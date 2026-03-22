Résultat de l'élection municipale 2026 à Tsingoni : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tsingoni [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Tsingoni sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Tsingoni.
L'actu des élections municipales 2026 à Tsingoni
11:51 - Un premier constat à Tsingoni avec les résultats du 1er tour
Hamada Issilamou (Les Républicains) a terminé en tête du premier tour des municipales à Tsingoni la semaine dernière, avec 31,36 % des votes. À sa suite, Antoine Abdallah (Divers centre) s'est classé deuxième avec 29,70 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, avec 15,37 %, Rahadati Abdallah, étiquetée Divers gauche, pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Saïd Abdou, avec la nuance Divers gauche, a terminé avec 13,41 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Tsingoni, le vote a enregistré une participation de 71,90 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Tsingoni
Le deuxième tour des élections municipales à Tsingoni a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Antoine Abdallah
Liste divers centre
BATIR UNE COMMUNE FORTE AVEC ANTOINE ABDALLAH
|
|
Hamada Issilamou
Liste des Républicains
ENSEMBLE POUR UNE DYNAMIQUE D'AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Tsingoni
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hamada ISSILAMOU (Ballotage) ENSEMBLE POUR UNE DYNAMIQUE D'AVENIR
|1 204
|31,36%
|Antoine ABDALLAH (Ballotage) BATIR UNE COMMUNE FORTE
|1 140
|29,70%
|Rahadati ABDALLAH (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR TSINGONI
|590
|15,37%
|Saïd ABDOU (Ballotage) ENSEMBLE POUR L'AVENIR
|515
|13,41%
|Ambdoulhanyou IBRAHIMA (Ballotage) TSINGONI HIMA
|390
|10,16%
|Participation au scrutin
|Tsingoni
|Taux de participation
|71,90%
|Taux d'abstention
|28,10%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Nombre de votants
|3 919
Source : ministère de l’Intérieur
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