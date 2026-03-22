Résultat de l'élection municipale 2026 à Trois-Rivières : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Trois-Rivières [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Trois-Rivières sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Trois-Rivières.
L'actu des élections municipales 2026 à Trois-Rivières
11:48 - L'élection a déjà livré un résultat instructif
Dimanche dernier, c'est Jean-Louis Francisque (Divers centre) qui s'est placé en première position en rassemblant 48,68 % des bulletins valides. Jimmy Fausta a pris la position de dauphin avec 37,69 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué un ascendant très fort. Jean-Louis Francisque a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a enregistré une petite baisse de 7 points vis-à-vis des municipales de 2020. Du côté des autres candidats, avec 13,63 %, Albert Dorville (Divers centre) est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Trois-Rivières, le vote a enregistré un taux d'abstention de 44,33 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Trois-Rivières
Le deuxième tour des élections municipales à Trois-Rivières a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jimmy Fausta
Liste Divers
TROIS-RIVIERES ENSEMBLE
|
|
Albert Dorville
Liste divers centre
L'EQUIPE CITOYENNE
|
|
Jean-Louis Francisque
Liste divers centre
Agissons Ensemble, Allons encore plus loin
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Trois-Rivières
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis FRANCISQUE (Ballotage) Agissons Ensemble, Allons encore plus loin
|1 940
|48,68%
|Jimmy FAUSTA (Ballotage) TROIS-RIVIERES ENSEMBLE
|1 502
|37,69%
|Albert DORVILLE (Ballotage) L'EQUIPE CITOYENNE
|543
|13,63%
|Participation au scrutin
|Trois-Rivières
|Taux de participation
|55,67%
|Taux d'abstention
|44,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,10%
|Nombre de votants
|4 157
Source : ministère de l’Intérieur
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