Résultat municipale 2026 à Tulette (26790) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tulette a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tulette, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tulette [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques PEYRON
Jacques PEYRON (15 élus) Tulette-unis 		474 56,63%
  • Jacques PEYRON
  • Mélanie RIVIERE
  • Daniel VEILLY
  • Marie-Eve SOTTON
  • Fabrice GERVILLA
  • Marie-Christine PICHOUT
  • Ghislain HILAIRE
  • Célia DYE PELLISSON
  • Patrick GIACOPELLI
  • Nicole LANG
  • Mickaël VALENTIN
  • Mélina ROUSSIN
  • Justin ROUSSIN
  • Manon FREAU
  • Stéphane VÉLIA
Jean-Pierre CHALON
Jean-Pierre CHALON (4 élus) TULETTE à VENIR 		363 43,37%
  • Jean-Pierre CHALON
  • Marie-Pierre DELPEUCH
  • Nicolas GERONIMI
  • Corinne BERTONCIN
Participation au scrutin Tulette
Taux de participation 65,20%
Taux d'abstention 34,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,00%
Nombre de votants 901

Source : ministère de l’Intérieur

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