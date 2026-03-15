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19:17 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Tulette Dans la commune de Tulette, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des municipales. Avec 30% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,53%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de familles propriétaires (61,35%) met en exergue le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 911 € par an montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1026 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 5,60% et d'une population immigrée de 9,25% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Tulette mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 21,13% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Que pèse le RN à Tulette aux municipales 2026 ? Le parti nationaliste n'avait pas concouru pour la dernière élection municipale à Tulette en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 30,15% des voix lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 54,24% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 27,65% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop décevant, à Tulette comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 36,82% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 44,50% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il l'emportera d'ailleurs avec 55,95% lors du vote final, synonyme de victoire pour Marie Pochon.

16:58 - Les électeurs de Tulette vont-ils se mobiliser aux municipales ? En ce jour d'élections municipales 2026 à Tulette, la désertion des urnes sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le premier round de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 44,53 %, un chiffre assez faible (la participation se limitant à 55,47 %) alors que le pays était effrayé par le Covid-19. Avec la présidentielle, les élections municipales sont en effet le rendez-vous électoral où les électeurs votent le plus massivement pour choisir leur maire et leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 21,26 % des habitants en mesure de voter. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 49,93 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 24,72 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 38,54 % d'abstention. Regarder à la loupe ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de classer Tulette comme une commune qui résiste relativement bien à l'abstention en comparaison de la moyenne.

15:59 - Tulette : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors des élections européennes, le résultat à Tulette s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,82%), devant Manon Aubry (10,47%) et Raphaël Glucksmann (10,10%). Les législatives à Tulette qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Adhémar Autrand (Union de l'extrême droite) en tête avec 44,50% au premier tour, devant Marie Pochon (Union de la gauche) avec 26,44%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Adhémar Autrand culminant à 55,95% des voix dans la commune. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc révélé que Tulette s'affirmait alors toujours comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Tulette : retour sur les résultats clés de la dernière présidentielle en date Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Tulette plaçaient Marine Le Pen en tête avec 30,15% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui recueillait 20,41%. Le duel final se soldait finalement par un score de 54,24% pour Marine Le Pen, contre 45,76% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Tulette plébiscitaient Philippe Dos Reis (RN) avec 27,65% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Célia de Lavergne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 51,64% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Tulette comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Les contribuables de Tulette se prononceront-ils sur les impôts ? Illustration d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Tulette, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 19,63 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville près de 89 400 euros, en net recul par rapport aux 527 940 € récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Tulette atteint désormais un peu plus de 34,05 % en 2024 (contre 17,70 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale avoisine les 40 %, soit une progression de 1,2 point depuis 2020. Attention cependant : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Tulette a atteint 1 059 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 993 € relevés en 2020.

11:59 - Un résultat sans suspense pour les élections de 2020 à Tulette Les résultats des dernières élections municipales à Tulette ont fourni un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Au terme du premier tour, Sylvie Molinié a devancé l'ensemble de ses concurrents en récoltant 412 soutiens (56,28%). Deuxième, Jacques Peyron a rassemblé 320 suffrages en sa faveur (43,71%). Cette victoire au premier tour de Sylvie Molinié a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Tulette, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Cette victoire écrasante met les forces d'opposition face à une tâche immense ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.