%
|Taux d'abstention
|37,55%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Nombre de votants
|1 730
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Troarn - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier LEFORT (Ballotage) Avancer ensemble, 2026
|665
|41,90%
|Christophe LEMARCHAND (Ballotage) NOUVEAU CAP POUR TROARN-BURES
|654
|41,21%
|Vincent THOMAS (Ballotage) POUR VOUS, AVEC VOUS!
|268
|16,89%
|Participation au scrutin
|Troarn
|Taux de participation
|59,53%
|Taux d'abstention
|40,47%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,43%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Nombre de votants
|1 649
Election municipale 2026 à Troarn [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Troarn sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Troarn.
L'actu des élections municipales 2026 à Troarn
18:36 - Troarn : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Au printemps 2024, les élections législatives à Troarn avaient propulsé aux avants-postes Josseline Liban (Rassemblement National) avec 36,56% au premier tour, devant Arthur Delaporte (Union de la gauche) avec 31,64%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Arthur Delaporte (Union de la gauche), avec 53,41%. Lors des européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Troarn s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,93%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (17,56%) et Raphaël Glucksmann (14,64%). La préférence des électeurs de Troarn a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Troarn ?
Comment s'étaient conclues les dernières élections municipales à Troarn ? Dès le dimanche du premier tour, Christian Le Bas (Divers) a terminé en tête en totalisant 767 soutiens (54,09%). En deuxième position, Christophe Lemarchand (Divers gauche) a recueilli 651 bulletins valides (45,90%). Cette victoire sans appel a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Troarn, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Renverser une majorité d'une telle ampleur représentera une épreuve titanesque pour l'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
13:58 - Les candidats en lice pour le 2e tour de la municipale à Troarn
Comme le précise la liste des candidats au deuxième tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le scrutin se joue donc ce dimanche entre Vincent Thomas avec la liste "Pour Vous, Avec Vous!" (DIV), Christophe Lemarchand (DIV) et sa liste "Nouveau Cap Pour Troarn-Bures" et Didier Lefort (DIV) et sa liste "Avancer Ensemble, 2026". Pour accomplir leur devoir de citoyen, les 2 770 électeurs de la ville seront en mesure de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 3 bureaux de vote de Troarn.
11:59 - Didier Lefort, Christophe Lemarchand et Vincent Thomas forment le trio de tête à Troarn
Pour le lancement des municipales à Troarn, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 40,47 %. À l'issue du dépouillement, c'est Didier Lefort qui a terminé premier en rassemblant 41,90 % des voix. À sa suite, Christophe Lemarchand a pris la position de dauphin avec 41,21 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, avec 16,89 %, Vincent Thomas est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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