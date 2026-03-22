Résultat de l'élection municipale 2026 à Trouillas : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Trouillas

Le deuxième tour des élections municipales à Trouillas a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pierre Fernandez
Pierre Fernandez Divers
UN NOUVEL ELAN POUR TROUILLAS
  • Pierre Fernandez
  • Laurianne Tournier
  • Jérôme Bousquet
  • Sandra Belotti
  • Ausias Vera-Grau
  • Lydie Nallet
  • Blaise Madeline
  • Marie Garcia
  • Grégory Gerbaud
  • Laure Merino
  • Patrick Batlle
  • Amandine Espiau
  • Cyrille Cortes
  • Francine Millet
  • Julien Vidal
  • Fabienne Olivé
  • Patrick Oms
  • Cecile Montoya
  • Guy Dreydemy
Jean-Marc Bassaget
Jean-Marc Bassaget Divers
TROUILLAS S'UNIR POUR DEMAIN
  • Jean-Marc Bassaget
  • Laurence Dufour
  • Jean-François Cazals
  • Mélanie Vidal
  • Philippe Breteau
  • Florence Alart
  • Luc Guillemat
  • Chrystelle Ribes
  • Louis Gely
  • Bernadette Raymond
  • Sylvain Carre
  • Julie Correa
  • Jean-Michel Rozié
  • Marion Hernandez
  • Nicolas Clavel
  • Zoé Bonfanti
  • Joseph Espiau
  • Chloé Drieu
  • Bernard Borrat

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Trouillas

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc BASSAGET
Jean-Marc BASSAGET (Ballotage) TROUILLAS S'UNIR POUR DEMAIN 		604 49,59%
Pierre FERNANDEZ
Pierre FERNANDEZ (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR TROUILLAS 		430 35,30%
Laurent CORBACHO
Laurent CORBACHO (Ballotage) TROUILLAS AUTREMENT 		184 15,11%
Participation au scrutin Trouillas
Taux de participation 70,80%
Taux d'abstention 29,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,24%
Nombre de votants 1 239

Source : ministère de l’Intérieur

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