Résultat municipale 2026 à Troarn (14670) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Troarn a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Troarn, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Troarn [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier LEFORT
Didier LEFORT (17 élus) Avancer ensemble, 2026 		786 46,65%
  • Didier LEFORT
  • Cristèle THURMEAU
  • Christophe DUBOIS
  • Capucine MACÉ--BOUFFECHOUX
  • Philippe GACHET
  • Laure OLIVIER
  • Thierry BERTHAUX
  • Christine CARDOSO-LEGOUPIL
  • Jean-Luc TERRIOUX
  • Zoé ROUSSELIN
  • Laurent FOUILHÉ
  • Danielle ALVES
  • David TOUTAIN
  • Catherine WOJCIK-LAPORTE
  • Patrick GONFROY
  • Sophie MEUNIER
  • David GODEY
Christophe LEMARCHAND
Christophe LEMARCHAND (5 élus) NOUVEAU CAP POUR TROARN-BURES 		757 44,93%
  • Christophe LEMARCHAND
  • Karine LOISEL
  • Jean-Noël LABOUCHE
  • Chantal LE MARINEL THOMAS
  • Daniel MARIE
Vincent THOMAS
Vincent THOMAS (1 élu) POUR VOUS, AVEC VOUS! 		142 8,43%
  • Vincent THOMAS
Participation au scrutin Troarn
Taux de participation 62,45%
Taux d'abstention 37,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 1 730

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Troarn - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier LEFORT
Didier LEFORT (Ballotage) Avancer ensemble, 2026 		665 41,90%
Christophe LEMARCHAND
Christophe LEMARCHAND (Ballotage) NOUVEAU CAP POUR TROARN-BURES 		654 41,21%
Vincent THOMAS
Vincent THOMAS (Ballotage) POUR VOUS, AVEC VOUS! 		268 16,89%
Participation au scrutin Troarn
Taux de participation 59,53%
Taux d'abstention 40,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Nombre de votants 1 649

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