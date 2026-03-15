Résultat de l'élection municipale 2026 à Tsingoni : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tsingoni

Tête de listeListe
Antoine Abdallah
Antoine Abdallah Liste divers centre
BATIR UNE COMMUNE FORTE
  • Antoine Abdallah
  • Anziza Salim
  • Ibrahim Ali Maskati
  • Mariama Saindou
  • Mouhamadi Moindjié Mroivili
  • Mariama Ali
  • Ibrahim Saïd Baro
  • Anrifia Said
  • Soumaïla-Soula M'Madi
  • Houdhounaïni Houmadi
  • Ahamadi Yssoumail
  • Moizari Ahamada
  • Ahamada Mantouf
  • Nafouanti Mohamadi Djabiri
  • Adinani Attoumani
  • Chamsia Madi
  • Kassim Abdallah Massangari
  • Karina Boura
  • Abidine-Ben Aboubacar Mohamed
  • Fatima Daoudou
  • Ahmed Abdou
  • Abouchirou Madi
  • Chadhouli Abdallah
  • Radhuya Abdallah
  • Faissoil Ahamada
  • Nouriati Said Mlaraha
  • Halidi Ziza
  • Andhumati Said
  • Issa Mahamoudou
  • Nadia Moissuli
  • Issouf Soibaha
  • Youmna Said
  • Issoufi Hamada
Ambdoulhanyou Ibrahima
Ambdoulhanyou Ibrahima Liste divers centre
TSINGONI HIMA
  • Ambdoulhanyou Ibrahima
  • Mariama Mroivili
  • Ahmed Adam
  • Fatima Ali
  • Mouhikimou Ousseni
  • Taslima M'Hadji
  • Mohamadi Ali Mdjassiri
  • Dhoiharati Mohamed
  • Abderemane Soidrimi Idrissa
  • Raynati Ahmed
  • Inzoudini Ali Toumani
  • Sadjema Ali Mihidjah
  • Kamali Abdou
  • Anturia Biamri
  • Darmi Mahamoudou
  • Célina Ali Houmadi
  • Anli Yssoufa
  • Assina M'Hadji
  • Abdallah Loutoufi
  • Zaïnoune Saidi
  • Faidine Azihari
  • Hassana Mbinga
  • Saindou Daou
  • Dhoifarna Assane
  • Noureddine Yahaya
  • Asmay Idjabou
  • Maoulida Daoud
  • Chaïma Moirabou
  • Keldi Attoumane
  • Dania Abdouroihamane
  • El-Fahad Anjilani
  • Thaoumoun Malide
  • Issoufi Abdou Madi
  • Aïcha Pompea
  • Hamada Malidi Madi
Saïd Abdou
Saïd Abdou Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR L'AVENIR
  • Saïd Abdou
  • Siti Nourou Mohamed
  • Nassuf Abdou
  • Sitti Boun-Cheikh
  • Hervé Duolex Pelagheu
  • Malika Cheikh-Ahmed
  • Mouhamadi Assani
  • Mkaya Madi
  • Daniel Mahamoud Moindjié
  • Hidaya Chakrina
  • Dahlin Mikidachi Ben Mondroha
  • Nazra Ahamada
  • Ankidine Assani
  • Andhumati Saïd Saïdali
  • Fouadi Mmadi
  • Mariama Moumini
  • Aniss Abdoulanziz
  • Tiya-Mariame Barrau
  • Soibahadini Issouffou
  • Sara Djihadi
  • El-Yazar Ali
  • Aminetou Traoré
  • Anli Mohamadi Assinani
  • Assimina Ali Abdou
  • Ibrahim Saïd-Abdallah
  • Anfaïta Said
  • Ben Mohamed Attoumani
  • Soifouoita Kondro
  • Mohamadi Attoumani Chahidi
  • Kanizati Said
  • Youssfou Said Madjinda
  • Anlaouya Naslata Soilihi
  • Siaka Ben Alnzo Hafidhou
Rahadati Abdallah
Rahadati Abdallah Liste divers gauche
AGIR ENSEMBLE POUR TSINGONI
  • Rahadati Abdallah
  • Madihali Mikidadi
  • Nihadou Attoumane
  • M'Bayé Bacar Ahamada
  • Hadidja Baco Mari
  • Anli Saïd
  • Mounafati Nakidi
  • Mouayad Abdou
  • Ridhoini Binti Zoubert
  • Maoulana Bacari
  • Marion Odile Michelle Pannequin
  • Abdou Soufou
  • Fatima Soule
  • Saindou Combo
  • Laïlati Bacar Madi
  • El Habib Ali
  • Felicitine Abdoul Wahab
  • Issoufi Bacar
  • Thourayah Mohamed
  • Hadji Abdallah
  • Moidjoumoi Youssoufa
  • Assani Touza
  • Nadjah Said
  • Balki Lihadji
  • Radhina Himidati
  • Kamal Ahamada M'Madi
  • Mariame Combo
  • Ali Madi
  • Souraya Souffou
  • Abdou Bacari
  • Routoubati Chaharoumane
  • Houssaïni Houmadi
  • Hikimati M'Dallah
  • Chakrane Ali Mladjao
  • Sanati Digo
Hamada Issilamou
Hamada Issilamou Liste des Républicains
ENSEMBLE POUR UNE DYNAMIQUE D'AVENIR
  • Hamada Issilamou
  • Inchati Bacar
  • Saïfilahi Mroivili
  • Fatima Ali
  • Ahmed Rama
  • Siti Ladhati Mloi
  • Ali Souf
  • Popina Digo
  • Abdillah Ali
  • Kalathoumi Hassani
  • Ali Assani
  • Zaihati Salim
  • Wilidane Mpeleke
  • Polette Placi
  • M'Zé Mohamed
  • Fatima Ali Tamou
  • Fahardin Bacar
  • Fatima Ibrahima Idjabou
  • Mohamadi Ali Hamidou
  • Fatima Ali
  • Salimou Ali Minihadji
  • Nassuhati Abdou Colo
  • Madi Rifain Eldini
  • Hairati Hassani Benali
  • Housseni Andjilani
  • Moidjoho Zoubert
  • El-Had Souf
  • Sourmata Saïd
  • Adinani Saïd
  • Naïda Issouffou
  • Moukim Madi Mroudjae
  • Zoulaya Allaoui
  • Mouhamadi Houmadi
  • Zaounaki Boura

