Résultat de l'élection municipale 2026 à Tulle : les résultats du 2e tour

Programme de Bernard Combes à Tulle (AGIR ENSEMBLE POUR TULLE)

Engagements pour Tulle

Le programme présente dix engagements clés pour améliorer la vie des Tullistes. Parmi ces engagements, on trouve des initiatives pour le pouvoir d'achat, la sécurité et le soutien à l'économie locale. Chaque engagement vise à répondre aux besoins spécifiques de la communauté tout en favorisant un développement durable.

Amélioration du cadre de vie

Des projets d'aménagement sont prévus pour embellir et sécuriser la ville de Tulle. Cela inclut la rénovation de zones spécifiques et l'augmentation de la végétalisation dans les espaces publics. Ces efforts visent à créer un environnement agréable et accueillant pour tous les habitants.

Jeunesse et éducation

La jeunesse est au cœur des préoccupations municipales, avec des projets visant à créer des espaces dédiés et des programmes d'accompagnement scolaire. Ces initiatives cherchent à offrir aux jeunes Tullistes des opportunités d'épanouissement et de développement personnel. L'objectif est de renforcer leur engagement et leur intégration dans la vie de la cité.

Démocratie et citoyenneté

Le renforcement de la démocratie de proximité est un axe majeur du programme. Cela inclut la création de conseils consultatifs et d'outils numériques pour favoriser la participation citoyenne. Ces mesures visent à impliquer davantage les habitants dans les décisions qui les concernent et à promouvoir un dialogue constructif entre les élus et la population.