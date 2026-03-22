Résultat de l'élection municipale 2026 à Tsingoni : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Tsingoni

Le deuxième tour des élections municipales à Tsingoni a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Antoine Abdallah
Antoine Abdallah Liste divers centre
BATIR UNE COMMUNE FORTE AVEC ANTOINE ABDALLAH
  • Antoine Abdallah
  • Anziza Salim
  • Saïd Abdou
  • Nouriati Said Mlaraha
  • Issa Mahamoudou
  • Malika Cheikh-Ahmed
  • Soumaïla-Soula M'Madi
  • Karina Boura
  • Mouhamadi Assani
  • Mariama Saindou
  • Ibrahim Ali Maskati
  • Hidaya Chakrina
  • Kassim Abdallah Massangari
  • Nafouanti Mohamadi Djabiri
  • Nassuf Abdou
  • Anrifia Said
  • Chadhouli Abdallah
  • Chamsia Madi
  • Abidine-Ben Aboubacar Mohamed
  • Sitti Boun-Cheikh
  • Ahamada Mantouf
  • Siti Nourou Mohamed
  • Adinani Attoumani
  • Mariama Moumini
  • Ahmed Abdou
  • Fatima Daoudou
  • Ahamadi Yssoumail
  • Mariama Ali
  • Mohamadi Attoumani Chahidi
  • Tiya-Mariame Barrau
  • Issoufi Hamada
  • Moizari Ahamada
  • Ankidine Assani
Hamada Issilamou
Hamada Issilamou Liste des Républicains
ENSEMBLE POUR UNE DYNAMIQUE D'AVENIR
  • Hamada Issilamou
  • Rahadati Abdallah
  • Ambdoulhanyou Ibrahima
  • Siti Ladhati Mloi
  • Madihali Mikidadi
  • Hadidja Baco Mari
  • Saïfilahi Mroivili
  • Mounafati Nakidi
  • Mouayad Abdou
  • Fatima Ali
  • Abdillah Ali
  • Zaihati Salim
  • Wilidane Mpeleke
  • Polette Placi
  • M'Zé Mohamed
  • Fatima Ali Tamou
  • Fahardin Bacar
  • Fatima Ibrahima Idjabou
  • M'Bayé Bacar Ahamada
  • Fatima Ali
  • Anli Saïd
  • Nassuhati Abdou Colo
  • Madi Rifain Eldini
  • Kalathoumi Hassani
  • Salimou Ali Minihadji
  • Inchati Bacar
  • Ali Souf
  • Sourmata Saïd
  • Housseni Andjilani
  • Naïda Issouffou
  • El-Had Souf
  • Zoulaya Allaoui
  • Ali Assani
  • Zaounaki Boura

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Tsingoni

Tête de listeListe Voix % des voix
Hamada ISSILAMOU
Hamada ISSILAMOU (Ballotage) ENSEMBLE POUR UNE DYNAMIQUE D'AVENIR 		1 204 31,36%
Antoine ABDALLAH
Antoine ABDALLAH (Ballotage) BATIR UNE COMMUNE FORTE 		1 140 29,70%
Rahadati ABDALLAH
Rahadati ABDALLAH (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR TSINGONI 		590 15,37%
Saïd ABDOU
Saïd ABDOU (Ballotage) ENSEMBLE POUR L'AVENIR 		515 13,41%
Ambdoulhanyou IBRAHIMA
Ambdoulhanyou IBRAHIMA (Ballotage) TSINGONI HIMA 		390 10,16%
Participation au scrutin Tsingoni
Taux de participation 71,90%
Taux d'abstention 28,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Nombre de votants 3 919

Source : ministère de l’Intérieur

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