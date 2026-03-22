Résultat municipale 2026 à Trouville-sur-Mer (14360) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Trouville-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Trouville-sur-Mer, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Trouville-sur-Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie FRESNAIS
Stéphanie FRESNAIS (21 élus) STEPHANIE FRESNAIS POUR LES TROUVILLAIS 		1 231 49,02%
  • Stéphanie FRESNAIS
  • Daniel HARACHE
  • Eléonore DE LA GRANDIERE
  • Emmanuel MILLARD
  • Fabienne RUBIN
  • Olivier LE LAY
  • Françoise HALLEY
  • Raphaël SIEMDAJ
  • Véronique LIMOUSIN
  • Laurent HAGELI
  • Pascale COUTENTIN
  • Laurent DUMAS
  • Laurence PONSEEL
  • Wilfrid DUBOIS
  • Sophie ROUSSE LACORDAIRE
  • Stéphane SABATHIER
  • Jocelyne LETONNELIER
  • Pascal SIMON
  • Sonia DIEUSY
  • Philippe PERRINE
  • Laurence CRENN
Sylvie DE GAETANO
Sylvie DE GAETANO (4 élus) TROUVILLE POUR TOUS 		844 33,61%
  • Sylvie DE GAETANO
  • Guy LEGRIX
  • Catherine VATIER
  • Dominique BENOIT
Nicolas SAUVAGE
Nicolas SAUVAGE (2 élus) Trouville Authentique 		436 17,36%
  • Nicolas SAUVAGE
  • Odile LESAGE
Participation au scrutin Trouville-sur-Mer
Taux de participation 62,14%
Taux d'abstention 37,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 2 547

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Trouville-sur-Mer - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie FRESNAIS
Stéphanie FRESNAIS (Ballotage) STEPHANIE FRESNAIS POUR LES TROUVILLAIS 		1 038 43,67%
Sylvie DE GAETANO
Sylvie DE GAETANO (Ballotage) TROUVILLE POUR TOUS 		799 33,61%
Nicolas SAUVAGE
Nicolas SAUVAGE (Ballotage) Trouville Authentique 		540 22,72%
Participation au scrutin Trouville-sur-Mer
Taux de participation 58,72%
Taux d'abstention 41,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 2 408

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