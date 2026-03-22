Résultat de l'élection municipale 2026 à Tulle : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tulle [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Tulle sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Tulle.
L'actu des élections municipales 2026 à Tulle
11:49 - Laurent Melin et Bernard Combes aux premières places la semaine dernière
Laurent Melin (Divers droite) a remporté le premier volet des municipales 2026 à Tulle la semaine dernière, avec 37,94 % des suffrages exprimés. À sa suite, Bernard Combes (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 32,28 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Par ailleurs, avec 17,00 %, Nicolas Marlin, étiqueté Union de la gauche, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Thierry Greck, avec la nuance Rassemblement National, a obtenu 12,78 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Enfin, concernant la participation à Tulle, le vote a enregistré un taux d'abstention de 42,37 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Tulle
Le deuxième tour des élections municipales à Tulle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Bernard Combes
Liste divers gauche
AGIR ENSEMBLE POUR TULLE
|
|
Thierry Greck
Liste du Rassemblement National
Rassemblons-nous pour Tulle
|
|
Laurent Melin
Liste divers droite
Tulle, l'énergie qui nous unit
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Tulle
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent MELIN (Ballotage) Tulle, l'énergie qui nous unit
|1 870
|37,94%
|Bernard COMBES (Ballotage) Le pouvoir d'agir
|1 591
|32,28%
|Nicolas MARLIN (Ballotage) Ensemble pour Tulle
|838
|17,00%
|Thierry GRECK (Ballotage) Rassemblons-nous pour Tulle
|630
|12,78%
|Participation au scrutin
|Tulle
|Taux de participation
|57,63%
|Taux d'abstention
|42,37%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,79%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,22%
|Nombre de votants
|5 135
Source : ministère de l’Intérieur
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