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bacar Mohamed
Bacar Mohamed (23 élus) Lr toujours unis pour consolider l'avenir 		1 193 36,48%
  • Bacar Mohamed
  • Inchati Bacar
  • Ahmed Rama
  • Popina Digo
  • Ali Abdou
  • Nafouanti Mohamadi Djabiri
  • Mouhamadi Mroivili
  • Fatima Ali
  • Mohamed Haïdar
  • Zaounaki Boura
  • Ahmed Adam
  • Fatima Ali Tamou
  • Hamada Issilamou
  • Nassuhati Abdou Colo
  • Madihali Mikidadi
  • Nadia Idjabou
  • Mohamadi Hamidou
  • Zaihati Salim
  • Hilali Mbae
  • Moina Maoulida Mohamed
  • Salimou Ali Minihadjji
  • Hairati Hassani Benali
  • Issoufi Bacar
Ibrahim Boinahery
Ibrahim Boinahery (5 élus) Mouvement pour le développement de mayotte 		1 071 32,75%
  • Ibrahim Boinahery
  • Dhatia Abdou Eloihide
  • Ali Souf
  • Siti Nourou Mohamed
  • Housseni Andjilani
Ambdoulhanyou Ibrahima
Ambdoulhanyou Ibrahima (5 élus) Mdm-s'unir pour le developpement de la commune de tsingoni 		1 006 30,76%
  • Ambdoulhanyou Ibrahima
  • Siti Mloi
  • Ahamadi Yssoumail
  • Nadia Moissuli
  • Fayçoil Zoubert
Participation au scrutin Tsingoni
Taux de participation 79,44%
Taux d'abstention 20,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 319

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bacar Mohamed
Bacar Mohamed Lr "toujours unis pour consolider l'avenir" 		791 26,92%
Ambdoulhanyou Ibrahima
Ambdoulhanyou Ibrahima Mdm-s'unir pour le developpement de la commune de tsingoni 		763 25,97%
Ibrahim Boinahery
Ibrahim Boinahery Mouvement pour le developpement de mayotte 		629 21,40%
Ali Souf
Ali Souf La force du progres 		471 16,03%
Ali Abdou
Ali Abdou Ensemble pour le développement de tsingoni 		284 9,66%
Participation au scrutin Tsingoni
Taux de participation 75,32%
Taux d'abstention 24,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 021

Villes voisines de Tsingoni

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