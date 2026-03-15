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19:21 - Trois-Rivières : démographie, élections et stratégies politiques En marge des élections municipales, Trois-Rivières foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 7 519 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 427 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (47,81%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Trois-Rivières abrite une communauté diversifiée, avec ses 243 résidents étrangers, soit 3,23% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 218 euros par mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 26,31%, synonyme d'une situation économique mitigée. À Trois-Rivières, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les données clés du vote RN à Trois-Rivières Le parti d'extrême droite restait loin du podium lors des élections locales à Trois-Rivières il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 19,18% des voix lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron localement avec 67,06% lors du tour final. Le parti lepéniste restait en retrait dans la circonscription de la municipalité lors des législatives de 2022. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,16% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 13,47% pour le RN. Il était ensuite éliminé de la course de tête lors du vote final.

16:58 - Trois-Rivières classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Pour ces municipales 2026, l'absence ou non de votants dans les isoloirs à Trois-Rivières sera essentielle dans l'issue du scrutin. La fuite des électeurs s'élevait à 46,75 % pour le premier tour des élections il y a six ans, un chiffre assez faible alors que de nombreux électeurs avaient opté pour rester chez eux du fait de l'épidémie de Covid. Avec la présidentielle, les élections municipales restent en effet le rendez-vous électoral où les Français votent le plus massivement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs élevé à 53,01 %. L'abstention aux législatives, mesurée à 74,41 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 64,98 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 84,90 %. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le secteur se révèle visiblement comme une zone assez abstentionniste.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Trois-Rivières a-t-elle voté ? Les législatives à Trois-Rivières de juin 2024, plaçaient Elie Califer (Parti socialiste) en tête du peloton avec 56,90% au premier tour, devant Jennifer Linon (Divers centre) avec 21,21%. Le second round n'a pas changé grand chose, Elie Califer culminant à 69,93% des voix dans la localité. Lors des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le résultat à Trois-Rivières s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,16%), à la première place devant Raphaël Glucksmann (20,62%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,79%). Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi confirmé que Trois-Rivières s'affirmait alors toujours comme une zone pivot.

14:57 - Trois-Rivières, une ville difficile à classer au regard des résultats d'élections Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Trois-Rivières accordaient leurs suffrages à Elie Califer (DVG) avec 56,60% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Elie Califer virant de nouveau en tête avec 100,00% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Trois-Rivières tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 51,46% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 19,18%. Lors de la finale de l'élection à Trois-Rivières, les électeurs accordaient 67,06% pour Marine Le Pen, contre 32,94% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Trois-Rivières comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - La municipalité a-t-elle augmenté les impôts à Trois-Rivières ? Si l'on examine la fiscalité de Trois-Rivières, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 19,35 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 390 300 euros. Une recette bien loin des 1,34474 million d'euros récoltés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Trois-Rivières a évolué pour se fixer à 46,31 % en 2024 (contre 21,04 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Trois-Rivières s'est chiffrée à environ 756 euros en 2024 (contre 501 € en 2020).

11:59 - L'écart important qui a marqué le résultat des élections municipales de 2020 à Trois-Rivières Il peut s'avérer éclairant de s'intéresser aux scores de la dernière élection municipale à Trois-Rivières. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Jean-Louis Francisque (Divers gauche) a décroché la tête du classement en récoltant 56,30% des bulletins. Deuxième, Jimmy Fausta (Divers droite) a capté 22,11% des votes. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Hélène Christophe Épouse Vainqueur (Parti socialiste), réunissant 21,58% des électeurs. Cette victoire sans appel de Jean-Louis Francisque a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Trois-Rivières, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Pour contester cette suprématie ce dimanche, le camp adverse devra gagner de nombreux électeurs, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.