Résultat de l'élection municipale 2026 à Trois-Rivières : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Trois-Rivières

Tête de listeListe
Jimmy Fausta
Jimmy Fausta Liste Divers
TROIS-RIVIERES ENSEMBLE
  • Jimmy Fausta
  • Annie Magloire Née Chaibriant
  • Charly Darmalingon
  • Marie-Jose Castard Née Raddas
  • Claude Hatchy
  • Veronique Zelin Née Otto
  • Frederic Chapiteau
  • Severine Francillette
  • Jean-Philippe Marcin
  • Laurice Couteperoumal
  • Jose Althey
  • Laurence Larochelle
  • Marie-Emile Garcon
  • Sylviane Bourgeois Née Marseille
  • Harry Rupaire
  • Christelle Gilles
  • Ludovic Lanopoire
  • Solange Lasserre
  • Philippe Renier
  • Yvelise Baltyde
  • Nicolas Edau
  • Christine Rodef
  • Jean-Marc Gustave Dit Duflo
  • Emmanuelle Pinau
  • Steeve Martin
  • Chantal Delannay
  • Fred Rochemont
  • Jessica Christophe
  • Roselin Brureau
Albert Dorville
Albert Dorville Liste divers centre
L'EQUIPE CITOYENNE
  • Albert Dorville
  • Cindy Erika Guenguelou
  • Rodolphe Jacques Devaux
  • Angélique Jeannello
  • Alex Cleon
  • Lydia Charles Rochemont
  • Marius Serge Petchy
  • Gladys Plantier
  • Xavier Max Theophile
  • Edmonde Frappart
  • Jean Mougeot
  • Sabrina Roseau
  • Stéphane Adolphe
  • Cynthia Annie Noslen
  • William Charles-Achille
  • Oréna Baltimore
  • Bruno Carrière
  • Virginie Gervaise Girandy
  • Alex Reduit
  • Natacha Ruffe
  • Denis Vitalis
  • Nady Jeannete
  • Philippe Lucien Justand
  • Ludivyne Beauregard
  • Jean-Pierre Gaston
  • Elisabeth Jean-Louis
  • Jean Albert Alban Sainte-Luce
  • Françoise Christophe
  • Alain Saint-Maximim
  • Dominique Lina Vasseaux
  • Jules Henri Derussy
Jean-Louis Francisque
Jean-Louis Francisque Liste divers centre
Agissons Ensemble, Allons encore plus loin
  • Jean-Louis Francisque
  • Jocelyne Renier Epouse Mocka
  • Serge Sacile
  • Marie-Agnès Girault épouse Saint-Val
  • Kévin Mambole Maillefort
  • Sandrine Edouard
  • Jean-Pierre Cospolite
  • Gilberte Eugenie
  • Jean-Philippe Noel
  • Fabienne Farajje
  • Michel Ruffe
  • Annie Christophe
  • Jean-Claude Bulgare
  • Marie-Pierre Toly
  • Michel Romuald
  • Sylviane Ametis épse Trefle
  • Rémi Henri Duflo
  • Marie-Pierre Damas
  • Francis Malinur
  • Maryline Sinivassin
  • Nazaire Calise
  • Marie-Claude Marcin
  • Edgard Foy
  • Sabrina Urgin
  • Albert Losat
  • Jessica Vanessa Blondeau
  • Nicolas Morand
  • Aurélie Delannay
  • Simon Henry Uage Dilo
  • Lydia Calicat épse Marcin
  • Alex Siarras

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis Francisque
Jean-Louis Francisque (23 élus) Agissons ensemble 		2 113 56,30%
  • Jean-Louis Francisque
  • Jocelyne Renier Epouse Mocka
  • Jean-Philippe Noel
  • Marie-Agnès Girault Épouse Saint-Val
  • Louis Larochelle
  • Annie Christophe
  • Jacques Anselme
  • Fabienne, Josephe Farajje
  • Charly Darmalincon
  • Valérie Aricique
  • Fulbert Miroite
  • Gilberte Eugenie
  • Serge Sacile
  • Ninette Sainte-Luce
  • Patrick Lavital
  • Sabrina Urgin Epouse Feler
  • Rémi, Henri Duflo
  • Marylène Rochemont
  • Charles-Henri Devaux
  • Marie-Pierre Damas
  • Albert Losat
  • Marie-Claude Marcin Epouse Bique
  • Alain Sarreau
Jimmy Fausta
Jimmy Fausta (3 élus) Tous pour trois-rivieres en mouvement 		830 22,11%
  • Jimmy Fausta
  • Sylviane Bourgeois Née Marseille
  • Frantz Rupaire
Hélène Christophe Épouse Vainqueur
Hélène Christophe Épouse Vainqueur (3 élus) Reunir trois-rivieres 		810 21,58%
  • Hélène Christophe Épouse Vainqueur
  • Claude Magloire
  • Laurence Larochelle
Participation au scrutin Trois-Rivières
Taux de participation 53,25%
Taux d'abstention 46,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 906

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hélène Vainqueur Nee Christophe
Hélène Vainqueur Nee Christophe (25 élus) Reussir trois-rivieres 		3 084 71,22%
  • Hélène Vainqueur Nee Christophe
  • Claude Magloire
  • Josette Otto Nee Azincourt
  • Claude Jersier
  • Christelle Gilles
  • Jean-Louis Francisque
  • Dany Marcin Nee Plantier
  • Renaud Renier
  • Achille Roch Epse Hatilip
  • Jean-Philippe Noel
  • Marie-Agnès Saint-Val Nee Girault
  • Justin Rupaire
  • Annick Barthel
  • Philippe Renier
  • Gilberte Eugenie
  • Michel Chaibriant
  • Lucie Larochelle
  • François Edau
  • Ninette Sainte-Luce
  • Serge Sacile
  • Justina Favorinus
  • Louis Larochelle
  • Louisiane Lautric Epse Deglas
  • Léonard Barthel
  • Laurence Larochelle
Jimmy Fausta
Jimmy Fausta (4 élus) Trois-rivieres en mouvement 		1 246 28,77%
  • Jimmy Fausta
  • Laurence Christophe
  • Jean-Luc Liber
  • Chantal Machares
Participation au scrutin Trois-Rivières
Taux de participation 64,79%
Taux d'abstention 35,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,05%
Nombre de votants 4 609

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