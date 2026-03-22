Résultat municipale 2026 à Trouville-sur-Mer (14360) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Trouville-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Trouville-sur-Mer, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Trouville-sur-Mer [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie FRESNAIS (21 élus) STEPHANIE FRESNAIS POUR LES TROUVILLAIS
|1 231
|49,02%
|
|Sylvie DE GAETANO (4 élus) TROUVILLE POUR TOUS
|844
|33,61%
|
|Nicolas SAUVAGE (2 élus) Trouville Authentique
|436
|17,36%
|
|Participation au scrutin
|Trouville-sur-Mer
|Taux de participation
|62,14%
|Taux d'abstention
|37,86%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Nombre de votants
|2 547
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Trouville-sur-Mer - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie FRESNAIS (Ballotage) STEPHANIE FRESNAIS POUR LES TROUVILLAIS
|1 038
|43,67%
|Sylvie DE GAETANO (Ballotage) TROUVILLE POUR TOUS
|799
|33,61%
|Nicolas SAUVAGE (Ballotage) Trouville Authentique
|540
|22,72%
|Participation au scrutin
|Trouville-sur-Mer
|Taux de participation
|58,72%
|Taux d'abstention
|41,28%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,58%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|2 408
Election municipale 2026 à Trouville-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Trouville-sur-Mer sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Trouville-sur-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à Trouville-sur-Mer
18:36 - Quels enseignements pour 2024 à Trouville-sur-Mer ?
En juin 2024, les élections législatives à Trouville-sur-Mer avaient propulsé aux avants-postes Christophe Blanchet (Ensemble !) avec 38,22% au premier tour, devant Chantal Henry (Rassemblement National) avec 31,23%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Christophe Blanchet culminant à 62,07% des votes dans la commune. Pour le tour unique des européennes précédemment, les choix s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,17%). Le paysage politique de Trouville-sur-Mer a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée dès lors comme une zone de flou électoral.
15:57 - Les résultats des dernières municipales à Trouville-sur-Mer
Les résultats des élections municipales il y a six ans à Trouville-sur-Mer se sont révélés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour à l'époque, Sylvie De Gaetano (Divers) a pris la première place en rassemblant 731 soutiens (41,46%). Juste derrière, Stéphanie Fresnais (Divers) a capté 34,03% des bulletins valides. Une large différence. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Sylvie De Gaetano l'a finalement emporté avec 993 bulletins (50,53%), face à Stéphanie Fresnais rassemblant 972 électeurs inscrits (49,46%). L'élection s'est en définitive avérée bien plus disputée par la suite, la principale concurrente parvenant à inverser la tendance grâce à un report de voix favorable. Bien que Stéphanie Fresnais ait gagné le pari des ralliements en ajoutant 372 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. La candidate étiquetée Divers a probablement tiré parti des votes des listes éliminées.
13:58 - Pour le 2e tour de la municipale de Trouville-sur-Mer, c'est une triangulaire qui se présente
Selon les candidatures pour le second tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine, Nicolas Sauvage, à la tête de "Trouville Authentique", Stéphanie Fresnais avec la liste "Stephanie Fresnais Pour Les Trouvillais" et Sylvie De Gaetano avec la liste "Trouville Pour Tous" sont officiellement qualifiés ce dimanche pour ce nouveau passage aux urnes. Les votants de la ville pourront se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 4 bureaux de vote de Trouville-sur-Mer.
11:59 - Stéphanie Fresnais, Sylvie De Gaetano et Nicolas Sauvage forment le trio de tête à Trouville-sur-Mer
Stéphanie Fresnais (Divers centre) a terminé en tête du premier round de l'élection municipale à Trouville-sur-Mer la semaine dernière, avec 43,67 % des bulletins valides. Sylvie De Gaetano (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 33,61 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Stéphanie Fresnais s'est emparée de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et elle a amélioré aussi légèrement son score de 9,64 points. Pour compléter ce tableau, avec 22,72 %, Nicolas Sauvage, étiqueté Divers centre, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Trouville-sur-Mer, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 58,72 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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