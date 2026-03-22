Résultat de l'élection municipale 2026 à Troyes : les résultats du 2e tour

Programme de Pierre Brochet à Troyes (SAUVONS TROYES)

Engagement pour la sécurité

La sécurité est présentée comme la priorité numéro un de l'équipe municipale. Des mesures seront mises en place pour renforcer la visibilité et l'efficacité de la Police Municipale. L'objectif est de créer un environnement rassurant pour tous les citoyens de Troyes.

Développement économique local

Un grand plan commerce sera lancé pour soutenir les entreprises locales et dynamiser l'économie. Cela inclut des dispositifs d'aide à l'installation et la préemption des locaux vacants. L'extension du stationnement gratuit est également envisagée pour faciliter l'accès aux commerces.

Rénovation urbaine

Un plan de rénovation des bâtiments publics sera engagé pour moderniser l'infrastructure de Troyes. La généralisation de l'éclairage LED est prévue pour améliorer l'efficacité énergétique. Ces initiatives visent à embellir la ville tout en réduisant les coûts à long terme.

Identité et accessibilité

Le candidat souhaite réaffirmer l'identité française au quotidien dans la gestion municipale. Il s'engage à être un maire accessible, à l'écoute des attentes de tous les habitants. Combattre le clientélisme et le favoritisme est également une priorité pour garantir une gouvernance équitable.