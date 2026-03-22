Résultat municipale 2026 à Troyon (55300) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Troyon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Troyon, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Troyon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc NEVOU (9 élus) Vivre à Troyon
|77
|51,33%
|
|Pascal PICHAVANT (2 élus) Troyon force du renouveau et de l'expérience
|73
|48,67%
|
|Participation au scrutin
|Troyon
|Taux de participation
|96,25%
|Taux d'abstention
|3,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,65%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,95%
|Nombre de votants
|154
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Troyon - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc NEVOU (Ballotage) Vivre à Troyon
|68
|50,00%
|Pascal PICHAVANT (Ballotage) Troyon force du renouveau et de l'expérience
|68
|50,00%
|Participation au scrutin
|Troyon
|Taux de participation
|86,25%
|Taux d'abstention
|13,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,72%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,72%
|Nombre de votants
|138
Election municipale 2026 à Troyon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Troyon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Troyon.
L'actu des élections municipales 2026 à Troyon
18:34 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Troyon
Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux de la présidentielle et des législatives deux années plus tôt. Les élections européennes de 2024 à Troyon avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,72%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 15,38% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Troyon avaient ensuite propulsé aux avants-postes Maxime Amblard (Rassemblement National) avec 52,53% au premier tour, devant Bertrand Pancher (Divers droite) avec 41,41%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Maxime Amblard culminant à 54,81% des suffrages exprimés sur place.
15:57 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Troyon
Il peut se révéler édifiant d'examiner les scores de la dernière élection municipale à Troyon. Rappelons que ce scrutin se distinguait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non par des listes, offrant aux électeurs l'opportunité de panacher. 11 sièges ont été pourvus au premier tour. Luc Nevou a récolté le plus de votes avec 105 suffrages (94,59%). En deuxième position, Isabelle Beck a obtenu 90,99% des bulletins valides. Pascal Adam était à la troisième place, avec 89 voix (80,18%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour les municipales 2026 à Troyon, cette dynamique si particulière sera une fois encore observée avec intérêt. Il convient néanmoins de préciser que le scrutin individuel n'est plus en vigueur dans le pays.
13:58 - Les candidats en lice pour le 2e tour de l'élection municipale à Troyon
Selon la liste des candidats au second tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs ont donc la mission de départager Luc Nevou avec la liste "Vivre À Troyon" et Pascal Pichavant, à la tête de "Troyon Force Du Renouveau Et De L'expérience" pour la suite ce dimanche. Le bureau de vote de la commune de Troyon sera accessible jusqu'à 18 heures pour recevoir les votants.
11:59 - Que disaient les résultats de l'élection à Troyon dimanche dernier ?
Pour le lancement des municipales à Troyon, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 13,75 %, malgré une abstention historiquement haute en France. C'est Luc Nevou qui a pris la pole position en récoltant 50,00 % des bulletins valides. Ensuite, Pascal Pichavant s'est classé deuxième avec 50,00 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents.
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