Résultat de l'élection municipale 2026 à Troyes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Troyes

Le deuxième tour des élections municipales à Troyes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
François Baroin
François Baroin Liste divers droite
ENSEMBLE POUR TROYES
  • François Baroin
  • Valérie Bazin-Malgras
  • Marc Sebeyran
  • Armelle Courtois
  • Valéry Denis
  • Stéphanie Baroin
  • Nicolas Honore
  • Jamila Azzab
  • Marc Bret
  • Marie Huberdeau
  • Dominique Deharbe
  • Sabine Vajou
  • Stéphane Grillat
  • Elisabeth Gariglio
  • Luc Scherrer
  • Laurence Diniz
  • Bruno Baudoux
  • Christine Thomas
  • Hervé Somsois
  • Marie-Béatrice Turpin-Padirac
  • Frédéric Farrugia
  • Claudine Revolio
  • Karim Fenek
  • Karine Dobraje
  • Pascal Vinot
  • Flavienne Lemelle
  • Yvan George
  • Sabah Tahri
  • Casimir Jay
  • Rachida Boudadi
  • Jean-François Laville
  • Gaëlle Dupre
  • Arthur Gesp-Lahugt
  • Carole Legrand
  • Hedley Marchand
  • Delphine Courtin
  • Thomas Hupfer-Charpentier
  • Oxana Hiolet
  • Patrice Traversa
  • Murielle Rodriguez
  • Rémy Fageot
  • Aurore Vandermarliere
  • Guillaume Piechowski
  • Pascale Niquet-Petitpas
  • Claude Amiot
  • Claudine Lorente
  • Christian Beaujean
  • Maïté Rutyna
  • Clément Dauphin
  • Sabine Chapellier
  • François Mandelli
Pierre Brochet
Pierre Brochet Liste du Rassemblement National
SAUVONS TROYES
  • Pierre Brochet
  • Amandine Bourdon
  • Baptiste Fregans
  • Catherine Raffetin
  • Bruno Subtil
  • Dominique Gallois
  • Philippe Arbona
  • Michèle Bismuth
  • Daniel Decaux
  • Lucienne Lucquin
  • Mathieu Noblet Peutat
  • Olivia Houplon
  • Philippe Patrois
  • Sandra Consigny
  • Olivier Piot
  • Sylvie Ibanez
  • Christian Manauté
  • Denise Lucquin
  • Gerard Bussy
  • Natacha Milliere
  • Patrick Joaquim
  • Béatrice Demit
  • Frédéric Lucquin
  • Véronique Virey
  • Jordan Guitton
  • Claude Chérel
  • Alain Regley
  • Maria-Gorette Da Silva
  • Daniel Urban
  • Julie Desfrançois
  • Guillaume Cordier
  • Marie-Françoise Planquette
  • Antony Raffetin
  • Jacqueline Arragon
  • Florian Joukoff
  • Sylvie Knauf
  • Nathan Le Sonn
  • Isabelle Gaucher
  • Raphaël Fontaine
  • Sophie Perier
  • Michel Jolly
  • Carine Arbona
  • Erwan Adam
  • Maryline Fevre
  • Jérémy Gremion
  • Isabelle Huguier
  • Stéphane Lequin
  • Mauricette Montillot
  • Robert Habtiche
  • Simone Bouyer
  • Claude Maugice
Charline Briot
Charline Briot Liste d'union à gauche
TROYES AVEC BRIOT liste de gauche citoyenne écologique et solidaire
  • Charline Briot
  • Julien Robert
  • Marielle Mangeon
  • Jérôme Thomas
  • Caroline Autier
  • Romain Dubreil
  • Catherine Lefevre
  • Dominique Menissier
  • Nabila Benarbia
  • Loïc Maillard
  • Anna Zajac
  • Xavier Muger
  • Alice Barry
  • David Durlot
  • Raphaêlla Dombélé
  • Pascal Duquesnoy
  • Kathia Vacavant
  • Jean-Philippe Lecoq
  • Isabelle Kauffmann
  • Christophe Granmont
  • Roberte Courtadon
  • Thibaud Blanc
  • Fatima Zahhaf
  • Michel Schmite
  • Bénédicte That
  • Antoine Quéru
  • Delphine Petitjean
  • Dominique Schmeltz
  • Claire Baroni
  • Hervé Huot
  • Mémouna Timera
  • David Richardon
  • Jennifer Joffroy
  • Julien Grenier
  • Anouk Vairelles
  • Joël de Paepe
  • Christine Royer
  • Frédéric Garnier
  • Gisèle Malaval
  • Alban Michaut
  • Stephanie Chazelon
  • Michel Choquart
  • Diane Descarnongle
  • Jean-Claude Wicky
  • Françoise Desimpel
  • Yves Petitjean
  • Marie-Hélène Aïn
  • Matthias Vos--Huet
  • Valérie Labarre
  • Denis Communal
  • Samira Lachhab

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Troyes

Tête de listeListe Voix % des voix
François BAROIN
François BAROIN (Ballotage) ENSEMBLE POUR TROYES 		6 518 48,55%
Pierre BROCHET
Pierre BROCHET (Ballotage) SAUVONS TROYES 		2 218 16,52%
Charline BRIOT
Charline BRIOT (Ballotage) TROYES AVEC BRIOT liste de gauche citoyenne écologique et solidaire 		1 513 11,27%
Sarah FRAINCART
Sarah FRAINCART TROYES INSOUMISE 		1 050 7,82%
Olivier RICHARD
Olivier RICHARD Troyes au coeur 		940 7,00%
Loëtitia BEURY
Loëtitia BEURY IL EST TEMPS 		768 5,72%
Pierre PHILIPPE
Pierre PHILIPPE TROYES EST A NOUS - PIERRE PHILIPPE 		265 1,97%
Pauline REICHLING
Pauline REICHLING LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		154 1,15%
Participation au scrutin Troyes
Taux de participation 45,11%
Taux d'abstention 54,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 13 658

Source : ministère de l’Intérieur

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