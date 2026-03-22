Résultat de l'élection municipale 2026 à Trouillas : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Trouillas [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Trouillas sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Trouillas.
L'actu des élections municipales 2026 à Trouillas
11:44 - Un premier constat à Trouillas avec les résultats du 1er tour
Il y a une semaine à Trouillas, le rendez-vous a vu 70,80 % des inscrits se déplacer dans la ville, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Au terme de ce vote, c'est Jean-Marc Bassaget qui a pris la tête en s'adjugeant 49,59 % des votes. Ensuite, Pierre Fernandez s'est classé deuxième avec 35,30 %. La confrontation a abouti à un ascendant très fort du leader. Du côté des autres candidats, avec 15,11 %, Laurent Corbacho est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Trouillas
Le deuxième tour des élections municipales à Trouillas a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pierre Fernandez
Divers
UN NOUVEL ELAN POUR TROUILLAS
|
|
Jean-Marc Bassaget
Divers
TROUILLAS S'UNIR POUR DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Trouillas
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc BASSAGET (Ballotage) TROUILLAS S'UNIR POUR DEMAIN
|604
|49,59%
|Pierre FERNANDEZ (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR TROUILLAS
|430
|35,30%
|Laurent CORBACHO (Ballotage) TROUILLAS AUTREMENT
|184
|15,11%
|Participation au scrutin
|Trouillas
|Taux de participation
|70,80%
|Taux d'abstention
|29,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,24%
|Nombre de votants
|1 239
Source : ministère de l’Intérieur
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