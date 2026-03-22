Résultat de l'élection municipale 2026 à Tulle : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Tulle

Le deuxième tour des élections municipales à Tulle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Bernard Combes
Bernard Combes Liste divers gauche
AGIR ENSEMBLE POUR TULLE
  • Bernard Combes
  • Catherine Lavergne
  • Pascal Cavitte
  • Judith Berland
  • Nicolas Marlin
  • Yvette Fournier
  • Jérôme Farges
  • Isabelle Besanger
  • Fabrice Marthon
  • Christèle Coursat
  • Laurent Hollécou
  • Corinne Lescure
  • Michel Bouyou
  • Stéphanie Perrier
  • Thomas Jacquelin
  • Claire-Lise Rodriguez
  • Stéphane Berthomier
  • Lucille Claux
  • Jean Mas
  • Manon Lanot
  • Jérémy Novais
  • Barbara Boon
  • Guillaume Barthélemy
  • Christine Deffontaine
  • Jacques Spindler
  • Christine Buisson-Combe
  • Tijani Raveneau
  • Stéphanie Especel
  • Patrick Broquerie
  • Caroline Jeanson
  • Philippe Lacroix
  • Virginie Durant
  • Pierre Cordeau
Thierry Greck
Thierry Greck Liste du Rassemblement National
Rassemblons-nous pour Tulle
  • Thierry Greck
  • Svetlana Minkova
  • Patrice Barillon
  • Anna Pejoine
  • Maurice Regny
  • Sandra Benoit
  • Christophe Chanel
  • Alexandra Lesage
  • Einsone Chambot
  • Alison Tannier
  • François-Sébastien Dumond
  • Athénaïs Durant
  • Julien Commandeur--Ribeiro Bessa
  • Nadia Cornille
  • Jean Beaudoin
  • Muriel Duchazeaubeneix
  • Alexandre Da Silva
  • Patricia Manquest
  • Jonathan Lefrancois
  • Sandrine Boué
  • Fabrice Joumarin
  • Edwige Romand
  • Anthony Thibault
  • Marie-Charlotte Serrano
  • Eric Chazarin
  • Aurélie Mas
  • Léo Pejoine
  • Élise Bouysse
  • Patrick Lutz
  • Joëlle Champagnat
  • Alexis Gregoire
  • Claudine Becqwort
  • Pascal Becqwort
  • Sandrine Aubertie
  • Julien Laval
Laurent Melin
Laurent Melin Liste divers droite
Tulle, l'énergie qui nous unit
  • Laurent Melin
  • Marie-Pierre Naves Lauby
  • Dorian Lascaux
  • Hélène Deschamps
  • Florent Plas
  • Sylvie Dalesme
  • Jean Mouly
  • Violaine Bouillaguet
  • Henry Turlier
  • Nicole Esterle
  • Thomas Madelmont
  • Cécile Thevenet
  • Régis Destruel
  • Hyeri Ziolo
  • Mathieu Moussour
  • Annette Bourdet-Bertrand
  • Baptiste Naves
  • Nicole Lathiere
  • Michel Caillard
  • Anne Bouyer
  • Jean-Pierre Rouanne
  • Marie-Josée Pinto
  • Bruno Carrat
  • Jacqueline Ronot
  • Jean-Paul Petit
  • Sophie Derobe
  • Éric Escure-Batifouye
  • Véronique Faucher
  • Jean-Marie Chassagnat
  • Vanessa Trains
  • Philippe Rousseau
  • Annie Chirac
  • Patrick Ferte

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Tulle

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent MELIN
Laurent MELIN (Ballotage) Tulle, l'énergie qui nous unit 		1 870 37,94%
Bernard COMBES
Bernard COMBES (Ballotage) Le pouvoir d'agir 		1 591 32,28%
Nicolas MARLIN
Nicolas MARLIN (Ballotage) Ensemble pour Tulle 		838 17,00%
Thierry GRECK
Thierry GRECK (Ballotage) Rassemblons-nous pour Tulle 		630 12,78%
Participation au scrutin Tulle
Taux de participation 57,63%
Taux d'abstention 42,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Nombre de votants 5 135

Source : ministère de l’Intérieur

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