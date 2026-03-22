Résultat de l'élection municipale 2026 à Trois-Rivières : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Trois-Rivières

Le deuxième tour des élections municipales à Trois-Rivières a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jimmy Fausta
Jimmy Fausta Liste Divers
TROIS-RIVIERES ENSEMBLE
  • Jimmy Fausta
  • Annie Magloire Née Chaibriant
  • Charly Darmalingon
  • Marie-Jose Castard Née Raddas
  • Claude Hatchy
  • Veronique Zelin Née Otto
  • Frederic Chapiteau
  • Severine Francillette
  • Jean-Philippe Marcin
  • Laurice Couteperoumal
  • Jose Althey
  • Laurence Larochelle
  • Marie-Emile Garcon
  • Sylviane Bourgeois Née Marseille
  • Harry Rupaire
  • Christelle Gilles
  • Ludovic Lanopoire
  • Solange Lasserre
  • Philippe Renier
  • Yvelise Baltyde
  • Nicolas Edau
  • Christine Rodef
  • Jean-Marc Gustave Dit Duflo
  • Emmanuelle Pinau
  • Steeve Martin
  • Chantal Delannay
  • Fred Rochemont
  • Jessica Christophe
  • Roselin Brureau
Albert Dorville
Albert Dorville Liste divers centre
L'EQUIPE CITOYENNE
  • Albert Dorville
  • Cindy Erika Guenguelou
  • Rodolphe Jacques Devaux
  • Angélique Jeannello
  • Alex Cleon
  • Lydia Charles Rochemont
  • Marius Serge Petchy
  • Gladys Plantier
  • Xavier Max Theophile
  • Edmonde Frappart
  • Jean Mougeot
  • Sabrina Roseau
  • Stéphane Adolphe
  • Cynthia Annie Noslen
  • William Charles-Achille
  • Oréna Baltimore
  • Bruno Carrière
  • Virginie Gervaise Girandy
  • Alex Reduit
  • Natacha Ruffe
  • Denis Vitalis
  • Nady Jeannete
  • Philippe Lucien Justand
  • Ludivyne Beauregard
  • Jean-Pierre Gaston
  • Elisabeth Jean-Louis
  • Jean Albert Alban Sainte-Luce
  • Françoise Christophe
  • Alain Saint-Maximim
  • Dominique Lina Vasseaux
  • Jules Henri Derussy
Jean-Louis Francisque
Jean-Louis Francisque Liste divers centre
Agissons Ensemble, Allons encore plus loin
  • Jean-Louis Francisque
  • Jocelyne Renier Epouse Mocka
  • Serge Sacile
  • Marie-Agnès Girault épouse Saint-Val
  • Kévin Mambole Maillefort
  • Sandrine Edouard
  • Jean-Pierre Cospolite
  • Gilberte Eugenie
  • Jean-Philippe Noel
  • Fabienne Farajje
  • Michel Ruffe
  • Annie Christophe
  • Jean-Claude Bulgare
  • Marie-Pierre Toly
  • Michel Romuald
  • Sylviane Ametis épse Trefle
  • Rémi Henri Duflo
  • Marie-Pierre Damas
  • Francis Malinur
  • Maryline Sinivassin
  • Nazaire Calise
  • Marie-Claude Marcin
  • Edgard Foy
  • Sabrina Urgin
  • Albert Losat
  • Jessica Vanessa Blondeau
  • Nicolas Morand
  • Aurélie Delannay
  • Simon Henry Uage Dilo
  • Lydia Calicat épse Marcin
  • Alex Siarras

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Trois-Rivières

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis FRANCISQUE
Jean-Louis FRANCISQUE (Ballotage) Agissons Ensemble, Allons encore plus loin 		1 940 48,68%
Jimmy FAUSTA
Jimmy FAUSTA (Ballotage) TROIS-RIVIERES ENSEMBLE 		1 502 37,69%
Albert DORVILLE
Albert DORVILLE (Ballotage) L'EQUIPE CITOYENNE 		543 13,63%
Participation au scrutin Trois-Rivières
Taux de participation 55,67%
Taux d'abstention 44,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,10%
Nombre de votants 4 157

Source : ministère de l’Intérieur

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