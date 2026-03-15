Résultat de l'élection municipale 2026 à Trois-Rivières : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Trois-Rivières [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Trois-Rivières sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Trois-Rivières.
L'actu des élections municipales 2026 à Trois-Rivières
13:45 - La municipalité a-t-elle augmenté les impôts à Trois-Rivières ?
Si l'on examine la fiscalité de Trois-Rivières, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 19,35 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 390 300 euros. Une recette bien loin des 1,34474 million d'euros récoltés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Trois-Rivières a évolué pour se fixer à 46,31 % en 2024 (contre 21,04 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Trois-Rivières s'est chiffrée à environ 756 euros en 2024 (contre 501 € en 2020).
11:59 - L'écart important qui a marqué le résultat des élections municipales de 2020 à Trois-Rivières
Il peut s'avérer éclairant de s'intéresser aux scores de la dernière élection municipale à Trois-Rivières. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Jean-Louis Francisque (Divers gauche) a décroché la tête du classement en récoltant 56,30% des bulletins. Deuxième, Jimmy Fausta (Divers droite) a capté 22,11% des votes. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Hélène Christophe Épouse Vainqueur (Parti socialiste), réunissant 21,58% des électeurs. Cette victoire sans appel de Jean-Louis Francisque a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Trois-Rivières, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Pour contester cette suprématie ce dimanche, le camp adverse devra gagner de nombreux électeurs, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Bureaux de vote à Trois-Rivières : les horaires d'ouverture
Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux électeurs de Trois-Rivières de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? Ci-dessous, vous pouvez voir la liste des candidats aux municipales à Trois-Rivières. Pour faire leur devoir électoral, les habitants de l'agglomération seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Trois-Rivières. Cette page affichera les résultats à Trois-Rivières à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Trois-Rivières
|Tête de listeListe
|
Jimmy Fausta
Liste Divers
TROIS-RIVIERES ENSEMBLE
|
|
Albert Dorville
Liste divers centre
L'EQUIPE CITOYENNE
|
|
Jean-Louis Francisque
Liste divers centre
Agissons Ensemble, Allons encore plus loin
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis Francisque (23 élus) Agissons ensemble
|2 113
|56,30%
|
|Jimmy Fausta (3 élus) Tous pour trois-rivieres en mouvement
|830
|22,11%
|
|Hélène Christophe Épouse Vainqueur (3 élus) Reunir trois-rivieres
|810
|21,58%
|
|Participation au scrutin
|Trois-Rivières
|Taux de participation
|53,25%
|Taux d'abstention
|46,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 906
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hélène Vainqueur Nee Christophe (25 élus) Reussir trois-rivieres
|3 084
|71,22%
|
|Jimmy Fausta (4 élus) Trois-rivieres en mouvement
|1 246
|28,77%
|
|Participation au scrutin
|Trois-Rivières
|Taux de participation
|64,79%
|Taux d'abstention
|35,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,05%
|Nombre de votants
|4 609
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