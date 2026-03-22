Résultat de l'élection municipale 2026 à Troyes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Troyes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Troyes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Troyes.
L'actu des élections municipales 2026 à Troyes
11:51 - François Baroin, Pierre Brochet et Charline Briot forment le trio de tête à Troyes
Pour le premier tour des élections municipales à Troyes, c'est François Baroin (Divers droite) qui a pris la pole position en récoltant 48,55 % des votes. Pierre Brochet (Rassemblement National) s'est classé deuxième avec 16,52 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. La meilleure place, déjà remportée en 2020, a été maintenue pour François Baroin, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 18 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, avec 11,27 %, Charline Briot, étiquetée Union de la gauche, est arrivée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Sarah Fraincart, portant la nuance La France insoumise, a obtenu 7,82 % des voix, trop peu pour se qualifier seul. Pour rappel, lors de ce scrutin à Troyes, l'élection a enregistré une participation de 45,11 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Troyes
Le deuxième tour des élections municipales à Troyes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
François Baroin
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR TROYES
|
|
Pierre Brochet
Liste du Rassemblement National
SAUVONS TROYES
|
|
Charline Briot
Liste d'union à gauche
TROYES AVEC BRIOT liste de gauche citoyenne écologique et solidaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Troyes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François BAROIN (Ballotage) ENSEMBLE POUR TROYES
|6 518
|48,55%
|Pierre BROCHET (Ballotage) SAUVONS TROYES
|2 218
|16,52%
|Charline BRIOT (Ballotage) TROYES AVEC BRIOT liste de gauche citoyenne écologique et solidaire
|1 513
|11,27%
|Sarah FRAINCART TROYES INSOUMISE
|1 050
|7,82%
|Olivier RICHARD Troyes au coeur
|940
|7,00%
|Loëtitia BEURY IL EST TEMPS
|768
|5,72%
|Pierre PHILIPPE TROYES EST A NOUS - PIERRE PHILIPPE
|265
|1,97%
|Pauline REICHLING LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|154
|1,15%
|Participation au scrutin
|Troyes
|Taux de participation
|45,11%
|Taux d'abstention
|54,89%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Nombre de votants
|13 658
Source : ministère de l’Intérieur
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