Résultat de l'élection municipale 2026 à Tsingoni : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Tsingoni [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Tsingoni sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Tsingoni.
L'actu des élections municipales 2026 à Tsingoni
13:46 - Analyse de l'évolution de la fiscalité à Tsingoni
À Tsingoni, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 006 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 862 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est resté figé à environ 23,00 % en 2024, comme en 2020. Cette proportion s'intègre dans un panorama national où la moyenne avoisine les 40 %. Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 1 864 500 € en 2024, loin des quelque 1,4561 million d'euros récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 40,00 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Tsingoni
À Tsingoni, lors des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont fourni un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Bacar Mohamed (Les Républicains) a coiffé ses concurrents au poteau en totalisant 26,92% des voix. Sur la seconde marche, Ambdoulhanyou Ibrahima (Divers centre) a obtenu 25,97% des bulletins valides. Avec une marge aussi ténue, la clôture du 2e tour soulevait des questions. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Bacar Mohamed l'a finalement emporté avec 1 193 suffrages (36,48%), face à Ibrahim Boinahery qui a obtenu 1 071 électeurs (32,75%) et Ambdoulhanyou Ibrahima réunissant 1 006 bulletins (30,76%). Le suspense est resté entier, les deux adversaires terminant dans un mouchoir de poche. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Les Républicains a certainement bénéficié des voix des listes éliminées, ajoutant 402 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Tsingoni ?
Les 9 bureaux de vote de la commune de Tsingoni seront accessibles de 8 heures à 18 heures pour permettre aux habitants de prendre une décision. Les municipales 2026 sont l'occasion pour les Français de donner leur opinion sur la façon dont est organisée leur localité. Pour mémoire, c'est Bacar Mohamed (Les Républicains) qui a obtenu la mairie au deuxième tour en 2020. Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Tsingoni est en ligne plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tsingoni
|Tête de listeListe
|
Antoine Abdallah
Liste divers centre
BATIR UNE COMMUNE FORTE
|
|
Ambdoulhanyou Ibrahima
Liste divers centre
TSINGONI HIMA
|
|
Saïd Abdou
Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR L'AVENIR
|
|
Rahadati Abdallah
Liste divers gauche
AGIR ENSEMBLE POUR TSINGONI
|
|
Hamada Issilamou
Liste des Républicains
ENSEMBLE POUR UNE DYNAMIQUE D'AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bacar Mohamed (23 élus) Lr toujours unis pour consolider l'avenir
|1 193
|36,48%
|
|Ibrahim Boinahery (5 élus) Mouvement pour le développement de mayotte
|1 071
|32,75%
|
|Ambdoulhanyou Ibrahima (5 élus) Mdm-s'unir pour le developpement de la commune de tsingoni
|1 006
|30,76%
|
|Participation au scrutin
|Tsingoni
|Taux de participation
|79,44%
|Taux d'abstention
|20,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 319
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bacar Mohamed Lr "toujours unis pour consolider l'avenir"
|791
|26,92%
|Ambdoulhanyou Ibrahima Mdm-s'unir pour le developpement de la commune de tsingoni
|763
|25,97%
|Ibrahim Boinahery Mouvement pour le developpement de mayotte
|629
|21,40%
|Ali Souf La force du progres
|471
|16,03%
|Ali Abdou Ensemble pour le développement de tsingoni
|284
|9,66%
|Participation au scrutin
|Tsingoni
|Taux de participation
|75,32%
|Taux d'abstention
|24,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 021
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