Résultat municipale 2026 à Trois-Rivières (97114) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Trois-Rivières. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Trois-Rivières, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Trois-Rivières [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Jean-Louis FRANCISQUE
Jean-Louis FRANCISQUE Agissons Ensemble, Allons encore plus loin 		904 49,97%
Jimmy FAUSTA
Jimmy FAUSTA TROIS-RIVIERES ENSEMBLE 		647 35,77%
Albert DORVILLE
Albert DORVILLE L'EQUIPE CITOYENNE 		258 14,26%
Participation au scrutin Trois-Rivières Partiels *
Taux de participation 55,75%
Taux d'abstention 44,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,55%
Nombre de votants 1 886

* Résultats partiels sur 33% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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