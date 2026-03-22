Résultat municipale 2026 à Troyon (55300) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Troyon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Troyon, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Troyon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc NEVOU
Luc NEVOU (9 élus) Vivre à Troyon 		77 51,33%
  • Luc NEVOU
  • Véronique THOMAS
  • Marcel FLORECK
  • Maryvonne DOMMANGE
  • Gregory GINGRÉAU
  • Virginie HENRY
  • Gautier VELTEN
  • Cindy RAMASEILLES
  • Jean-Louis MEJEMBIR
Pascal PICHAVANT
Pascal PICHAVANT (2 élus) Troyon force du renouveau et de l'expérience 		73 48,67%
  • Pascal PICHAVANT
  • Marie DEHLOUM
Participation au scrutin Troyon
Taux de participation 96,25%
Taux d'abstention 3,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Nombre de votants 154

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Troyon - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc NEVOU
Luc NEVOU (Ballotage) Vivre à Troyon 		68 50,00%
Pascal PICHAVANT
Pascal PICHAVANT (Ballotage) Troyon force du renouveau et de l'expérience 		68 50,00%
Participation au scrutin Troyon
Taux de participation 86,25%
Taux d'abstention 13,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 138

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